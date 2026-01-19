ETV Bharat / technology

इनफिनिक्स नोट एज लाँच : स्लिम मिड-रेंज स्मार्टफोनमध्ये कर्व्ड AMOLED आणि 6500mAh बॅटरी

इनफिनिक्स नोट एज लाँच झालाय. अत्यंत स्लिम डिझाइन, 6.78 इंच कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले, 6500mAh बॅटरी, डायमेंसिटी 7100 चिपसेटसह तो येतो.

Infinix Note Edge
इनफिनिक्स नोट एज लाँच (Infinix)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 19, 2026 at 5:09 PM IST

2 Min Read
मुंबई : इनफिनिक्सनं आपला नवीन मिड-रेंज स्मार्टफोन ‘इनफिनिक्सनोट एज’ लाँच केला आहे. हा फोन अत्यंत स्लिम डिझाइनसह मोठा कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले, दमदार बॅटरी आणि 5G सपोर्टसह येतो. किंमत आणि वैशिष्ट्यांच्या बाबतीत हा फोन बजेट सेगमेंटमध्ये स्पर्धात्मक पर्याय ठरतो. मीडिया टेक डायमेंसिटी 7100 चिपसेट, अँड्रॉइड 16 वर आधारित XOS 16 आणि मोठ्या सॉफ्टवेअर सपोर्टमुळं हा फोन लक्षवेधी ठरला आहे.

किंमत आणि उपलब्धता
इनफिनिक्स नोट एजची किंमत सुमारे 200 डॉलर (अंदाजे रुपये 18,200 ) आहे. हा फोन ल्यूनर टायटॅनियम, स्टेलर ब्ल्यू, शॅडो ब्लॅक आणि सिल्क ग्रीन अशा आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. बजेट सेगमेंटमध्ये प्रीमियम लुक आणि वैशिष्ट्ये देणारा हा फोन लवकरच बाजारात दिसेल.

डिस्प्ले आणि डिझाइन
इनफिनिक्स नोट एजमध्ये 6.78 इंचाची 1.5K (1,208x2,644 पिक्सेल) LTPS कर्व्ड AMOLED स्क्रीन आहे. ही स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेट, 240 Hz टच सॅम्पलिंग रेट आणि 2,800Hz इन्स्टंट टच रिस्पॉन्स रेट देते. 100 टक्के DCI-P3 कलर गॅमट, 4,500 निट्स पीक ब्राइटनेस, 2160Hz PWM डिमिंग आणि कॉर्निंग गोरिला ग्लास 7i प्रोटेक्शन यामुळं डिस्प्ले उत्तम अनुभव देतो. फोनची बॉडी अतिशय स्लिम आहे. 163.1×77.4×7.2 मिमी आकार आणि सिल्क ग्रीन व्हेरिएंटचं वजन फक्त 185 ग्रॅम (इतर व्हेरिएंट 190 ग्रॅम). IP65 डस्ट आणि वॉटर रेसिस्टंट रेटिंगमुळं रोजच्या वापरात सुरक्षितता मिळते.

परफॉर्मन्स आणि सॉफ्टवेअर
फोनमध्ये 6nm मीडिया टेक डायमेंसिटी 7100 चिपसेट, माली-G610 GPU, 8GB LPDDR5X रॅम आणि 256GB पर्यंत UFS 2.2 स्टोरेज आहे. हा फोन XOS 16 वर चालतो, जो अँड्रॉइड 16 वर आधारित आहे. इनफिनिक्सनं 3 वर्षांचे OS अपडेट्स आणि 5 वर्षांचे सिक्युरिटी पॅचेस देण्याचे आश्वासन दिले आहे. XOS 16 मध्ये नवं लेयर्ड इंटरफेस, सेमी-ट्रान्सपेरंट एलिमेंट्स आणि अॅडॅप्टिव्ह अॅनिमेशन्स आहेत. AI-आधारित फीचर्समध्ये कॅमेरा सीन रेकग्निशन, AI पोट्रेट आणि iPhone सह NFC द्वारे नेटवर्कशिवाय लाइव्ह फोटो ट्रान्सफर यांचा समावेश आहे.

कॅमेरा
रियरला 50 मेगापिक्सेल प्रायमरी कॅमेरा (f/1.8) आणि ड्युअल फ्लॅश आहे. पोर्ट्रेट, नाइट, स्लो मोशन, टाइम-लॅप्स, पॅनोरामा, डॉक्युमेंट स्कॅन आणि AI मोड्स उपलब्ध आहेत. सेल्फीसाठी 13 मेगापिक्सेल फ्रंट कॅमेरा आहे. व्हिडिओ 2K@30fps आणि 720p@120fps स्लो-मोशनमध्ये रेकॉर्ड होतो.

बॅटरी आणि कनेक्टिव्हिटी
6,500mAh बॅटरी 45W फास्ट चार्जिंग, 10W रिव्हर्स वायर्ड चार्जिंग आणि गेमिंगदरम्यान उष्णता कमी करण्यासाठी बायपास चार्जिंग मोड सपोर्ट करते. कनेक्टिव्हिटीमध्ये ड्युअल सिम, 5.5G/5G, Wi-Fi, ब्ल्यूटूथ 5.4, NFC, GPS, FM रेडिओ, IR ब्लास्टर आणि USB टाइप-C आहे. JBL ट्यून ड्युअल स्टिरिओ स्पीकर्स आणि Hi-Res ऑडिओ सपोर्ट आहे. सिक्युरिटीसाठी इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आहे. इनफिनिक्स नोट एज हा बजेट सेगमेंटमध्ये प्रीमियम फील देणारा परिपूर्ण पर्याय आहे.

