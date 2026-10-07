Infinix Smart 20 HD : 120Hz डिस्प्ले आणि 5,000mAh बॅटरीसह भारतात लाँच; जाणून घ्या किंमत आणि वैशिष्ट्ये
Infinix Smart 20 HD भारतात अधिकृतपणे लाँच झाला आहे. 3GB रॅम आणि 64GB स्टोरेज असलेल्या या फोनची किंमत (सर्व ऑफर्ससह) 10,999 रुपये आहे.
Published : October 7, 2026 at 10:46 AM IST
मुंबई: Infinix Smart 20 HD भारतात लाँच करण्यात आला आहे. हा फोन या वर्षी जूनमध्ये जाहीर झालेल्या स्टँडर्ड 'Smart 20' मॉडेलच्या श्रेणीत सामील झाला आहे. या नवीन HD व्हेरिएंटमध्ये 8.25 मिमीची स्लिम बॉडी, 120Hz पर्यंत रिफ्रेश रेट असलेला 6.67-इंचाचा HD+ डिस्प्ले आणि Unisoc T7250 ऑक्टा-कोर चिपसेट देण्यात आला आहे. यात 5,000mAh ची बॅटरी आणि ड्युअल स्पीकर्सचाही समावेश आहे. तसेच, हा फोन 'अल्ट्रा लिंक' (Ultra Link) सारख्या वैशिष्ट्यांसह येतो, जो ऑफलाइन संवादासाठी उपयुक्त ठरतो.
Infinix Smart 20 HD ची किंमत आणि उपलब्धता: कंपनीनं प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकानुसार, भारतात Infinix Smart 20 HD च्या एकमेव 3GB + 64GB कॉन्फिगरेशनची किंमत (सर्व ऑफर्ससह) 10,999 रुपये इतकी आहे. विशेष म्हणजे, फ्लिपकार्टवर (Flipkart) याच व्हेरिएंटची किंमत 18,499 रुपये दर्शविली जात आहे. हा फोन निवडक रिटेल स्टोअर्समध्येही खरेदीसाठी उपलब्ध आहे आणि ग्राहक सुलभ पेमेंट पर्यायांसाठी सहा महिन्यांच्या 'नो-कॉस्ट ईएमआय' (no-cost EMI) सुविधेचा लाभ घेऊ शकतात. हा स्मार्टफोन सनलाईक ऑरेंज (Sunlike Orange), सिल्व्हर डान्सर (Silver Dancer) आणि नाईट पल्स (Night Pulse) या रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे.
Infinix Smart 20 HD ची वैशिष्ट्ये आणि तपशील: Infinix Smart 20 HD मध्ये 6.67-इंचाचा HD+ पंच-होल डिस्प्ले आहे, ज्याचं रिझोल्यूशन 720x1,600 पिक्सेल आणि रिफ्रेश रेट 120Hz पर्यंत आहे. हा डिस्प्ले 700 निट्सपर्यंतची HBM ब्राइटनेस प्रदान करतो. या स्मार्टफोनमध्ये UNISOC T7250 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर देण्यात आला असून, त्यासोबत 3GB रॅम (RAM) आणि 64GB अंतर्गत स्टोरेज (internal storage) आहे. तसंच, यात व्हर्च्युअल रॅमद्वारे रॅम क्षमता 6GB पर्यंत वाढवण्याची सुविधा आणि डेडिकेटेड मायक्रो-एसडी (microSD) कार्ड स्लॉट देखील देण्यात आला आहे. Smart 20 HD हा फोन Android 15 वर आधारित XOS 15.1 वर चालतो.
कॅमेरा : कॅमेरा सेटअपबद्दल सांगायचे तर, Infinix Smart 20 HD मध्ये 8-मेगापिक्सेलचा मागील (रिअर) कॅमेरा आणि 8-मेगापिक्सेलचा समोरील (फ्रंट) कॅमेरा देण्यात आला आहे. मागील कॅमेऱ्यामध्ये ऑटोफोकसची सुविधा आहे आणि तो सुपर नाईट, ड्युअल व्हिडिओ, व्लॉग (Vlog), डॉक्युमेंट्स, प्रो, पॅनोरमा आणि टाइम-लॅप्स यांसारख्या वैशिष्ट्यांना सपोर्ट करतो. हा कॅमेरा 30fps वर 2K रिझोल्यूशनपर्यंतचे व्हिडिओ रेकॉर्ड करू शकतो. या फोनमध्ये ड्युअल स्पीकर्स आहेत, जे 300 टक्क्यांपर्यंत 'अल्ट्रा व्हॉल्यूम मोड' आणि DTS ऑडिओ सपोर्टसह येतात.
कनेक्टिव्हिटी पर्याय:Infinix Smart 20 HD मध्ये 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS आणि USB Type-C यांसारख्या सुविधांचा समावेश आहे. हा फोन 'अल्ट्रा लिंक' (Ultra Link) ला देखील सपोर्ट करतो; हे वैशिष्ट्य 200 मीटरपर्यंतच्या अंतरावर ऑफलाइन कॉल्स, मेसेजेस, व्हॉइस नोट्स आणि इमेज शेअरिंगसाठी ब्लूटूथ-आधारित कनेक्टिव्हिटीचा वापर करते. यात स्मार्ट NC (Smart NC) आणि स्टँडर्ड NC (Standard NC) सह तीन नॉइज कॅन्सलेशन मोड्स आहेत, तसंच स्पष्ट कॉल्ससाठी 'प्युअर व्हॉइस' (Pure Voice) तंत्रज्ञानही दिलं आहे.
5,000mAh बॅटरी: Infinix Smart 20 HD मध्ये 5,000mAh ची बॅटरी आहे जी 15W पर्यंतच्या चार्जिंगला सपोर्ट करते, तर बॉक्समध्ये 10W चा अडॅप्टर दिला आहे. या हँडसेटचे परिमाण 165.62x 77.01x 8.25 मिमी असून त्याचं वजन 189 ग्रॅम आहे. याला धूळ आणि पाण्याचे थेंब (स्प्लॅश) यांच्यापासून संरक्षणासाठी IP64 रेटिंग मिळालं आहे.
Infinix चा दावा आहे की, दीर्घकाळ सुरळीत कामगिरी (smooth performance) कायम राखण्यासाठी या फोनला 48-महिन्यांचे TÜV फ्लुएंसी सर्टिफिकेशन (TÜV Fluency certification) मिळाले आहे, जे त्यांच्या अंतर्गत चाचण्यांवर आधारित आहे. तसंच, बोटांना तेल किंवा ग्रीस लागलेले असतानाही हा फोन टच इनपुटला योग्य प्रतिसाद देतो, असेही सांगण्यात आलं आहे.
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