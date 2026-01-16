इंस्टाग्रामचा नवीन AI अनुवाद आणि फॉन्ट्स लॉंच
इंस्टाग्रामनं AI अनुवाद, नवीन भारतीय फॉन्ट्स लॉंच (Instagram) केले. क्रिएटर्स आता बंगाली, तमिळ, मराठीसह जागतिक प्रेक्षकांशी जोडले जातील.
Published : January 16, 2026 at 4:05 PM IST
मुंबई : ‘हाऊस ऑफ इंस्टाग्राम’ इव्हेंटमध्ये (House of Instagram) इंस्टाग्रामनं मोठी घोषणा केली आहे. आता भारतीय क्रिएटर्सना त्यांच्या भाषा आणि प्रदेशाच्या पलीकडं जाऊन लाखो प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचणं सोपं झालं आहे. कंपनीनं Meta AI-आधारित अनुवाद साधनांचा विस्तार केला असून, नवीन भारतीय भाषांसाठी फॉन्ट्सही उपलब्ध करून दिले आहेत. हे अपडेट्स 16 जानेवारी 2026 पासून रोलआउट होत आहेत. यामुळं क्रिएटर्स त्यांचा स्थानिक आवाज आणि व्यक्तिमत्त्व टिकवून जागतिक स्तरावर पोहोचू शकतात.
वॉइस अनुवाद आणि लिप-सिंक सुविधा
इंस्टाग्रामच्या सर्वात मोठ्या अपडेटमध्ये रील्ससाठी वॉइस अनुवादाचा समावेश आहे. क्रिएटर्स आता Meta AI चा वापर (Meta Ai Translations ) करून त्यांच्या रील्सना बंगाली, तमिळ, तेलुगु, कन्नड आणि मराठी या पाच नवीन भारतीय भाषांमध्ये अनुवादित, डब आणि लिप-सिंक करू शकतात. यापूर्वी ही सुविधा हिंदी, इंग्रजी, स्पॅनिश आणि पोर्तुगीज या भाषांसाठी उपलब्ध होती. नोव्हेंबर 2025 मध्ये ही सुविधा जाहीर करण्यात आली होती, आणि आता ती सर्वांसाठी सुरू झाली आहे.
कसं काम करतं?
रील अपलोड किंवा एडिट करताना क्रिएटर Meta AI अनुवाद ऑन करू शकतो. हे साधन स्पोकन ऑडिओला आपोआप दुसऱ्या भाषेत अनुवादित करते. विशेष बाब म्हणजे, हे रोबोटिक आवाज वापरत नाही. क्रिएटरचा मूळ आवाज, टोन आणि स्टाइल जसाच्या तसा ठेवला जातो, जेणेकरून रील त्याच व्यक्तीची वाटते.
ऑप्शनल लिप-सिंक फीचर
ऑप्शनल लिप-सिंक फीचर आणखी खास आहे. हे ऑन केल्यास AI अनुवादित ऑडिओला क्रिएटरच्या तोंडाच्या हालचालींशी जुळवते. यामुळं असं वाटतं की क्रिएटर नैसर्गिकरित्या नवीन भाषेत बोलत आहे. प्रेक्षकांसाठी अनुभव अधिक प्रमाणिक आणि कनेक्ट होतो.
एडिट्स टूलमध्ये नवीन भारतीय फॉन्ट्स
अनुवादाबरोबरच, इंस्टाग्रामनं त्याच्या व्हिडिओ एडिटिंग टूल एडिट्समध्ये नवीन भारतीय फॉन्ट्स जोडले आहेत. आता क्रिएटर्स देवनागरी आणि बंगाली-असमिया स्क्रिप्ट्स वापरून मजकूर आणि कॅप्शन्स जोडू शकतात. याचा फायदा हिंदी, मराठी, बंगाली आणि आसामी भाषांसाठी होईल. हे फॉन्ट्स दृश्यदृष्ट्या स्थानिक वाटतील.
फॉन्ट्स कसे वापरावे?
एडिटिंग टाइमलाइनमध्ये “Text” वर टॅप करा आणि “Aa” आयकॉन निवडा. फॉन्ट्स ब्राउज करा. जर तुमचं डिव्हाइस आधीपासून भारतीय स्क्रिप्टवर सेट असेल, तर हे फॉन्ट्स डिफॉल्ट दिसतील. अन्यथा, भाषेनुसार फिल्टर करून निवडता येईल. हे अपडेट्स लवकरच अँड्रॉइड डिव्हाइसेसवर रोलआउट होत आहेत.
भारतीय क्रिएटर्ससाठी मेटाचे फोकस
हे अपडेट्स इंस्टाग्राम आणि फेसबुकवर नुकतंच लॉंच केलेल्या क्रिएटर-केंद्रित फीचर्सचा भाग आहेत. यात AI-आधारित फोटो/व्हिडिओ रिस्टायलिंग, बल्क कॅप्शन एडिट्स, व्हिडिओ रिव्हर्सल, लिप-सिंक इफेक्ट्स आणि शेकडो नवीन साउंड इफेक्ट्स यांचा समावेश आहे. भारतातील क्रिएटर्सना जागतिक बनवताना त्यांचा स्थानिक आवाज आणि ओळख टिकवण्यावर मेटा भर देत आहे.
