इंस्टाग्रामच्या डायरेक्ट मेसेजेसमधील एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शनचा अंत! मेटाचा मोठा निर्णय
मेटा इंस्टाग्राममधील एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन 8 मे 2026 पासून बंद करण्याची घोषणा केली. वापरकर्त्यांना मेसेजेस डाउनलोड करण्यास सांगितलं जात आहे.
Published : March 16, 2026 at 12:56 PM IST
मुंबई : मेटा कंपनीनं इंस्टाग्राम डायरेक्ट मेसेजेस (DMs) साठी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (E2EE) 8 मे 2026 नंतर पूर्णपणे बंद करण्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. ज्या वापरकर्त्यांनी एन्क्रिप्टेड चॅट्स वापरल्या आहेत, त्यांना इन-अॅप पॉप-अप दिसत आहे. यात मेसेजेस आणि मीडिया डाउनलोड करण्यास सांगितलं आहे, कारण ते कायमचं नाहीसं होणार आहे. हा बदल इंस्टाग्रामच्या गोपनीयता धोरणात मोठा बदल आहे. पूर्वी मेटानं E2EE ला प्रोत्साहन दिलं होतं, पण आता ते पर्यायी वैशिष्ट्य काढून टाकणार आहे.
एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन म्हणजे काय?
एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन हे डिजिटल जगातील सीलबंद लिफाफ्यासारखे आहे. जेव्हा E2EE सक्रिय असतं, तेव्हा संभाषणातील फक्त दोन व्यक्तीच ते वाचू शकतात. प्लॅटफॉर्म, तृतीय पक्ष किंवा कोणतीही संस्था ते वाचू शकत नाही. हे तंत्रज्ञान सिग्नल प्रोटोकॉलवर आधारित आहे आणि संदेश, फोटो, व्हिडिओ सर्व सुरक्षित राहतात. एन्क्रिप्शन गेल्यानंतर मेटाच्या कर्मचाऱ्यांना DMs ॲक्सेस करता येतील, कायद्याची अंमलबजावणी संस्था सब्पोना करून माहिती मागू शकतील आणि खाजगी संभाषणे जाहिराती किंवा AI प्रशिक्षणासाठी वापरली जाऊ शकतील. डिसेंबर 2025 मध्ये मेटानं सांगितलं की मेटा AI टूल्ससोबतच्या इंटरॅक्शन्स जाहिरातींसाठी वापरल्या जाऊ शकतात. यामुळं संवेदनशील सामग्रीसाठी मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
मेटाचे कारण
मेटा कंपनीचं म्हणणे आहे की इंस्टाग्रामवर E2EE पर्यायी होतं आणि ‘खूप कमी लोक’ ते वापरत होते, म्हणून ते काढून टाकलं जात आहे. मात्र, खरी कारणे वेगळी आहेत. सरकारी दबावामुळं अवैध कंटेंट स्कॅन करणे सोपं होईल. तसंच इंस्टाग्राम आता कॉमर्स-फर्स्ट प्लॅटफॉर्म बनत आहे, जिथं खाजगी आणि वाचनात न येणारे मेसेजेस व्यवसायासाठी अडथळा आहेत. 2019 मध्ये मार्क झुकरबर्ग यांनी सर्व खाजगी संवाद एन्क्रिप्ट करण्याला ‘योग्य गोष्ट’ म्हटलं होतं.
हे अॅप्स वापरा
सिग्नल
एन्क्रिप्टेड मेसेजिंगसाठी तुम्ही याचा वापर करू शकता. मिलिटरी-ग्रेड एन्क्रिप्शन, ग्रुप चॅट्स, व्हॉइस-व्हिडिओ कॉल्स, फाइल शेअरिंग आणि डिसअॅपियरिंग मेसेजेस सर्व डिफॉल्ट E2EE वर उपलब्ध आहे. ते अँड्रॉइड, आयओएस, विंडोज, मॅक, लिनक्सवर तुम्हाला मिळेल.
टेलिग्राम (सिक्रेट चॅट्स)
950 मिलियनहून अधिक वापरकर्ते याचा वापर करतात. मात्र E2EE फक्त ‘सिक्रेट चॅट्स’मध्ये, स्वतः सक्रिय करावं लागतं. सामान्य चॅट्स सर्व्हरवर स्टोअर होतात. संवेदनशील गोष्टींसाठी सिक्रेट चॅट्स वापरा.
उपलब्धता: अँड्रॉइड, आयओएस, विंडोज, मॅक, लिनक्स.
व्हॉट्सअॅप
मेटाचं अॅप, पण E2EE 2016 पासून डिफॉल्ट आणि अनिवार्य आहे. ते सिग्नल प्रोटोकॉल वापरतं. भारतात 500 मिलियनहून अधिक याचे वापरकर्ते आहेत. यात टेक्स्ट, कॉल्स, व्हिडिओ, फाइल सर्व एन्क्रिप्टेड असतात.
उपलब्ध: अँड्रॉइड, आयओएस, वेब.
हा बदल इंस्टाग्राम वापरकर्त्यांसाठी गोपनीयतेचा मोठा धक्का आहे. मेसेजेस डाउनलोड करून बॅकअप घ्या आणि भविष्यातील गोपनीयतेसाठी सज्ज राहा.
