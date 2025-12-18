इन्फिनिक्स एक्सपॅड एज लाँच: मोठ्या स्क्रीनसह 8000mAh बॅटरी
इन्फिनिक्सनं नवीन एक्सपॅड एज टॅबलेट लाँच केला. तो 13.2 इंच 2.4K डिस्प्ले, स्नॅपड्रॅगन 685, 8जीबी रॅम, 8000mAh बॅटरीसह येतो.
Published : December 18, 2025 at 5:21 PM IST
मुंबई : इन्फिनिक्सनं गुरुवारी निवडक जागतिक बाजारपेठांमध्ये आपला इन्फिनिक्स एक्सपॅड एज टॅबलेट लाँच केला आहे. हा टॅबलेट 4जी सेल्युलर आणि वाय-फाय कनेक्टिव्हिटी सपोर्ट करतो. त्यात 13.2 इंचाची मोठी 2.4K रिझॉल्यूशनचा डिस्प्ले आहे. स्नॅपड्रॅगन 685 चिपसेट, 8 जीबी रॅम आणि 256 जीबी स्टोरेजसह येणारा हा टॅबलेट उत्पादकता आणि मनोरंजनासाठी डिझाइन केलेला आहे. विशेष म्हणजे, लाँच ऑफरमध्ये इन्फिनिक्स मोफत कीबोर्ड आणि स्टायलस देत आहे.
किंमत
इन्फिनिक्स एक्सपॅड एजची किंमत मलेशियामध्ये आरएम 1,299 (अंदाजे 28,000) आहे. हा एकमेव 8 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेज व्हेरिएंट आहे आणि तो सेलेस्टियल इंक कलरमध्ये उपलब्ध आहे. टॅबलेट विक्रीसाठी टिकटॉक शॉप, शोपी, लझाडा आणि इन्फिनिक्सच्या अधिकृत स्टोअर्स तथा अधिकृत डीलर्सकडे उपलब्ध आहे. विशेष लाँच ऑफर अंतर्गत, खरेदीवर एक्स कीबोर्ड 20 आणि एक्स पेन्सिल 20 मोफत मिळत आहेत.
वैशिष्ट्ये आणि स्पेसिफिकेशन्स
इन्फिनिक्स एक्सपॅड एज अँड्रॉइड 15 वर चालतो आणि दोन वर्षांच्या सिक्युरिटी अपडेट्सची हमी आहे. त्याची 13.2 इंचाची डिस्प्ले 1,600 x 2,400 पिक्सेल रिझॉल्यूशनची आहे, जी 450 निट्स पीक ब्राइटनेस आणि 3:2 आस्पेक्ट रेशिओसह येतो. हा डिस्प्ले TÜV Rheinland च्या फ्लिकर फ्री आणि लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशनसह येते, ज्यामुळं डोळ्यांना आराम मिळतो.
चिपसेट
टॅबलेटमध्ये ऑक्टा-कोर स्नॅपड्रॅगन 685 चिपसेट आहे, जो 8 जीबी रॅम आणि 256 जीबी स्टोरेजसह जोडलेला आहे. इन्फिनिक्सचा AI-आधारित फोलॅक्स व्हॉइस असिस्टंट यात समाविष्ट आहे. मागील बाजूस 8 मेगापिक्सेलचा सिंगल कॅमेरा आहे (फ्रंट कॅमेरा देखील 8 मेगापिक्सेलचा असण्याची शक्यता आहे). क्वाड स्पीकर्समुळं उत्तम साउंड अनुभव मिळतो आणि 4G तसंच वाय-फाय कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध आहे.
AI टूल्स
हा टॅबलेट डब्ल्यूपीएस ऑफिस प्री-इंस्टॉल्डसह येतो. स्प्लिट स्क्रीन, फोन कास्ट, पॅरलल विंडोज आणि पीसी सेकंडरी डिस्प्ले मोड सारखी फीचर्स उत्पादकतेला चालना देतात. एक्स कीबोर्ड 20 आणि एक्स पेन्सिल 20 सह सुसंगत असल्यानं नोट घेणे आणि ड्रॉइंग सोपं होतं. AI टूल्समध्ये AI रायटिंग, हाय ट्रान्सलेशन आणि AI स्क्रीन रेकग्निशन यांचा समावेश आहे.
बॅटरी
यात 8,000 एमएएचची मोठी बॅटरी आहे, जी दीर्घकाळ वापरासाठी पुरेशी आहे. टॅबलेटची जाडी फक्त 6.19 मिमी आहे आणि वजन 588 ग्रॅम, ज्यामुळं तो हलका आणि पोर्टेबल आहे. इन्फिनिक्स एक्सपॅड एज हा बजेट सेगमेंटमध्ये मोठ्या स्क्रीनचा पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी आकर्षक आहे. विद्यार्थी, व्यावसायिक आणि क्रिएटर्ससाठी हा टॅबलेट उत्तम पर्याय ठरू शकतो.
