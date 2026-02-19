Infinix Xpad 30E लाँच: विद्यार्थ्यांसाठी एआय-सशक्त टॅबलेट
Published : February 19, 2026 at 5:04 PM IST
मुंबई : इन्फिनिक्सनं आपला नवीन टॅबलेट Infinix Xpad 30E काही निवडक जागतिक बाजारपेठांमध्ये लाँच केला आहे. हा टॅबलेट विशेषतः विद्यार्थ्यांसाठी डिझाइन करण्यात आला असून, त्यात एआय-आधारित शिक्षण सुविधा, 11 इंच मोठा डिस्प्ले आणि मजबूत बॅटरी यांचा समावेश आहे. तीन आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध हा टॅबलेट मीडिया टेक हेलियो जी80 चिपसेटनं सुसज्ज असून, 4 जीबी रॅम आणि 128 जीबी स्टोरेजसह येतो. हा टॅबलेट इंडोनेशियासारख्या बाजारपेठांमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध झाला आहे आणि लवकरच इतर देशांमध्येही येईल अशी अपेक्षा आहे. इन्फिनिक्सनं या टॅबलेटला परवडणाऱ्या किंमतीत सादर करून विद्यार्थी वर्गाला लक्ष्य केलं आहे.
किंमत आणि उपलब्धता
इन्फिनिक्स एक्सपॅड 30ई ची किंमत इंडोनेशियात IDR 2,394,000 (सुमारे 13,000) ठेवण्यात आली आहे. हा एकमेव 4 जीबी रॅम + 128 जीबी स्टोरेज व्हेरिएंट येतोय. इंडोनेशियातील ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म शोपीवर हा टॅबलेट ड्रीमी पर्पल,फॉरेस्ट ग्रीन आणि डीप ब्लू अशा तीन रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. सध्या हा निवडक बाजारपेठांपुरताच मर्यादित असला तरी, कंपनी लवकरच भारतासह इतर देशांमध्ये आणण्याची शक्यता आहे.
वैशिष्ट्ये आणि तांत्रिक माहिती
इन्फिनिक्स एक्सपॅड 30ई अँड्रॉइड 15 वर आधारित एक्सओएस 15 ऑपरेटिंग सिस्टमवर चालतो. यात 11 इंच फुल-एचडी+ (1,200x1,920 पिक्सेल) एलसीडी डिस्प्ले आहे, ज्याचा रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्झ आहे. स्क्रीन-टू-बॉडी रेशो 83.7 टक्के असून, सामान्य ब्राइटनेस 440 निट्स आहे. डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी टीयूव्ह राइनलँडचं लो ब्लू लाइट प्रमाणपत्र मिळालं आहे. टॅबलेटमध्ये बिल्ट-इन 4जी कनेक्टिव्हिटी आणि सिम कार्ड सपोर्ट आहे.
प्रोसेसर
प्रोसेसर म्हणून मीडिया टेक हेलियो जी80 चिपसेट दिला आहे, जो 4 जीबी रॅम आणि 128 जीबी ईएमएमसी 5.1 स्टोरेजसह जोडलेला आहे. मायक्रोएसडी कार्डद्वारे स्टोरेज वाढवता येतं. कॅमेऱ्याबाबत बोलायचं झालं तर, मागे 5 मेगापिक्सेल कॅमेरा आणि समोर 8 मेगापिक्सेल सेल्फी कॅमेरा आहे.
एआय-आधारित शिक्षण सुविधा
हा टॅबलेट विद्यार्थ्यांसाठी खास बनवला असल्यानं त्यात 120,000 पेक्षा जास्त प्रीमियम कोर्सेस उपलब्ध आहेत, जे विद्यार्थ्यांच्या पाठ्यपुस्तकांशी सुसंगत आहेत. सर्वात महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे एआय ट्यूटर, जे होमवर्कमध्ये मदत करतं. यात फोटो सॉल्व्हिंग, टॅप टू आस्क, एआय क्रिएशन आणि एआय स्क्रीन रेकग्निशन सारख्या सुविधा आहेत. मोठ्या डिस्प्लेवर स्प्लिट-स्क्रीन मोडमुळं एकाच वेळी अनेक अॅप्स वापरता येतात, ज्यामुळं अभ्यास सोपा होतो.
बॅटरी आणि कनेक्टिव्हिटी
टॅबलेटमध्ये 7,000 mAh बॅटरी आहे, जी 18 वॉट वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करते. कनेक्टिव्हिटी पर्यायांमध्ये 4जी एलटीई, वाय-फाय 5, ब्लूटूथ, 3.5 एमएम जॅक आणि ओटीजी यांचा समावेश आहे.
