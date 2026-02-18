Infinix Note Edge 5G भारतात लॉंच, डायमेन्सिटी 7100 SoCसह लाँच होणारा भारतातील पहिला स्मार्टफोन
Infinix Note Edge 5G भारतात लॉंच झालाय. यात 3डी कर्व्हड एमोलेड डिस्प्ले, मीडियाटेक डायमेन्सिटी चिपसेट आणि 6,500 mAh बॅटरी आहे.
Published : February 18, 2026 at 1:03 PM IST
मुंबई : Infinix Note Edge 5G स्मार्टफोन अधिकृतपणे भारतात लॉंच झाला आहे. मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7100 एसओसीसह लाँच होणारा Infinix Note Edge 5G स्मार्टफोन भारतातील पहिला स्मार्टफोन बनला आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला XOS 16 ची घोषणा झाल्यानंतर लगेचच, इन्फिनिक्सनं भारतात इन्फिनिक्स नोट एज लाँच केला आहे. हा ब्रँडचा 2026 चा पहिला स्मार्टफोन आहे. 'नोट' मालिकेत यापूर्वी अनेक फोन आले असले तरी, नोट एज ही एका नवीन लाइनअपची सुरुवात आहे, जी विशेषतः अशा वापरकर्त्यांना लक्ष्य करते. जे वापरकर्त्यांना बॅटरी लाइफ, स्लिम, हलके डिझाइन आणि वक्र डिस्प्ले आवडतो त्यांच्यासाठी असे फोन खास असतात.
विविध स्टोरेज आणि रंग पर्याय
इन्फिनिक्स नोट एज तीन स्टोरेज प्रकारांमध्ये उपलब्ध असेल. प्रत्येक प्रकाराची किंमत (Infinix Note Edge 5G price) खालील तक्त्यात दिली आहे. रंगाच्या बाबतीतही, प्रत्येकाच्या पसंतीसाठी वेगवेगळे पर्याय आहेत. यात सिल्क फायबर (ग्रीन), स्टेलर ब्लू, आणि लूनर टायटॅनियम रंगाचा समावेश आहे.
|स्टोरेज व्हेरिएंट
|किंमत
|6 जीबी + 128 जीबी
|21,999
|8 जीबी + 128 जीबी
|23,999
|8 जीबी + 256 जीबी
|25,999
सर्व प्रकारांमध्ये यूएफएस 2.2 स्टोरेज आणि एलपीडीडीआर5एक्स रॅम आहे. हा फोन 25 फेब्रुवारीपासून फ्लिपकार्ट आणि इन्फिनिक्सच्या अधिकृत वेबसाइटवर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. या ऑफरमध्ये आयसीआयसीआय आणि एसबीआय बँकेच्या क्रेडिट-डेबिट कार्डवर 2000 रुपयांची थेट सूट दिली जाईल.
स्लिम फ्रेम आणि वक्र डिझाइन
फोनची खासियत त्याच्या नावात आहे. फ्रेम फक्त 7.2 मिमी जाडीची आहे आणि समोर 3डी वक्र डिस्प्ले आणि मागे वक्र पॅनेल आहे. सिल्क फायबर प्रकारात एक विशेष फॅब्रिक फिनिश आहे, तर स्टेलर ब्लू आणि लूनर टायटॅनियममध्ये रिफ्लेक्टिव्ह मॅट फिनिश आहे. आयताकृती कॅमेरा मॉड्यूलमध्ये आरजीबी हॅलो लाइटिंग आहे, जी सूचना आणि कॉल दर्शवते.
डिस्प्ले, बॅटरी आणि सॉफ्टवेअर
समोर 6.78-इंच 1.5K 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले आहे. 120Hz रिफ्रेश रेट, 4,500निट्स पीक ब्राइटनेस, 10-बिट कलर आणि डोळ्यांची काळजी घेणाऱ्या वैशिष्ट्यांसह TUV ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन याला मिळालंय. डिस्प्ले कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i नं संरक्षित आहे आणि फोनमध्ये IP65 डस्ट आणि वॉटर रेझिस्टन्स आहे.
बॅटरी
पॉवरसाठी या फोनला मोठी 6,500mAh बॅटरी दिली आहे. बॉक्समध्ये 45-वॅट चार्जर देखील मिळेल. बायपास चार्जिंग बॅटरीचं आरोग्य वाढवतं, तर रिव्हर्स वायर्ड चार्जिंग तुम्हाला इतर डिव्हाइस चार्ज करण्याची परवानगी देतं. इन्फिनिक्स नोट एज हे स्लिम डिझाइन, शक्तिशाली डिस्प्ले आणि दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरीचे उत्तम संयोजन आहे, जो बजेट सेगमेंटमध्ये स्पर्धा तीव्र करेल.
