इंस्टाग्रामनं एआय जनरेटेड प्रोफाइलसाठी नवीन नियम केले लागू
इन्स्टाग्रामनं एआय निर्मित प्रोफाइलसाठी नियम अधिक कडक केले आहेत. ‘एआय क्रिएटर’ या लेबलऐवजी आता ‘एआय-जनरेटेड प्रोफाइल’ हा टॅग वापरला जात आहे.
Published : September 1, 2026 at 3:10 PM IST
मुंबई: सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इंस्टाग्रामनं कृत्रिम बुद्धिमत्तेनं (एआय) तयार केलेल्या प्रोफाइल्सबाबत आपले नियम अधिक कठोर केले आहेत. कंपनीनं सध्याच्या “एआय क्रिएटर” लेबलची जागा नवीन “एआय-जनरेटेड प्रोफाइल” टॅगनं घेतली (Instagram AI generated profiles ) आहे. तसंच, एआय-जनरेटेड व्यक्तींची प्रोफाइल असूनही ते उघड न करणाऱ्या खात्यांचा रीच मर्यादित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळं वापरकर्त्यांना हे स्पष्ट होईल की ते वास्तविक व्यक्तीशी संवाद साधत आहेत की एआयनं तयार केलेल्या प्रोफाइलसोबत.
एआय क्रिएटर लेबलमधील बदल आणि नवीन प्रणाली : नव्या व्यवस्थेनुसार इंस्टाग्रामनं “एआय क्रिएटर” हे लेबल बदलून “एआय-जनरेटेड प्रोफाइल” असं नाव दिलं आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, नवीन शब्दप्रयोग अधिक समजण्यास सोपं आहे आणि यातून हे स्पष्ट होतं की प्रोफाइलवर दाखवलेली व्यक्ती पूर्णतः किंवा मोठ्या प्रमाणात एआयच्या साहाय्यानं तयार केलेली आहे. हा बदल केवळ कंटेंट तयार करताना एआय वापरल्या गेल्यामुळं लागू होत नाही, तर प्रोफाइलमधून दर्शविली जाणारी ओळख एआय-जनरेटेड आहे की नाही यावर लक्ष केंद्रित करतो. म्हणजेच, वास्तविक व्यक्तीनं फोटो एडिट करणे, कॅप्शन सुधारणे, ग्राफिक्स तयार करणे किंवा इतर क्रिएटिव्ह कामांसाठी एआय टूल्स वापरले, तरी त्यांना या नवीन प्रोफाइल लेबलची गरज नाही.
उघड न करणाऱ्या प्रोफाइल्सवर रीच मर्यादा : या अपडेटमधील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे एआय-जनरेटेड व्यक्तींची प्रोफाइल असूनही लेबल न लावणाऱ्या खात्यांचा रीच कमी करणे. अशा प्रोफाइल्सना शिफारस पृष्ठांवर (Recommendations) कमी दिसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं ज्यांनी अद्याप फॉलो केलेले, नाही अशा नवीन वापरकर्त्यांपर्यंत त्यांची पोहोच मर्यादित होईल. मात्र, इंस्टाग्राम एआय-जनरेटेड व्यक्ती असलेल्या प्रत्येक खात्याला दंड करत नाही. योग्य लेबल वापरणाऱ्या प्रोफाइल्सना केवळ एआय-जनरेटेड असल्यामुळं रीच पेनल्टी मिळणार नाही. यामुळं उघडपणे सांगणाऱ्या आणि न सांगणाऱ्या प्रोफाइल्समध्ये स्पष्ट फरक निर्माण होतो. कंपनीनं सांगितलं की हा बदल वापरकर्त्यांच्या अभिप्रायावर आधारित आहे. अनेक वापरकर्ते अशा प्रोफाइल्सबाबत असमाधान व्यक्त करतात, ज्यांना पाहून वास्तविक व्यक्ती वाटतं, पण नंतर समजते की ती पूर्णपणे एआयनं तयार केलेली आहे. जनरेटिव्ह एआयमुळं आता अत्यंत वास्तववादी दिसणाऱ्या व्यक्ती, लाइफस्टाइल इन्फ्लुएन्सर्स आणि व्यक्तिमत्त्वे तयार करणं सोपं झालं आहे. त्यामुळं इंस्टाग्रामनं एआय निर्मितीवर बंदी घालण्याऐवजी पारदर्शकतेवर भर दिला आहे.
एआय क्रिएटर्ससाठी काय बदलणार? : ज्या खात्यांनी आधीच “एआय क्रिएटर” लेबल वापरलं आहे, त्यांना आपोआप नवीन “एआय-जनरेटेड प्रोफाइल” लेबल मिळेल. क्रिएटर्सना हे लेबल अजूनही योग्य आहे की नाही हे तपासून काढण्याची संधी दिली जाईल. जर ते लागू होत नसेल तर ते काढता येईल. इंस्टाग्रामनं एआय-जनरेटेड असल्याचं ओळखलं पण लेबल नसलेल्या प्रोफाइल्सना सूचित केलं जाईल आणि लेबल जोडण्याचा पर्याय दिला जाईल. चुकीनं फ्लॅग झाल्यास क्रिएटर्स अपील करू शकतात. कंपनीनं मान्य केलं आहे की त्यांची प्रणाली नेहमी अचूक नसू शकते, त्यामुळं अपील प्रक्रिया महत्त्वाची आहे.
एआय कंटेंट आणि एआय प्रोफाइल यातील फरक : एआय-जनरेटेड कंटेंट आणि एआय-जनरेटेड प्रोफाइल यामध्ये मूलभूत फरक आहे. मानवी क्रिएटर एआय वापरून इमेज एडिट करू शकतो, बॅकग्राउंड तयार करू शकतो किंवा कॅप्शन सुधारू शकतो. यामुळं त्यांची संपूर्ण ओळख एआय-जनरेटेड होत नाही आणि नवीन प्रोफाइल लेबल लागण्याची गरज नाही. इंस्टाग्रामच्या विद्यमान एआय डिस्क्लोजर सिस्टममधून वैयक्तिक पोस्ट्स ओळखली जाऊ शकतात, तर नवीन लेबल खात्याच्या स्तरावर माहिती देते. या बदलामुळं वापरकर्त्यांना अधिक विश्वासार्ह अनुभव मिळेल, आणि एआय-जनरेटेड प्रोफाइल्सबाबत पारदर्शकता वाढेल, अशी अपेक्षा आहे.
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