आज साजरा होतोय आंतरराष्ट्रीय गर्ल्स इन आयसीटी डे 2026 : जाणून घ्या महत्व आणि थीम
आज आंतरराष्ट्रीय गर्ल्स इन आयसीटी डे साजरा होतोय. यावर्षी “AI for Development: Girls Shaping the Digital Future” ही या दिनाची थीम आहे.
Published : April 23, 2026 at 10:03 AM IST
हैदराबाद : प्रत्येक वर्षी एप्रिल महिन्यातील चौथा गुरुवार हा आंतरराष्ट्रीय गर्ल्स इन आयसीटी डे (International Girls in ICT Day) म्हणून जगभर साजरा केला जातो. यावर्षी हा दिवस आज 23 एप्रिल 2026 रोजी साजरा होत (Girls in ICT Day 2026 ) आहे. हा दिवस मुली आणि तरुण महिलांना माहिती आणि संवाद तंत्रज्ञान (ICT) क्षेत्रात शिक्षण घेण्यासाठी आणि करिअर करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी समर्पित आहे. यंदाचा थीम आहेस, “AI for Development: Girls Shaping the Digital Future” (कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकासासाठी: मुली डिजिटल भविष्य घडवतात). आपण जेव्हा मोबाईलवर फोन करतो, व्हिडिओ कॉल करतो, ईमेल पाठवतो किंवा इंटरनेट ब्राउझ करतो, तेव्हा आपण आयसीटी तंत्रज्ञानाचा वापर करत असतो. हे क्षेत्र भविष्यातील रोजगार आणि विकासाचं केंद्रबिंदू आहे. तरीही या क्षेत्रात महिलांचा सहभाग अजूनही कमी आहे.
आयसीटी क्षेत्रातील लिंगभेदाची वास्तविकता : आज जगातील निम्म्या कामगार महिला आहेत, तरीही तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नोकऱ्यांपैकी फक्त सुमारे 26 ते 28 टक्के नोकऱ्या महिला करतात. विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित विषयांमध्ये हायस्कूल आणि विद्यापीठ स्तरावर मुलींचा सहभाग मुलांपेक्षा कमी आहे. अनेक मुली हे विषय टाळतात कारण त्यांना वाटतं की तंत्रज्ञान हा पुरुषांचा क्षेत्र आहे. यामागील एक प्रमुख कारण म्हणजे आयसीटी आणि टेक उद्योगातील महिला रोल मॉडेल्सची कमतरता. परिणामी मुलींना तंत्रज्ञान करिअरबद्दल फारशी माहिती नसते. महिलांचा सहभाग कमी असला तरी त्यांची गरज खूप मोठी आहे. अधिक वैविध्यपूर्ण (डायवर्स) टीम असलेल्या टेक्नॉलॉजी कंपन्या महिलांबाबत चांगली कामगिरी करताय. म्हणूनच मुलींना आयसीटीसह सर्व टेक करिअरकडे आकर्षित करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
कसा साजरा करावा? (#InternationalGirlsInICTDay) : या दिवशी मुलींना तंत्रज्ञान करिअरबद्दल विचार करण्यासाठी प्रोत्साहित केलं जातं. शाळांमध्ये टेक्नॉलॉजी क्लब, कॉम्प्युटर प्रोग्रामिंग क्लब, रोबोटिक्स क्लब सुरू करण्यास प्रोत्साहन दिलं जातं. टेक कंपन्या आणि शाळा मुलींसाठी विशेष माहिती सत्रे, वर्कशॉप आणि मेंटरशिप प्रोग्राम आयोजित करतात. यात महिला यशस्वी व्यावसायिकांच्या सांगितल्या जातात जेणेकरून मुलींना प्रेरणा मिळेल.
आंतरराष्ट्रीय गर्ल्स इन आयसीटी डेचा इतिहास : 210 मध्ये इंटरनॅशनल टेलिकम्युनिकेशन युनियनं (ITU) मेक्सिकोच्या ग्वाडलाजारा येथे झालेल्या प्लेनिपोटेनशियरी कॉन्फरन्समध्ये रिझोल्यूशन 70 स्वीकारला. ITU ही संयुक्त राष्ट्रांचे विशेष एजन्सी आहे. या ठरावात आयसीटी द्वारे लिंग समानता आणि महिलांच्या सक्षमीकरणावर भर देण्यात आला. याच्या परिणामी 8 एप्रिल 2011 रोजी आंतरराष्ट्रीय गर्ल्स इन आयसीटी डे सुरू करण्यात आला. 2011 पासून हा दिवस दरवर्षी एप्रिल महिन्यातील चौथ्या गुरुवारी साजरा केला जातो. आज जगातील 150 हून अधिक देशांमध्ये हजारो कार्यक्रम होतात.
यंदाची थीम : 2026 च्या थीम अंतर्गत मुली कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून विकास घडवू शकतात, हे दाखवणे मुख्य उद्दिष्ट आहे. ITU चा जागतिक कार्यक्रम अल्बानियातील तिराना आणि ब्राझीलमधील ब्राझिलिया येथे हायब्रिड स्वरूपात आयोजित केला जात आहे. यात लाईव्ह वेबकास्ट, पॅनल चर्चा आणि मुलींसाठी विशेष सत्रांचा समावेश आहे.
महत्व आणि अपील : पुढील काही वर्षात डिजिटल युगात मुलींना नोकऱ्या मिळण्याचा अंदाज आहे . या नोकऱ्या डिजिटल स्किल्सवर अवलंबून असतील. महिलांचा सहभाग वाढल्यानं डिजिटल लिंगभेद कमी होईल आणि सर्वांसाठी समावेशक विकास शक्य होईल. भारतात डिजिटल इंडिया, नास्कॉम आणि विविध संस्था या दिवसानिमित्त कार्यक्रम घेतात. मुलींना प्रोत्साहित करणे, त्यांना रोल मॉडेल्स दाखवणे आणि स्कूल-कॉलेज स्तरावर स्टेम शिक्षण मजबूत करणे ही आजची गरज आहे.
