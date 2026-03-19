इंस्टाग्राम रील्स आता एका टॅपनं करा स्टॉप; डीएममध्येही AI व्हॉइस इफेक्ट्स

इंस्टाग्रामनं आपल्या कोट्यवधी वापरकर्त्यांसाठी रील्समध्ये एका टॅपनं व्हिडिओ थांबवणे आणि डीएममध्ये एआय व्हॉइस इफेक्ट्सची दोन नवीन वैशिष्ट्ये सादर केली आहेत.

इंस्टाग्राम (ETV BHARAT FILE PHOTO)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 19, 2026 at 5:09 PM IST

मुंबई : इंस्टाग्रामनं आपल्या कोट्यवधी वापरकर्त्यांसाठी दोन नवीन आणि सोयीस्कर वैशिष्ट्ये सादर केली आहेत. रील्स पाहताना आता एका साध्या टॅपनं व्हिडिओ थांबवता येईल, तर डायरेक्ट मेसेजेसमध्ये व्हॉइस नोट्सला AI पॉवरड इफेक्ट्स देण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. या अपडेटमुळं वापरकर्त्यांचा अनुभव अधिक intuitive आणि मजेदार होणार आहे. कंपनीनं सांगितलं की, हे बदल वापरकर्त्यांच्या सुविधेनुसार करण्यात आले आहेत.

रील्ससाठी टॅप-टू-पॉज वैशिष्ट्ये
पूर्वी रील्स थांबवण्यासाठी स्क्रीनवर प्रेस आणि होल्ड करावं लागत होतं. अनेक वापरकर्त्यांना हे कमी सोयीचं आणि असंगत वाटत होतं. आता मात्र एक साधा टॅप केल्यास रील थांबेल आणि पुन्हा टॅप केल्यास प्ले होईल. थांबलेल्या रीलमध्ये ‘Mute’ पर्यायही दिसेल, ज्यामुळं ऑडिओवर अधिक नियंत्रण मिळेल. इंस्टाग्रामच्या अधिकृत क्रिएटर्स अकाउंटनं थ्रेड्सवर ही अपडेट शेअर केली. त्यात म्हटलं आहे की, “या वैशिष्ट्यामुळं दर्शकांना अधिक नियंत्रण मिळतं आणि ते कोणतेही महत्त्वाचे क्षण चुकवणार नाहीत.” कंपनीनं सांगितलं की, हे बदल विशेषतः त्या वापरकर्त्यांसाठी उपयुक्त आहेत, जे व्हिडिओ बारकाईनं पाहू इच्छितात.ही सुविधा सध्या इंस्टाग्राम अॅपच्या विविध आवृत्तींमध्ये हळूहळू रोलआउट होत आहे. लवकरच सर्व वापरकर्त्यांना ती उपलब्ध होईल अशी अपेक्षा आहे.

डायरेक्ट मेसेजेसमध्ये AI व्हॉइस इफेक्ट्सची नवी मजा
इंस्टाग्रामनं आणखी एक रोमांचक वैशिष्ट्य सादर केलं आहे. आता डीएममध्ये व्हॉइस नोट पाठवण्यापूर्वी AI-पॉवरड इफेक्ट्स वापरता येतील. मूळ आवाजाचा टोन, रिदम आणि भावना कायम राहतील, फक्त हलके आणि स्टाइलिश बदल होतील. पारंपरिक फिल्टर्सप्रमाणे आवाज विकृत होणार नाही. इफेक्ट लावलेल्या व्हॉइस नोटसोबत प्राप्तकर्त्याला कोणता इफेक्ट वापरला आहे, हे दिसेल आणि तो त्याच इफेक्टनं उत्तर देऊ शकेल. हे वैशिष्ट्य व्हॉइस नोट्सला अधिक मजेदार, स्टाइलिश आणि कॅरेक्टर-लुक देण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. दोन्ही नवीन वैशिष्ट्ये इंस्टाग्रामच्या वापरकर्त्यांसाठी सोशल मीडिया अनुभव अधिक सुलभ आणि आनंददायी बनवतील. अपडेट करण्यासाठी अॅप अपडेट करा आणि नवीन गोष्टींचा आनंद घ्या!

