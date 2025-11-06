एंटँगल्ड अणूंच्या परस्परक्रियेमुळे सुपररेडियन्सची तीव्रता वाढते: क्वांटम तंत्रज्ञानाला नवीन दिशा
वारसा आणि एमरी विद्यापीठातील भौतिकशास्त्रज्ञांनी एंटँगल्ड अणूंच्या परस्परक्रियेमुळं सुपररेडियन्सची तीव्रता वाढवल्याचा शोध लावला. ही प्रकाश उत्सर्जन प्रक्रिया क्वांटम बॅटरी, सेन्सर्ससाठी क्रांतिकारी ठरेल
Published : November 6, 2025 at 3:39 PM IST
हैदराबाद : वारसा विद्यापीठ आणि एमरी विद्यापीठातील भौतिकशास्त्रज्ञांनी एका रोमांचक शोधाची घोषणा केली आहे. एंटँगल्ड अणूंच्या परस्परक्रियेमुळं सुपररेडियन्स एक सामूहिक प्रकाश उत्सर्जन प्रक्रिया ची तीव्रता लक्षणीय वाढते, असं त्यांचा दावा आहे. ही प्रक्रिया अणूंच्या सामूहिक उत्सर्जनामुळं निर्माण होते, ज्यामुळं वैयक्तिक अणूंच्या तुलनेत लाखो पट जास्त उजेड निर्माण होतो. 'फिजिकल रिव्ह्यू लेटर्स' मध्ये प्रकाशित झालेल्या संशोधनानुसार, ही शक्तिशाली परस्परक्रिया क्वांटम बॅटरी, सेन्सर्स आणि संप्रेषण यंत्रणांसाठी नवीन डिझाइन नियम प्रदान करते. हा शोध क्वांटम तंत्रज्ञानाच्या भविष्याला आकार देण्याची शक्यता आहे.
वारसा विद्यापीठाच्या भौतिकशास्त्र संकाय आणि एमरी विद्यापीठातील संशोधकांनी क्वांटम भौतिकीतील एका महत्त्वपूर्ण रहस्याचा उलगडा केला आहे. एंटँगल्ड अणू म्हणजे क्वांटम स्तरावर एकमेकांशी जोडलेले अणू यांच्या परस्परक्रियेमुळं सुपररेडियन्स प्रक्रियेची तीव्रता वाढते. सुपररेडियन्स ही एक असामान्य घटना आहे, ज्यात उत्साहित अणू एकत्र येऊन त्यांचा प्रकाश उत्सर्जन समन्वयित करतात. यामुळं एकाच वेळी एक जबरदस्त स्फोटाची निर्मिती होते, जी वैयक्तिक अणूंच्या उत्सर्जनापेक्षा शेकडो पट अधिक चमकदार असते. हा स्फोट सामान्यतः ऑप्टिकल कॅव्हिटीमध्ये घडतो, जिथे अणू एका सामायिक प्रकाश मोडशी जोडलेले असतात.
संशोधकांनी विकसित केलेल्या मॉडेलमध्ये अणूंच्या परस्परक्रियांचा पूर्ण विचार केला आहे, ज्यामध्ये अल्प-परास (शॉर्ट-रेंज) बलांचा समावेश आहे. पारंपरिक मॉडेल्समध्ये या बलांना दुर्लक्षित केलं जातं, परंतु या अभ्यासानं, ही बल फोटॉन-मध्यस्थी असलेल्या कपलिंगला मजबूत करतात. यामुळं सुपररेडियन्सची ऊर्जा मर्यादा खालावते आणि अणू अधिक सहजपणे एकत्र येऊन चमकू शकतात. विशेषतः, क्वांटम एंटँगलमेंटचा पूर्ण समावेश केल्यास, एक नवीन सामूहिक अवस्था निर्माण होते. ही अवस्था अणूंच्या उत्सर्जनाला अधिक तीव्र आणि कार्यक्षम बनवते. संशोधनानुसार, एंटँगलमेंटमुळं ऊर्जा हस्तांतरणाची कार्यक्षमता वाढते, ज्यामुळं प्रकाशाच्या स्फोटांची तीव्रता लक्षणीय वाढते.
हा शोध केवळ सैद्धांतिक नाही, तर व्यावहारिक अनुप्रयोगांसाठीही क्रांतिकारी आहे. क्वांटम तंत्रज्ञानाच्या उदयोन्मुख क्षेत्रात, कॅव्हिटी-आधारित अणू प्रणाली 'क्वांटम बॅटरी' सारख्या उपकरणांसाठी आधारभूत आहेत. क्वांटम बॅटरी ही एक सैद्धांतिक ऊर्जा साठवणूक युनिट आहे, जी सामूहिक उत्सर्जनाचा फायदा घेऊन जलद चार्ज होते. सुपररेडियन्सची वाढलेली तीव्रता यामुळं अशा बॅटरी चार्ज आणि डिस्चार्ज होण्याच्या गतीत वाढ करेल, ज्यामुळं कार्यक्षमता सुधारेल. संशोधक म्हणतात, "एंटँगलमेंटचा मॉडेलमध्ये समावेश केल्यास अभियंते उपकरणाची चार्जिंग गती आणि प्रतिसाद कालावधीची अचूक भविष्यवाणी करू शकतील."हे डिझाइन नियम क्वांटम संप्रेषण नेटवर्कसाठीही उपयुक्त ठरतील, जिथं माहितीचं वेगवान हस्तांतरण आवश्यक आहे. तसंच, उच्च-सेन्सर्समध्येही या तत्त्वांचा वापर होऊ शकतो, ज्यामुळे वैज्ञानिक मापन अधिक अचूक होईल.
या संशोधनानं क्वांटम भौतिकीच्या मूलभूत समजुतीत भर घातली आहे. पारंपरिक दृष्टिकोनांमध्ये अणूंच्या परस्परक्रियांना सोपं केलं जातं, परंतु हा अभ्यास दाखवतो की एंटँगलमेंट आणि अल्प-परास बलांचा विचार केल्यास सुपररेडियन्सची गतिशीलता कशी बदलते. यामुळं भविष्यातील प्रयोग डिझाइन अधिक वास्तववादी होईल. उदाहरणार्थ, ऑप्टिकल कॅव्हिटींमध्ये अणूंच्या रचनेचा अभ्यास करताना या परस्परक्रियांचा विचार करणे आवश्यक ठरेल. संशोधकांनी संगणकीय सिम्युलेशनद्वारे हे परिणाम मांडले आहेत, ज्यामुळं प्रयोगशाळेत प्रत्यक्ष परीक्षणाची शक्यता वाढली आहे.
एकंदरीत, हा शोध क्वांटम तंत्रज्ञानाच्या विकासाला गती देईल. क्वांटम संगणक, क्रिप्टोग्राफी आणि ऊर्जा साठवणुकीसारख्या क्षेत्रात सुपररेडियन्सचा वापर वाढत आहे. वारसा आणि एमरी विद्यापीठांच्या या सहकार्यानं क्वांटम जगतातील सामूहिक घटनांचा अधिक चांगला आकलन होईल. भविष्यात, ही शक्तिशाली परस्परक्रिया दैनंदिन उपकरणांमध्ये क्रांती घडवू शकते, जसं की अति-जलद चार्ज होणाऱ्या बॅटरी किंवा अचूक सेन्सर्स. 'फिजिकल रिव्ह्यू लेटर्स' मधील हे पेपर क्वांटम संशोधनाच्या क्षेत्रात एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे.
