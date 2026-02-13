Infinix Note Edge 5G लवकरच लॉंच होणार: डायमेंसिटी 7100 चिपसेट आणि AMOLED डिस्प्ले
इन्फिनिक्स 18 फेब्रुवारी रोजी नोट एज लाँच करणार (Infinix Note Edge 5G) आहे. या स्मार्टफोमध्ये 1.5K वक्र AMOLED डिस्प्ले, मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7100 प्रोसेसर आहे.
Published : February 13, 2026 at 3:39 PM IST
मुंबई : इन्फिनिक्सनं आपला आगामी स्मार्टफोन नोट एज 5G च्या लॉंच (Infinix Note Edge 5G ) तारखेची घोषणा केलीय. फोनच्या जाहिरातींमध्ये हार्डवेअर स्पेसिफिकेशन्स आणि डिझाइनची विशेष माहिती देण्यात आली आहे. गेल्या महिन्यात जागतिक बाजारात लॉंच झालेला हा फोन भारतात 18 फेब्रुवारी रोजी दुपारी 12 वाजता फ्लिपकार्टवर लॉंच होईल. हा फोन आपल्या स्लिम डिझाइन, पॉवरफुल प्रोसेसर आणि गेमिंग फीचर्समुळं लक्ष वेधून घेत आहे.
डिस्प्ले आणि डिझाइन
इन्फिनिक्स नोट एज 5 ला कंपनीनं “सेगमेंटचा सर्वात स्लिम” फोन म्हटलं (Note Edge 5G ) आहे. या फोनची जाडी फक्त 7.78 मिमी आहे. पुढच्या बाजूला 3डी कर्व्हड 1.5के एमोलेड डिस्प्ले आहे, जो कॉर्निंग गोरिला ग्लास प्रोटेक्शनसह येतो आणि टीयूव्ही राइनलँडच्या लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशनने प्रमाणित आहे. यामुळं डोळ्यांचं आरोग्य चांगलं राहते आणि स्क्रीन अनुभव उत्कृष्ट मिळतो. फोन तीन आकर्षक ल्यूनर टायटॅनियम, स्टेलर ब्ल्यू, सिल्क ग्रीन (हा व्हेरिएंट व्हेगन लेदर फिनिशसह येईल) रंगांमध्ये उपलब्ध असेल.
परफॉर्मन्स आणि हार्डवेअर
फोनच्या आत मीडियाटेक डायमेंसिटी 7100 चिपसेट आहे. भारतात हा प्रोसेसर वापरणारा हा पहिलाच स्मार्टफोन असल्याचा कंपनीचा दावा आहे. अँटुटू बेंचमार्कवर याने 7,50,000 पेक्षा जास्त स्कोअर मिळवला आहे, जो मध्यम श्रेणीतील उत्तम परफॉर्मन्स दर्शवतो. गेमिंगसाठी फोन 90 एफपीएस पर्यंत सपोर्ट करतो. “एआय पॉवर्स योर प्ले” नावाच्या एआय-आधारित गेमिंग फीचर्सचा समावेश आहे. परफॉर्मन्स मोड,मॅजिक व्हॉइस चेंजर, नेटवर्क एन्हांसमेंट, बायपास चार्जिंग (गेमिंगदरम्यान फोन थेट पॉवरवर चालतो, बॅटरी चार्ज होत नाही, त्यामुळं उष्णता कमी राहते).
अतिरिक्त फीचर्स आणि टिकाऊपणा
फोनच्या मागच्या बाजूला आरजीबी हॅलो लाइट आहे, जी नोटिफिकेशन्स आणि स्टेटस इंडिकेटर म्हणून काम करते. ऑडिओसाठी जेबीएल ट्यून्ड ड्युअल स्पीकर्स आहेत, जे उत्कृष्ट साउंड अनुभव देतील. टिकाऊपणासाठी फोनला आयपी55 रेटिंग मिळालं आहे, ज्यामुळं धूळ आणि पाण्याच्या शिंतोड्यांपासून संरक्षण मिळतं. याशिवाय, 50 मेगापिक्सेल मुख्य कॅमेरा, 13 मेगापिक्सेल फ्रंट कॅमेरा, 6500 एमएएचची मोठी बॅटरी 45 वॉट फास्ट चार्जिंग आणि 10 वॉट रिव्हर्स चार्जिंगसह येतो.
लॉंच आणि उपलब्धता
इन्फिनिक्स नोट एज 5जी चं भारतातील लॉंच 18 फेब्रुवारी रोजी दुपारी 12 वाजता होईल. हा फोन फक्त फ्लिपकार्टवर उपलब्ध असेल. यशस्वी जैस्वालसारख्या लोकप्रिय क्रिकेटरच्या प्रोमोमुळं तरुण ग्राहकांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. हा फोन मध्यम बजेट सेगमेंटमध्ये दमदार पर्याय ठरू शकतो, विशेषतः गेमिंग आणि मल्टिमीडिया अनुभवासाठी.
