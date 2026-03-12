इंटेल कोर अल्ट्रा 200एस प्लस सीरीज सादर: गेमिंग आणि मल्टीथ्रेडेड परफॉर्मन्सचं नवं युग
इंटेल कंपनीनं कोर अल्ट्रा 200एस प्लस डेस्कटॉप प्रोसेसर्स सादर (Intel) केले आहे. यात अतिरिक्त कोअर्स उच्च फ्रिक्वेन्सी आणि ऑप्टिमायझेशन टूल्स आहेत.
Published : March 12, 2026 at 2:58 PM IST
मुंबई : इंटेल कंपनीनं आपल्या कोर अल्ट्रा डेस्कटॉप प्रोसेसर (Intel Core Ultra 200S Plus series) लाइनअपमध्ये मोठा विस्तार केला आहे. नवीन कोर अल्ट्रा 200एस प्लस सीरीज जाहीर करत कंपनीनं कोर अल्ट्रा 7 270के प्लस आणि कोर अल्ट्रा 5 250के प्लस हे दोन शक्तिशाली मॉडेल्स सादर केले आहेत. या प्रोसेसर्समध्ये अतिरिक्त कोअर्स, जास्त डाई-टू-डाई फ्रिक्वेन्सी आणि अपडेटेड ऑप्टिमायझेशन टूल्स जोडण्यात आले आहेत. हे सर्व वैशिष्ट्ये गेमिंग, कंटेंट क्रिएशन आणि हेवी मल्टीटास्किंगसाठी विशेषतः डिझाइन करण्यात आले आहेत. उत्साही डेस्कटॉप वापरकर्त्यांसाठी हे प्रोसेसर्स उच्च मल्टीथ्रेडेड परफॉर्मन्स आणि सुधारित गेमिंग क्षमता देतील. आर्किटेक्चरल रिफाइनमेंट्स आणि जलद मेमरी सपोर्टमुळं मागील कोर अल्ट्रा 200एस सीरीजपेक्षा हे मॉडेल्स लक्षणीय सुधारणा दाखवतात. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, हे प्रोसेसर्स गेमर्स आणि क्रिएटर्ससाठी खऱ्या अर्थाने गेम चेंजर ठरतील.
मुख्य वैशिष्ट्ये
नवीन कोर अल्ट्रा 200एस प्लस प्रोसेसर्समध्ये मागील मॉडेल्सपेक्षा अधिक एफिशियन्सी कोअर्स (ई-कोअर्स) जोडण्यात आले आहेत. कोर अल्ट्रा 7 270के प्लस मध्ये एकूण 24 कोअर्स आहेत. यामुळं हेवी मल्टीथ्रेडेड कामं जसं की 4के व्हिडिओ एडिटिंग, 3डी रेंडरिंग आणि सिमुल्टेनियस अॅप्लिकेशन्स अतिशय वेगानं हाताळता येतात. दुसऱ्या मॉडेलमध्ये कोर अल्ट्रा 5 250के प्लस 28 कोअर्ससह येतो.
गेमिंगमध्ये स्मूथ अनुभव
याशिवाय, मागील कोर अल्ट्रा 7 265 के आणि कोर अल्ट्रा 5 245 के प्रोसेसर्सच्या तुलनेत डाई-टू-डाई फ्रिक्वेन्सीमध्ये 900 मेगाहर्ट्झ पर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ कॉम्प्यूट टाइल आणि मेमरी कंट्रोलर यांच्यातील संवाद अधिक जलद करते. परिणामी लेटन्सी कमी होते आणि गेमिंगमध्ये स्मूथ अनुभव मिळतो. DDR5 मेमरी सपोर्ट 7200 एमटी/एस पर्यंत वाढवण्यात आला आहे, जो मागील 6400 एमटी/एसपेक्षा जास्त आहे. यामुळं डेटा ट्रान्सफर वेगवान होतो.
इंटेल बायनरी ऑप्टिमायझेशन टूल
इंटेलनं एक क्रांतिकारी टूल इंटेल बायनरी ऑप्टिमायझेशन टूल सादर केलंय. हे बायनरी ट्रान्सलेशन लेयर म्हणून काम करतं. रनटाइमवर वर्कलोड्स ऑप्टिमाइझ करून काही गेम्स आणि अॅप्लिकेशन्समध्ये परफॉर्मन्स वाढवते. जे सॉफ्टवेअर मूळतः इतर x86 प्रोसेसर्स किंवा पूर्वीच्या आर्किटेक्चर्ससाठी बनवलं आहे. गेमर्ससाठी हे खूप उपयुक्त आहे कारण जुनं गेमही नव्या प्रोसेसर्सवर चांगल्या परफॉर्मन्ससह चालतात. कंटेंट क्रिएटर्सना व्हिडिओ एडिटिंग, फोटोशॉप आणि 3डी सॉफ्टवेअरमध्ये मोठा फायदा होईल.
परफॉर्मन्स आणि फायदे
इंटेलनं सांगितलं की कोर अल्ट्रा 200एस प्लस प्रोसेसर्स मागील कोर अल्ट्रा सीरीज 2 डेस्कटॉप प्रोसेसर्सच्या तुलनेत गेमिंग परफॉर्मन्समध्ये 15 टक्के सुधारणा देते. यामुळं उच्च रिझोल्यूशन आणि हाय फ्रेम रेट्ससह गेमिंग अधिक आनंददायी होते. तसंच, समान सेगमेंटमधील स्पर्धक CPU च्या तुलनेत 103 टक्के जास्त मल्टीथ्रेडेड परफॉर्मन्स मिळते. याचा अर्थ व्हिडिओ रेंडरिंग, 3डी मॉडेलिंग किंवा मल्टिपल अॅप्स चालवताना वेळेची बचत होईल. उत्साही वापरकर्त्यांसाठी हे प्रोसेसर्स खरेच मूल्यवान ठरतील कारण ते पॉवर आणि परफॉर्मन्सचा उत्तम समतोल साधतात.
हे नवीन चिप्स विद्यमान इंटेल कोर अल्ट्रा 200 सीरीज डेस्कटॉप प्लॅटफॉर्म घटकांसोबत पूर्णपणे सुसंगत आहेत. याचा अर्थ वापरकर्त्यांना नवीन मदरबोर्ड किंवा इतर हार्डवेअर खरेदी करण्याची गरज नाही. इंटेलचा हा रोडमॅप उत्साही डेस्कटॉप बाजारावर केंद्रित आहे. भविष्यात अजून अधिक गेमिंग परफॉर्मन्स, मल्टीथ्रेड थ्रूपुट आणि नवीन ऑप्टिमायझेशन तंत्रज्ञान आणण्याचं कंपनीचं ध्येय आहे. गेमर्स, क्रिएटर्स आणि प्रोफेशनल यूजर्ससाठी ही सीरीज खूप आकर्षक ठरेल.
