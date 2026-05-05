इंस्टाग्रामनं साधनांचा वापर करणाऱ्या वापरकर्त्यांसाठी सादर केला AI Creator टॅग
Instagram नं, आशय (Content) कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) साधनांचा वापर करणाऱ्या वापरकर्त्यांसाठी, एक पर्यायी 'AI Creator' टॅग सादर केला आहे.
Published : May 5, 2026 at 4:03 PM IST
मुंबई : इंस्टाग्रामनं वापरकर्त्यांना आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) वापरून तयार केलेला कंटेंट ओळखण्यात मदत करण्यासाठी एक नवीन फीचर सादर केलं आहे. हे एक ऐच्छिक लेबल आहे, जे वापरकर्ते त्यांच्या प्रोफाइलवर जोडू शकतात, जेणेकरून त्यांचा कंटेंट AI वापरून तयार किंवा एडिट केलं आहे, हे दिसून येईल. सध्या, हे फीचर मर्यादित वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध आहे आणि येत्या काही आठवड्यांत ते अधिक व्यापकपणे उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. हे अपडेट अशा वेळी आलं आहे, जेव्हा प्रतिमा, व्हिडिओ आणि एडिट्स तयार करण्यासाठी AI साधनांचा वापर वाढत आहे, जे मूळ कंटेंटपासून वेगळं ओळखणे कठीण होऊ शकते. फीड्स आणि रील्सवर अशा पोस्ट्स अधिक प्रमाणात दिसू लागल्यानं, इंस्टाग्राम वापरकर्त्यांना ते काय पाहत आहेत, याबद्दल अधिक स्पष्ट संदर्भ देण्याचा प्रयत्न करत आहे. तथापि, हे लेबल अनिवार्य नाही आणि अनेक AI-निर्मित पोस्ट्स अजूनही स्पष्ट ओळखीशिवाय दिसू शकतात.
काय आहे इंस्टाग्रामचे ‘AI क्रिएटर’ लेबल ?: इंस्टाग्रामनं सांगितलं की, हे नवीन लेबल त्यांच्या आधीपासून असलेल्या “AI इन्फो” टॅग्जवर आधारित आहे, जे AI कंटेंट पोस्ट केल्यावर किंवा निर्मितीदरम्यान AI साधनं आढळल्यास जोडले जातात. जर एखाद्या क्रिएटरनं ते सक्षम करणं निवडलं, तर हे लेबल त्यांच्या प्रोफाइल बायोमध्ये आणि फीड, रील्स व एक्सप्लोर विभागांमधील त्यांच्या पोस्ट्ससोबत दिसेल. तथापि, जर एखाद्या पोस्टवर आधीपासूनच “AI माहिती” (AI info) लेबल असेल, तर “AI निर्माता” (AI creator) लेबलऐवजी तो टॅग दाखवला जाईल.
कंटेंटबद्दल अधिक स्पष्टता : सोशल मीडिया कंपनीनं नमूद केलं आहे की, हे लेबल वापरल्यानं वापरकर्त्यांच्या पोस्ट किंवा खाती इंस्टाग्रामवर कशी दिसतात यावर कोणताही परिणाम होणार नाही. याचा उद्देश दर्शकांना कंटेंटबद्दल अधिक स्पष्टता देणे हा आहे. जे निर्माते नियमितपणे AI-निर्मित पोस्ट शेअर करतात, त्यांनाही इंस्टाग्राम हे लेबल वापरण्यासाठी प्रोत्साहित करते. हे लेबल लोकांना सामग्री कशी तयार केली जाते, आणि कोणी तयार केली आहे हे समजण्यास मदत करतं, ज्यामुळं कशाशी संलग्न व्हायचं हे ठरवणं सोपं होतं. तुम्ही AI वापरण्याबद्दल खुले आहात हे दाखवून, हे तुमच्या प्रेक्षकांसोबत विश्वास निर्माण करण्यास देखील मदत करू शकते. खात्याच्या स्तरावर हे लेबल जोडून, इंस्टाग्राम प्रत्येक पोस्टला एकेक करून टॅग करण्याऐवजी वापरकर्त्यांना निर्मात्याच्या सामग्री शैलीची अधिक व्यापक समज देण्याचा प्रयत्न करत आहे.
‘AI निर्माता’ लेबल कसं जोडावं ? :
- तुमचं इंस्टाग्राम प्रोफाइल उघडा
- प्रोफाइल संपादित करा (Edit profile) वर टॅप करा
- AI निर्माता लेबल चालू करा
- एकदा सक्षम केल्यावर, हे लेबल तुमच्या बायोमध्ये आणि तुमच्या पोस्ट, रील्सवर तुमच्या वापरकर्तानावाखाली आपोआप दिसेल.
एक महत्त्वाचा तपशील म्हणजे निर्मात्यांसाठी हे लेबल वापरणे बंधनकारक नाही, ते पूर्णपणे ऐच्छिक आहे. याचा अर्थ असा की, एआय-निर्मित सामग्री शेअर करणारी अनेक खाती लेबल न लावता राहू शकतात. सध्या, इंस्टाग्राम “एआय माहिती” (AI info) बॅजेसवर देखील अवलंबून आहे, परंतु हे नेहमी सुसंगत नसतात. मेटाच्या देखरेख मंडळानं (Meta’s Oversight Board) आधीच कंपनीची सध्याची एआय लेबलिंग प्रणाली विसंगत असल्याचं दाखवून दिलं आहे.
एआय साधनांचा वापर : जे क्रिएटर्स वारंवार एआय साधनांचा वापर करतात, त्यांना इंस्टाग्राम हे लेबल स्वीकारण्यासाठी प्रोत्साहित करत आहे. ॲपमधील एका संदेशानुसार, असं केल्यंने त्यांच्या प्रेक्षकांसोबत “विश्वास निर्माण करण्यास” मदत होऊ शकते. तथापि, हे वैशिष्ट्य ऐच्छिक असल्यानं, त्याची परिणामकारकता किती क्रिएटर्स ते वापरणे निवडतात यावर अवलंबून असेल. जर याचा स्वीकार कमी झाला, तर वापरकर्त्यांना अजूनही काय खरं आहे आणि काय एआय-निर्मित आहे हे ओळखण्यात अडचण येऊ शकते. जसजशी एआय सामग्री वाढत जाईल आणि ओळखणे अधिक कठीण होत जाईल, तसतसे इंस्टाग्रामला अखेरीस अधिक कठोर नियमांची आवश्यकता भासू शकते. सध्या, हा प्लॅटफॉर्म अनिवार्य प्रकटीकरण लागू करण्याऐवजी एक सौम्य, ऐच्छिक दृष्टिकोन स्वीकारत आहे.
