इंस्टाग्राम प्लस: इंस्टाग्रामवर नवीन प्रीमियम प्लॅन 'इंस्टाग्राम प्लस'ची चाचणी सुरू
मेटानं इंस्टाग्रामवर नवीन प्रीमियम प्लॅन 'इंस्टाग्राम प्लस' ची चाचणी सुरू केली आहे. यात अज्ञात स्टोरी पाहणे, कस्टम ऑडियन्स आणि स्टोरी एक्सटेंड सारख्या सुविधा मिळतील.
Published : April 1, 2026 at 10:39 AM IST
मुंबई : मेटा कंपनीनं इंस्टाग्रामवर एक नवीन प्रीमियम सबस्क्रिप्शन प्लॅन इंस्टाग्राम प्लसची चाचणी सुरू केली आहे. टेकक्रंचच्या रिपोर्टनुसार, काही निवडक देशांमध्ये ही चाचणी सुरू असून, यात स्टोरीजशी संबंधित अनेक अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. यामुळं वापरकर्त्यांना आपल्या स्टोरीजवर अधिक नियंत्रण मिळेल आणि गोपनीयता वाढेल. ही योजना मेटा व्हेरिफाइडपासून वेगळी आहे आणि सामान्य वापरकर्त्यांसाठी डिझाइन केली आहे. इंस्टाग्राम प्लस सबस्क्रिप्शनमध्ये मुख्य आकर्षण आहे अज्ञात स्टोरी पाहणे. सध्या स्टोरी पाहिल्यावर नाव दिसते, पण प्लस सबस्क्रायबर्स कोणत्याही स्टोरीला ट्रेस न करता पाहू शकतील. याशिवाय, आपल्या स्वतःच्या स्टोरीज किती वेळा पुन्हा पाहिल्या गेल्या याची माहिती मिळेल.
कस्टम ऑडियन्स लिस्ट
एकापेक्षा जास्त कस्टम ऑडियन्स लिस्ट तयार करता येतील, ज्यामुळं क्लोज फ्रेंड्स व्यतिरिक्त वेगवेगळ्या गटांना स्टोरी दाखवता येईल. स्टोरीची दृश्यता 24 तासांऐवजी अतिरिक्त 24 तास (एकूण 48 तास) वाढवता येईल. एका आठवड्यात एक स्टोरी स्पॉटलाइट करून फॉलोअर्ससमोर अधिक ठळक दाखवता येईल.इतर सुविधांमध्ये स्टोरीजसाठी अॅनिमेटेड सुपरलाइक रिअॅक्शन, स्टोरी व्ह्यूअर्स लिस्टमध्ये सर्च ऑप्शन यांचा समावेश आहे. यामुळं एंगेजमेंट ट्रॅकिंग सोपं होईल.
कुठं उपलब्ध? : मेटानं अद्याप अधिकृतपणे देश जाहीर केलेले नाहीत, पण रिपोर्ट्सनुसार मेक्सिको, जपान आणि फिलिपाइन्समध्ये ही चाचणी सुरू आहे. मेक्सिकोत सुमारे 2.20 डॉलर, जपानमध्ये 2 डॉलर आणि फिलिपाइन्समध्ये 1.07 डॉलर प्रति महिना असा दर असल्याचं स्क्रीनशॉट्समधून समोर आलं आहे. मेटा व्यापक रोलआऊटपूर्वी चाचणी सुरू ठेवणार आहे.
ही योजना मेटा व्हेरिफाइडपासून पूर्णपणे वेगळी आहे. मेटा व्हेरिफाइड क्रिएटर्स आणि बिझनेससाठी असते, तर इंस्टाग्राम प्लस सामान्य वापरकर्त्यांना स्टोरीजवर अधिक नियंत्रण देण्यासाठी आहे. मेटा आता इंस्टाग्राम, फेसबुक आणि व्हॉट्सअॅपवर सबस्क्रिप्शन फीचर्स वाढवण्याच्या दिशेनं काम करत आहे.
