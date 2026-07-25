मेटा स्मार्ट ग्लासेसद्वारे गुपचूप रेकॉर्ड केलेल्या व्हिडिओंवर इन्स्टाग्रामनं सुरू केली
इन्स्टाग्रामनं 'मेटा स्मार्ट ग्लासेस'चा वापर करून अनोळखी व्यक्तींचे गुपचूप चित्रीकरण करणाऱ्या व्हिडिओंवर कडक बंदी घातली आहे.
Published : July 25, 2026 at 1:15 PM IST
मुंबई : इंस्टाग्रामनं मेटा स्मार्ट ग्लासेसचा वापर करून अनोळखी व्यक्तींना गुप्तपणे चित्रित करणाऱ्या व्हिडिओंवर बंदी घातली आहे. पब्लिक ठिकाणी स्त्रिया आणि सर्व्हिस वर्कर्सना टार्गेट करणाऱ्या पिकअप-स्टाइल प्रँक्स आणि हैरान करणाऱ्या कंटेंटमुळं मोठा वाद निर्माण झाला होता. याबाबत इंस्टाग्राम प्रमुख अॅडम मोसरी यांनी त्यांच्या इंस्टाग्राम स्टोरीजवर स्पष्टीकरण दिलं आहे. नवीन नियमांनुसार अशा कंटेंटला प्लॅटफॉर्मवरून काढून टाकलं जाईल.
कारवाई का? : अनेक क्रिएटर्स मेटा स्मार्ट ग्लासेस वापरून लोकांना कळू न देता त्यांचे व्हिडिओ रेकॉर्ड करत होते. नंतर ते प्रँक किंवा पिकअप लाईन व्हिडिओ म्हणून इंस्टाग्रामवर पोस्ट करत होते. यामुळं गोपनीयता आणि संमतीचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला. लोकांना त्यांचा व्हिडिओ रेकॉर्ड होत असल्याची कल्पना नव्हती. अॅडम मोसरी म्हणाले, “जर एखादा कंटेंट लोकांचा फायदा घेत असेल, हैरान करत असेल किंवा गुप्तपणे फिल्मिंग करत असेल तर आम्ही तो कंटेंट काढून टाकू.” कंपनी अशा ट्रेंडला आळा घालण्यासाठी सक्रिय झाली आहे.
खाती काढून टाकली : बिझनेस इन्सायडरच्या रिपोर्टनुसार, मेटा स्मार्ट ग्लासेस वापरून पिकअप व्हिडिओ पोस्ट करणाऱ्या दोन लोकप्रिय खात्यांना आधीच काढून टाकण्यात आलं आहे. मेटानं याची पुष्टी केली की, हैरान करणारा कंटेंट पोस्ट करण्याच्या नियमांचं उल्लंघन केल्यामुळं ही कारवाई करण्यात आली.
मेटाची नवीन गोपनीयता सुधारणा : केवळ कंटेंट पॉलिसी बदल न करता मेटा कंपनीनं सॉफ्टवेअर अपडेटद्वारे स्मार्ट ग्लासेसमध्ये महत्त्वाची बदल केला आहे. पूर्वीच्या मॉडेल्समध्ये छोटा रेकॉर्डिंग इंडिकेटर लाईट झाकता येत होता. नवीन अपडेटनुसार, जर लाईट झाकला किंवा त्यात छेडछाड झाल्याचं समजलं तर कॅमेरा आपोआप बंद होईल. यामुळं गुप्त फिल्मिंग रोखण्यास मदत होईल. ही कारवाई गोपनीयता, संमती आणि सुरक्षित ऑनलाइन वातावरणाच्या दिशेनं एक महत्त्वाचं पाऊल मानलं जात आहे.क्रिएटर्सना आता कायद्याचं पालन करणे अनिवार्य झालं आहे.
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