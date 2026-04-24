इन्स्टाग्रामनं लाँच केलं इन्स्टंट्स ॲप : फोटो पाहिल्यानंतर 24 तासांनी आपोआप नाहीसे

इन्स्टाग्रामनं 'Instants' नावाचं एक नवीन इमेज-शेअरिंग ॲप लाँच केलं आहे. या ॲपमध्ये, फोटो पाहिल्यानंतर 24 तासांनी आपोआप नाहीसे होतात.

इन्स्टंट्स ॲप (Google play store)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 24, 2026 at 5:17 PM IST

मुंबई: इंस्टाग्राम 'इन्स्टंट्स' नावाच्या एका नवीन इमेज-शेअरिंग ॲपची चाचणी करत आहे. मेटाच्या मालकीच्या या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मनं विकसित केलेलं हे स्वतंत्र ॲप सध्या इटली आणि स्पेनसह निवडक बाजारपेठांमध्ये उपलब्ध केलं जात आहे. स्नॅपचॅटसारख्याच संकल्पनेवर आधारित, 'इन्स्टंट्स' ॲप वापरकर्त्यांना असे फोटो आणि व्हिडिओ पाठवण्याची आणि प्राप्त करण्याची सुविधा देईल, जे काही काळासाठी अदृश्य होतील. हे ॲप मित्रांसोबत क्षणिक, अनएडिटेड फोटो शेअर करणं सोपं करण्यावर लक्ष केंद्रित करेल, असं वृत्त आहे.

इंस्टाग्रामचे 'इन्स्टंट्स' ॲप निवडक प्रदेशांमध्ये उपलब्ध: इंस्टाग्रामनं निवडक बाजारपेठांमध्ये 'इन्स्टंट्स' ॲपची चाचणी सुरू केली आहे. या ॲपची सूची गूगल प्ले स्टोअरवर दिसली आहे. इंस्टाग्रामच्या विपरीत निवडक सामग्री (क्युरेटेड कंटेंट) यात दिसेल. हे ॲप अल्गोरिदम-आधारित फीड्स वापरणार असून'इन्स्टंट्स' हे जलद, वास्तविक जीवनातील स्नॅपशॉट्ससाठी डिझाइन केलेलं असल्याचं म्हटलं जाते. हे ॲप स्नॅपचॅट, लॉकेट आणि बीरिअल यांसारख्या सोशल प्लॅटफॉर्म्सचं स्पर्धक देखील असेल, असं म्हटलं जातं.

इन्स्टंट्स फोटो : 'इन्स्टंट्स'वर शेअर केलेले फोटो फक्त एकदाच पाहता येतात आणि 24 तासांपर्यंत उपलब्ध राहतील, त्यानंतर ते अदृश्य होतात. वापरकर्ते या फोटोंवर साधे टेक्स्ट ओव्हरले जोडू शकतात; तथापि, इतर कोणतेही एडिटिंग टूल्स किंवा फिल्टर्सच समर्थन यात नसेल. टेकक्रंचला दिलेल्या एका निवेदनात, इंस्टाग्रामच्या प्रवक्तायानं सांगितलं, "लोकांना मित्रांशी सहजपणे जोडले जाण्यास मदत करण्यासाठी, आम्ही 'इन्स्टंट्स' नावाच्या ॲपची चाचणी करत आहोत, जे फोटो आणि व्हिडिओ सहजपणे शेअर करण्याची परवानगी देतं. लोकांना काय आवडते, हे पाहण्यासाठी आम्ही 'इन्स्टंट्स'च्या विविध आवृत्त्यांची चाचणी करत आहोत". प्रकाशनानुसार, ॲपद्वारे काढलेले फोटो एडिट करता येत नाहीत. हे वापरकर्त्यांना त्यांच्या कॅमेरा रोलमधून कंटेंट अपलोड करण्याची परवानगी देत नाही. त्याऐवजी, 'इन्स्टंट्स' वापरकर्त्यांना केवळ ॲपमधील कॅमेरा वापरून कंटेंट काढण्याची आणि शेअर करण्याची परवानगी देतं.

Instagram ॲपमध्येच समाविष्ट : वापरकर्ते 'इन्स्टंट्स' त्यांच्या म्युच्युअल फॉलोअर्ससोबत किंवा त्यांच्या मित्रांच्या यादीसोबत शेअर करू शकतात. या याद्या इंस्टाग्राम आणि 'इन्स्टंट्स' ॲप या दोन्हीवर सिंक केल्या जातात. याचा अर्थ असा की, 'इन्स्टंट्स' फक्त तुम्हाला फॉलोबॅक करणाऱ्या फॉलोअर्सनाच पाठवता येतात आणि ते एडिट करता येत नाहीत. हे ॲप अँड्रॉइड आणि आयओएस या दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होईल. कंपनीनं या गोष्टीलाही दुजोरा दिला आहे की, निवडक प्रदेशांमध्ये 'Instants' हे वैशिष्ट्य (feature) एकतर स्वतंत्र ॲप म्हणून, किंवा मुख्य Instagram ॲपमध्येच समाविष्ट केलेले एक वैशिष्ट्य म्हणून उपलब्ध असेल. यापूर्वी, Meta च्या एका प्रवक्त्यानं, कंपनी Instagram ॲपसाठी आणखी एका नवीन वैशिष्ट्याची चाचणी करत असल्याचं म्हटलं होतं, ज्याचं नावही 'Instants' असंच आहे.

TAGGED:

INSTAGRAM LAUNCHES INSTANTS APP
INSTANTS APP
INSTANTS
इन्स्टंट्स ॲप
INSTAGRAM LAUNCH INSTANTS

