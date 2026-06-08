Infinix Smart 20 भारतात लाँच: MediaTek Helio G81 Ultimate चिपसेटसह 5,200mAh बॅटरी
Infinix कंपनीनं नविन स्मार्टफोन भारतात लॉंच केलाय. हा स्मार्टफोन MediaTek Helio G81 Ultimate चिपसेट आणि 5,200mAh बॅटरीसह येतो.
Published : June 8, 2026 at 3:14 PM IST
मुंबई : Infinix नं भारतात आपला नवीन बजेट स्मार्टफोन 'Smart 20' लाँच केला आहे. या स्मार्टफोनची रचना 7.7 मिमी इतकी स्लिम आहे आणि याच्या मागील पॅनेलवर 3डी (3D) टेक्सचरसह कंपोझिट फिनिश देण्यात आलं आहे. यात 6.78 इंचाचा डिस्प्ले, MediaTek Helio G81 Ultimate चिपसेट आणि 5,200mAh ची बॅटरी देण्यात आली आहे. Infinix नं यात शॉर्ट-रेंज ऑफलाइन कॉलिंग आणि मेसेजिंगसाठी 'Ultra Link' सपोर्ट, तसंच 'Folax' व्हॉइस असिस्टंटवर आधारित AI टूल्सचा समावेश केला आहे. Smart 20 हा Android 16 वर आधारित XOS 16 वर चालतो आणि या महिन्याच्या अखेरीस भारतात विक्रीसाठी उपलब्ध होईल.
Infinix Smart 20 ची भारतातील किंमत आणि उपलब्धता : Infinix Smart 20 च्या 4GB + 64GB व्हेरिएंटची किंमत 12,499 रुपये आणि 4GB + 128GB मॉडेलची किंमत 13,999 रुपये ठेवण्यात आली आहे. हा हँडसेट Cloudline Blue, Polaris Titanium, Shadow Black आणि Sunlike Orange अशा रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. कंपनीनं 500 रुपयांपर्यंतच्या अतिरिक्त बँक ऑफर्सचीही घोषणा केली आहे, मात्र त्याबाबतचा तपशील अद्याप जाहीर करण्यात आलेला नाही. हा स्मार्टफोन भारतात 12 जूनपासून Flipkart वर खरेदीसाठी उपलब्ध असेल.
Infinix Smart 20 ची वैशिष्ट्ये आणि तपशील : Infinix Smart 20 मध्ये 6.78 -इंचाचा HD+ (720×1576 पिक्सेल) IPS LCD पॅनेल आहे, जो 120Hz पर्यंतचा रिफ्रेश रेट आणि 700 निट्सची पीक ब्राइटनेस (कमाल प्रखरता) सपोर्ट करतो. या स्क्रीनचा 'स्क्रीन-टू-बॉडी रेशो' 90.09% आहे आणि यात 'Always-On Display' तसंच ओल्या किंवा तेलकट हातांनी टच इनपुट वापरण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. यात 'Dynamic Bar' हे वैशिष्ट्य देखील आहे. हा स्मार्टफोन MediaTek Helio G81 Ultimate चिपसेटवर चालतो, ज्याला Mali-G52 GPU, 4GB LPDDR4X रॅम (RAM) आणि 128GB पर्यंतची ऑनबोर्ड स्टोरेज जोडण्यात आलं आहे. कंपनीनं या डिव्हाइससाठी '48-महिन्यांचे फ्लुएंसी सर्टिफिकेशन' (दीर्घकाळ सुरळीत चालण्याचं प्रमाणपत्र) असल्याचा दावाही केला आहे. Infinix Smart 20 हा फोन Android 16-आधारित XOS 16 वर चालतो. यात 'Folax' व्हॉइस असिस्टंटद्वारे समर्थित 'One-Tap Infinix AI' ची सुविधा आहे, जी हिंदी, तेलगू, तमिळ, गुजराती आणि मराठी भाषांना सपोर्ट करते. पॉवर बटण दीर्घकाळ दाबून (long-press), वापरकर्ते AI रायटिंग, AI स्टुडिओ, AI इरेजर, AI एक्सटेंडर, डॉक्युमेंट स्कॅनिंग, गाणे ओळखणे (song recognition), स्पीकर क्लीनर, AI वॉलपेपर जनरेटर आणि शेड्युलिंग टूल्स यांसारख्या AI वैशिष्ट्यांचा वापर करू शकतात.
कॅमेरा : कॅमेरा क्षमतेचा विचार करता, Infinix Smart 20 मध्ये ऑटोफोकस आणि f/2.0 ॲपर्चर असलेला 8-मेगापिक्सेलचा मागील (रिअर) कॅमेरा आहे, तसंच सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी 8-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला आहे. कॅमेरा वैशिष्ट्यांमध्ये सुपर नाईट मोड, ड्युअल व्हिडिओ, व्लॉग मोड, पोर्ट्रेट मोड, पॅनोरमा, प्रो मोड, टाइम-लॅप्स, वाइड सेल्फी, AI कॅमेरा आणि डॉक्युमेंट स्कॅनिंग यांचा समावेश आहे. मागील कॅमेरा सेटअपमध्ये ड्युअल LED फ्लॅशची सुविधा आहे.
कनेक्टिव्हिटी : Infinix Smart 20 मधील कनेक्टिव्हिटी पर्यायांमध्ये 4G LTE, ड्युअल-बँड वाय-फाय, ब्लूटूथ 5.2, GPS, A-GPS, USB Type-C आणि इन्फ्रारेड ब्लास्टर यांचा समावेश आहे. हा फोन 'Ultra Link' ला देखील सपोर्ट करतो, ज्यामुळे 1 किमी पर्यंतच्या अंतरावर सुसंगत उपकरणांमध्ये ऑफलाइन कॉलिंग, मेसेजिंग, व्हॉइस नोट्स आणि इमेज शेअरिंग शक्य होते. या हँडसेटमध्ये 'Pure Voice' (व्हॉइसप्रिंट नॉइज रिडक्शनसह) तसंच 'Smart Noise Control' आणि 'Standard Noise Control' हे मोड्स दिले आहेत.
5,200mAh बॅटरी : Infinix नं Smart 20 मध्ये 5,200mAh ची बॅटरी दिली आहे, जी 15W वायर्ड चार्जिंग आणि 5W वायर्ड रिव्हर्स चार्जिंगला सपोर्ट करते. कंपनीचा दावा आहे की हा हँडसेट 4G नेटवर्कवर 933 तासांपर्यंतचा स्टँडबाय टाइम आणि स्पीकरद्वारे 25 तासांपर्यंत म्युझिक प्लेबॅक देऊ शकतो. रिटेल पॅकेजमध्ये चार्जरचा समावेश आहे.यात 3D-टेक्स्चर असलेला कंपोझिट रिअर पॅनेल आहे आणि धूळ व पाण्यापासून संरक्षणासाठी याला IP64 रेटिंग मिळालं आहे. याव्यतिरिक्त, 25,000 हून अधिक टिकाऊपणाच्या चाचण्यांनंतर, असा दावा केला जात आहे की हा फोन 1.5 मीटर उंचीवरून पडल्यासही सुरक्षित राहू शकतो.
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