इन्फिनिक्स स्मार्ट 20 भारतात 8 जूनला होणार लॉंच, मायक्रोसाइटवर स्पेसिफिकेशन्स समोर
इन्फिनिक्स स्मार्ट 20 भारतात 8 जूनला दुपारी 12 वाजता लॉंच होणार आहे. हा फोन 5200mAh बॅटरी, 120Hz डिस्प्ले आणि हेलियो G81 प्रोसेसरसह येतोय.
Published : June 4, 2026 at 4:44 PM IST
मुंबई : बजेट सेगमेंटमध्ये लोकप्रिय असलेल्या इन्फिनिक्स कंपनीनं आपल्या स्मार्ट सीरीजचा नवा फोन ‘इन्फिनिक्स स्मार्ट 20’ भारतात लॉंच करण्याची तयारी पूर्ण केली आहे. फ्लिपकार्टवर समर्पित मायक्रोसाइट लाइव्ह झाल्यानं फोनचे अनेक महत्त्वाचे तपशील समोर आले आहेत. हा फोन 8 जून रोजी दुपारी 12 वाजता भारतात लॉंच होणार असून, तो इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 चा उत्तराधिकारी ठरणार आहे. स्मार्ट 10 गेल्या वर्षी जुलै 2025 मध्ये लॉंच झाला होता.
लॉंच डेट आणि उपलब्धता : इन्फिनिक्स स्मार्ट 20चं भारतातील लॉंच 8 जून रोजी होईल. कंपनीनं फ्लिपकार्टवर विशेष मायक्रोसाइट तयार केली असून, तेथून फोनची सर्व माहिती उपलब्ध झाली आहे. फोन चार आकर्षक रंगांमध्ये; क्लाउडलाइन ब्लू, पोलारिस टिटॅनियम, शॅडो ब्लॅक आणि सनलाईक ऑरेंज उपलब्ध होईल. लॉंचनंतर लगेच विक्री सुरू होण्याची शक्यता आहे.
डिझाइन आणि बिल्ड क्वालिटी : नव्या फोनमध्ये आधुनिक डिझाइन दिसणार आहे. मागील बाजूस आयताकृती कॅमेरा मॉड्यूल आहे, ज्यात ड्युअल कॅमेरा युनिट आणि एलईडी फ्लॅश देण्यात आला आहे. फोनमध्ये होल-पंच डिस्प्ले कटआउट आहे, ज्यामुळं सेल्फी कॅमेरा समोर येईल. मागील पॅनल फ्लॅट 3डी टेक्स्चर कंपोझिट प्रकारचा असून, फ्रेमही फ्लॅट आहे. पॉवर बटण आणि व्हॉल्यूम कंट्रोल्स उजव्या बाजूला आहेत. फोनची जाडी फक्त 7.7 मिलिमीटर इतकीच आहे, ज्यामुळं तो हलका आणि आरामदायक वाटेल.
मुख्य स्पेसिफिकेशन्स : इन्फिनिक्स स्मार्ट 20मध्ये मीडियाटेक हेलियो G81 अल्टिमेट चिपसेट देण्यात आला आहे. यासोबत 4 जीबी रॅम दिली आहे. स्टोरेजसाठी मायक्रोएसडी कार्ड स्लॉटद्वारे 2 टीबीपर्यंत विस्तार करता येईल. डिस्प्ले 6.78 इंचाचा आहे आणि तो 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेटला सपोर्ट करतो, ज्यामुळं स्क्रोलिंग आणि गेमिंग अनुभव अतिशय स्मूथ राहील.
बॅटरी आणि चार्जिंग : फोनमध्ये 5,200 एमएएच क्षमतेची मोठी बॅटरी देण्यात आली आहे. कंपनीचा दावा आहे की, स्टँडबाय मोडमध्ये ही बॅटरी सुमारे 39 दिवस टिकू शकते. 15 वॅट वायर्ड फास्ट चार्जिंग आणि 5 वॅट रिव्हर्स चार्जिंग सपोर्ट उपलब्ध आहे. हे वैशिष्ट्य वापरकर्त्यांना इतर डिव्हाइसेस चार्ज करण्यास मदत करेल.
अतिरिक्त वैशिष्ट्ये: इन्फिनिक्स स्मार्ट 20ला IP64 रेटिंग मिळालं आहे, ज्यामुळं धूळ आणि पाण्याच्या स्प्लॅशपासून संरक्षण होईल. कंपनीनं Ultra Link तंत्रज्ञानही सादर केलं आहे. यामुळं इन्फिनिक्स ब्रँडच्या दोन फोनमध्ये 1 किलोमीटरपर्यंत वायरलेस कम्युनिकेशन शक्य होईल. हे वैशिष्ट्य ग्रामीण भागात किंवा मोठ्या क्षेत्रात उपयुक्त ठरेल.
स्मार्ट 10 शी तुलना : स्मार्ट 10 गेल्या वर्षी 6,799 रुपयांच्या सुरुवातीच्या किंमतीत लॉंच झाला होता. त्यात 6.67 इंच HD+ IPS LCD डिस्प्ले, 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट, Unisoc T7250 प्रोसेसर, 4 जीबी रॅम आणि 64 जीबी स्टोरेज होता. स्मार्ट 20 मध्ये अधिक शक्तिशाली मीडियाटेक चिपसेट, मोठा डिस्प्ले, मोठी बॅटरी आणि IP रेटिंगसारखी प्रीमियम वैशिष्ट्ये आहेत.
बजेट आणि मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये चांगली कामगिरी देणारा इन्फिनिक्स स्मार्ट 20 भारतीय बाजारात मोठा धमाका करू शकतो. आकर्षक डिझाइन, दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी, स्मूथ डिस्प्ले आणि नवीन Ultra Link सारखी वैशिष्ट्ये यामुळं तरुण आणि सामान्य वापरकर्त्यांना हा फोन आवडेल. लॉंचनंतर किंमत आणि पूर्ण विक्री डिटेल्स जाहीर होतील.
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