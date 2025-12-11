ETV Bharat / technology

इंस्टाग्रामनं आणलं Your Algorithm फीचर: रील्स फीडमध्ये आता मिळणार नियंत्रण

इंस्टाग्रामनं Your Algorithm सुविधा लॉंच केली आहे. आता वापरकर्ते रील्स फीडमधील विषय पाहू आणि वैयक्तिकृत करू शकतात. हे AI-आधारित टूल लवकरच जगभर उपलब्ध होईल.

Instagram Your Algorithm feature
इंस्टाग्राम (Etv MH Desk)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 11, 2025 at 5:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : इंस्टाग्रामनं (Instagram) एक नवं AI-आधारित सुविधा लॉंच केली आहे, ज्यामुळं वापरकर्त्यांना त्यांच्या रील्स फीडमध्ये दिसणाऱ्या कंटेंटवर अधिक नियंत्रण मिळेल. 'Your Algorithm' नावाच्या या टूलमुळं तुम्ही पाहत असलेल्या रील्समधील विषय (टॉपिक्स) पाहू शकता आणि त्यात बदल करू शकता. इंस्टाग्रामचे प्रमुख अ‍ॅडम मोसेरी (Adam Mosseri) यांनी सांगितलं की, ही सुविधा लवकरच आणखी दोन भाषांमध्ये उपलब्ध होईल. सध्या ही सुविधा अमेरिकेत इंग्रजीत उपलब्ध झाली असून, आगामी काही आठवड्यांत जगभरात इंग्रजीत रोलआऊट होईल.

सुविधेचे वैशिष्ट्ये
जेव्हा तुम्ही रील्स पाहत असता, तेव्हा स्क्रीनच्या वरच्या उजव्या कोपऱ्यात दोन हृदयांसह दोन रेषांचे आइकॉन दिसते. या आइकॉनवर टॅप केल्यास 'Your Algorithm' मेनू उघडतो. यात इंस्टाग्रामच्या AI नं तुमच्या हालचालींवरून ठरवलेले विषय दाखवले जातात, जसं की स्पोर्ट्स, हॉरर मूव्हीज, जिम, फूड, कॉलेज फुटबॉल, स्केटबोर्डिंग इत्यादी. तुम्ही या विषयांना 'अधिक दाखवा' किंवा 'कमी दाखवा' असं सांगू शकता. तुम्ही नवीन विषय टाइप करूनही जोडू शकता. उदाहरणार्थ, एका स्क्रीनशॉटमध्ये दाखवले आहे की, “Lately you've been into creativity, sports hype, fitness motivation, and skateboarding.” ही सुविधा AI-आधारित असल्यानं तुमच्या पाहण्याच्या सवयींनुसार वैयक्तिकृत शिफारसी देतात. तुम्ही तुमचं 'Your Algorithm' स्टोरीजमध्ये शेअरही करू शकता, ज्यामुळं मित्रांसोबत मजा येईल.

उपलब्धता आणि भविष्यातील योजना
सुविधा प्रथम अमेरिकेत इंग्रजीत सुरू झाली आहे. लवकरच जगभरात इंग्रजीत उपलब्ध होईल. अ‍ॅडम मोसेरी यांनी स्वतंत्र पोस्टमध्ये सांगितलं की, लवकरच आणखी दोन भाषा समर्थित होतील. सुरुवातीला ही सुविधा फक्त रील्स टॅबमध्ये उपलब्ध आहे, पण लवकरच एक्सप्लोर (Explore) आणि होम (Home) टॅबमध्येही येईल. इंस्टाग्रामचा हा प्रयत्न वापरकर्त्यांना अधिक वैयक्तिकृत आणि पारदर्शक अनुभव देण्याचा आहे, ज्यामुळं रील्सचा आनंद अधिक वाढेल.

हे वाचलंत का :

  1. ChatGPT ला जगात सर्वाधिक पसंती; लाँचपासून 1.36 अब्ज लोकांनी केलं डाउनलोड
  2. गुगल पुन्हा स्मार्ट ग्लासेसमध्ये प्रवेश करणार; 2026 मध्ये AI-संचालित चष्मे येणार
  3. हैदराबादमध्ये गूगल फॉर स्टार्टअप्स हब सुरू; तेलंगणा सरकारकडून 1,000 कोटींचा स्टार्टअप फंड जाहीर

TAGGED:

YOUR ALGORITHM FEATURE
YOUR ALGORITHM फीचर
INSTAGRAM YOUR ALGORITHM FEATURE
इंस्टाग्राम
INSTAGRAM

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.