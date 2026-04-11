इंस्टाग्रामचा मोठा निर्णय: किशोरवयीनांसाठी नवीन वयानुसार योग्य सामग्री नियंत्रण; भारतातही लागू
मेटानं भारतात इंस्टाग्रामवर 13 वर्षांवरील किशोरांसाठी वयानुसार योग्य सामग्री नियंत्रण सुरू केलं आहे. आता 18 वर्षांखालील मुलांना फक्त 13+ चित्रपटांसारखीच सामग्री दिसेल.
Published : April 11, 2026 at 11:04 AM IST
मुंबई : इंस्टाग्राम प्लॅटफॉर्मनं किशोरवयीन वापरकर्त्यांसाठी सामग्री नियंत्रण मजबूत करण्याची मोठी घोषणा केली आहे. आता भारतातील 13 वर्षे आणि त्यावरील वयाच्या मुलांसाठी ‘वयानुसार योग्य सामग्री रेटिंग’ आणि ‘मर्यादित सामग्री’ सेटिंग उपलब्ध झाली आहे. ही सुविधा प्रथम अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडामध्ये सुरू करण्यात आली होती. आता भारतातही ती रोलआउट होत आहे.
Instagram content setting : एका ब्लॉग पोस्टमध्ये मेटानं स्पष्ट केलं की, 18 वर्षांखालील सर्व वापरकर्त्यांना आता आपोआपच ‘13+’ या आशय सेटिंगमध्ये (content setting) समाविष्ट केलं जाईल. या सेटिंगअंतर्गत, किशोरवयीन वापरकर्त्यांना ‘13+’ मानांकन असलेल्या चित्रपटांसारखा आशय पाहायला मिळेल. यामध्ये काही प्रमाणात सूचक आशय किंवा कठोर भाषेचा समावेश असू शकतो; तरीही, अशा बाबींचे प्रमाण शक्य तितके कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. "कोणतीही प्रणाली परिपूर्ण नसते; तरीही, आम्ही त्यामध्ये सुधारणा करणं सुरूच ठेवू," असं मेटानं स्पष्ट केलं. या नवीन नियमांनुसार, किशोरवयीन वापरकर्ते 18 वर्षांखालील मुलांसाठी अयोग्य असलेल्या खात्यांचे अनुसरण करू शकणार नाहीत. अशा खात्यांचे नाव किंवा बायोमध्येही अयोग्य सामग्री असल्याचे सूचित झाल्यास त्यांना प्रतिबंधित केलं जाईल. आधीच अशा खात्यांचे अनुसरण करणाऱ्या किशोरांना त्या खात्यांची पोस्ट्स, डायरेक्ट मेसेजेस किंवा इतरांच्या पोस्ट्सवरील कमेंट्स दिसणार नाहीत.
‘लिमिटेड कंटेंट’ सेटिंगसाठी पालकांची परवानगी आवश्यक : पालक ज्यांना अधिक कठोर नियंत्रण हवं असेल त्यांच्यासाठी ‘लिमिटेड कंटेंट’ नावाची नवीन सेटिंग उपलब्ध आहे. यामध्ये आणखी जास्त सामग्री फिल्टर केली जाते आणि काही इंटरॅक्शनही मर्यादित केले जातात. किशोरवयीन स्वतः ही सेटिंग बदलू शकणार नाहीत; त्यासाठी पालकांची परवानगी गरजेची आहे. यामुळं पालकांना आपल्या मुलांच्या ऑनलाइन अनुभवावर अधिक नियंत्रण मिळेल. मेटा कंपनीनं म्हटलं आहे की, ही सुविधा किशोरवयीनांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि वयानुसार योग्य अनुभव देण्यासाठी आणली आहे. AI आणि सर्च टूल्सचा वापर करून अयोग्य शब्द, हिंसा किंवा ड्रग्ससारख्या विषयांवर आधारित सामग्री रोखली जाईल. हा बदल भारतात हळूहळू लागू होत आहे. येत्या काही महिन्यांत तो पूर्णपणे उपलब्ध होईल.
- वैशिष्ट्ये :
- 18 वर्षांखालील सर्वांना डीफॉल्ट ‘13+’ सेटिंग
- अयोग्य खात्यांचे अनुसरण आणि इंटरॅक्शन बंद
- ‘लिमिटेड कंटेंट’साठी पालक नियंत्रण
- चित्रपट रेटिंगप्रमाणे सामग्री फिल्टरिंग
