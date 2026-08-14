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इन्स्टाग्रामनं 10 वर्षांनंतर आपला वर्डमार्क बदलला

इन्स्टाग्रामनं दहा वर्षांनंतर आपला 'वर्डमार्क' बदलला आहे. ॲडम मोसेरी यांनी याचं वर्णन 'स्वच्छ आणि आधुनिक' असं केलं आहे.

Instagram Wordmark Logo
इन्स्टाग्राम (Instagram)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 14, 2026 at 12:00 PM IST

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Updated : August 14, 2026 at 2:43 PM IST

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मुंबई : सोशल मीडियाच्या जगात अत्यंत लोकप्रिय असलेल्या 'इन्स्टाग्राम' (Instagram) या ॲपच्या दृश्य स्वरूपात (व्हिज्युअल लूक) एक मोठा बदल झाला आहे. हा बदल तब्बल एका दशकानंतर करण्यात आला आहे. गुरुवारी इन्स्टाग्रामनं आपला नवीन 'वर्डमार्क' (केवळ मजकूर असलेला लोगो) सादर केलाय; हा लोगो ॲपच्या वरच्या भागात "Instagram" अशा नावानं दिसतो. कंपनीनं सांगितलं की, जुना वर्डमार्क सलग दहा वर्षे तसाच राहिल्यामुळं, आता त्यात सुधारणा करण्याची योग्य वेळ आली होती.

Threads : इन्स्टाग्रामचे प्रमुख ॲडम मोसेरी यांनी इन्स्टाग्राम आणि 'थ्रेड्स' (Threads) या दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करून या बदलाची स्वतः घोषणा केली. त्यांनी नवीन वर्डमार्कचे वर्णन "अधिक स्पष्ट आणि आधुनिक" असे केले, तसंच मूळ लोगोमधील साधेपणा आणि कलात्मकता यात कायम राखल्याचे नमूद केलं. मोसेरी यांनी लिहिलं की, ॲपच्या वरच्या भागातील वर्डमार्क दहा वर्षांपासून बदलला नव्हता, त्यामुळं अद्ययावत करण्यासाठी ही एक उत्तम वेळ होती.

युजर्सनी उडवली खिल्ली? : इन्स्टाग्रामचा मूळ वर्डमार्कमध्ये 'कर्सिव्ह' (अक्षरे एकमेकांना जोडलेली शैली) डिझाइन होती. 2013 मध्ये डिझायनर मॅकी सॅटरडे (Mackey Saturday) यांनी ही अक्षरे तयार केली होती; नवीन वर्डमार्क ही त्याच शैलीची अधिक ठळक आणि सुटसुटीत आवृत्ती आहे. मूळ लोगोप्रमाणेच, नवीन वर्डमार्कमध्येही कर्सिव्ह किंवा हस्तलिखितासारखा फॉन्ट वापरला आहे आणि 's', 'r' व 'g' यांसारख्या अक्षरांवर जुन्या शैलीतील (flourishes) कायम ठेवली आहेत. मात्र, डिझाइनच्या या विशिष्ट निवडीमुळं सोशल मीडियावर त्याची खिल्ली उडवली जात आहे.

इन्स्टाग्रामचा नवीन वर्डमार्क : नवीन फॉन्टमधील 'r' हे अक्षर 'z' सारखे दिसतंय. परिणामी, लोक "Instagram" ऐवजी "Instagzam" असं वाचत आहेत आणि तशा आशयाच्या पोस्ट सोशल मीडियावर शेअर करत आहेत. काही युजर्सनी तर गमतीनं याला "Instagwan" आणि "Instaguam" अशी नावंही दिली आहेत. तरीही, या टीकेच्या दरम्यान अनेक युजर्सनी नवीन, सुटसुटीत लूकचं कौतुक केलं आहे, आणि इन्स्टाग्रामच्या नवीन वर्डमार्कचं स्वागत केलं आहे.

वर्डमार्कचं डिझाइन बदललं : इन्स्टाग्रामचा मुख्य आयकॉन रंगीबेरंगी लोगो सध्या तरी तसाच ठेवण्यात आला आहे. आयकॉन पूर्वीसारखाच दिसेल, केवळ मजकूर-आधारित वर्डमार्कचं डिझाइन बदलण्यात आलं आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, इन्स्टाग्राममध्ये यापूर्वी 2026 मध्ये म्हणजेच सुरू झाल्यानंतर दहा वर्षांनी डिझाइनमध्ये मोठा बदल करण्यात आला होता; तेव्हा जुन्या तपकिरी रंगाच्या कॅमेरा आयकॉनच्या जागी सध्याचा रंगीबेरंगी 'ग्रेडियंट' आयकॉन आणला गेला होता. सध्या तरी, भविष्यात इन्स्टाग्रामच्या लोगो किंवा आयकॉनमध्ये आणखी काही बदल अपेक्षित आहेत का, याबद्दल मेटानं कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी केलेलं नाही.

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Last Updated : August 14, 2026 at 2:43 PM IST

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