Infinix Note 60 Pro लवकरच होतोय लॉंच : स्नॅपड्रॅगन 7s जेन 4 आणि 6500 6500mAh बॅटरी
इनफिनिक्स नोट 60 प्रो लवकरच लॉंच होतोय. यात स्नॅपड्रॅगन 7s जेन 4 चिपसेट, 6500mAh बॅटरी, 90वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिळेल.
Published : February 12, 2026 at 10:01 AM IST
मुंबई : इनफिनिक्स आपल्या लोकप्रिय नोट सिरीजमध्ये नवीन स्मार्टफोन लॉंच करण्याच्या तयारीत आहे. कंपनीनं नायजेरियातील आपल्या अधिकृत फेसबुक पेजवर इनफिनिक्स नोट 60 प्रो चं टीझर पोस्ट शेअर करून त्याच्या लॉंचची घोषणा केली आहे. हा मिडरेंज स्मार्टफोन शक्तिशाली स्पेसिफिकेशन्स, आकर्षक डिझाइन आणि दमदार बॅटरीसह येणार असल्यानं ग्राहकांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. कंपनीनं ‘कमिंग सून’ असा उल्लेख केला आहे, त्यामुळं हा फोन पुढील काही आठवड्यात बाजारात दाखल होण्याची शक्यता आहे. यासोबतच नोट 60 आणि नोट 60 अल्ट्रा मॉडेल्सचंही लॉंच अपेक्षित आहे.
#FullThrottlePerformance is on the Way. Powered by @Snapdragon for the first time – #InfinixNOTE60Pro, Infinix takes a new step forward in everyday performance.— Infinix Mobile (@Infinix_Mobile) February 11, 2026
NOTE 60 Pro | 2.18 | #ComingSoon#NOTE60Series #NOTE60Pro #ProSuitUp pic.twitter.com/3us82sMlDe
डिझाइन आणि रंग पर्याय
टीझर इमेजमध्ये इनफिनिक्स नोट 60 प्रो चे रियर डिझाइन दिसतंय. फोनच्या मागील बाजूला कॅमेरा आयलंडच्या शेजारी एक छोटा मिनी-एलईडी स्क्रीन आहे, ज्याला कंपनीनं ‘रियर मॅट्रिक्स डिस्प्ले’ असं नाव दिलं आहे. हे डिझाइन गेल्या वर्षीच्या नथिंग फोन 3 सारखे आहे आणि नोटिफिकेशन्स, चार्जिंग स्टेटस किंवा इतर माहिती दाखवण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. हा फोन तीन आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध होईल. सिल्क ग्रीन, सोलर ऑरेंज आणि टोरिनो ब्लॅक. हे रंग पर्याय तरुण ग्राहकांना विशेषतः आवडतील अशी अपेक्षा आहे.
इनफिनिक्स नोट 60 प्रो स्पेसिफिकेशन्स
इनफिनिक्स नोट 60 प्रो मध्ये क्वालकॉमचा नवीन स्नॅपड्रॅगन 7s जेन 4 5G चिपसेट असेल, जो मिडरेंज सेगमेंटमध्ये उत्तम परफॉर्मन्स आणि एनर्जी एफिशियन्सी देईल. डिस्प्ले 1.5K रिझोल्यूशनसह 144 हर्ट्झ रिफ्रेश रेटचा असेल, ज्यामुळं गेमिंग आणि स्क्रोलिंगचा अनुभव अतिशय स्मूथ होईल.
कॅमेरा
कॅमेर्याबाबत कंपनीनं 50 मेगापिक्सेल ‘नाइट मास्टर कॅमेरा’ ची पुष्टी केली आहे, जो कमी प्रकाशातही उत्तम फोटो काढेल. बॅटरी विभागात हा फोन सर्वांना आकर्षित करेल कारण यात 6500 एमएएचची मोठी बॅटरी आणि 90 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आहे. विशेष म्हणजे कंपनीनं ‘6-वर्ष बॅटरी टिकाऊपणा’ आणि ‘बॅटरी सेल्फ-हीलिंग टेक्नॉलॉजी’ चा दावा केला आहे.
लॉंच आणि अपेक्षित किंमत
अजून अधिकृत लॉंच डेट जाहीर झालेली नाही, परंतु ‘कमिंग सून’ टीझरमध्ये 2.18 असं लिहलंय. त्यामुळं हा फोन 18 फेब्रुवारी रोजी लॉंच होण्याची शक्यता आहे. इनफिनिक्सची नोट सिरीज नेहमीच किफायतशीर किंमतीत प्रीमियम फीचर्स देते, त्यामुळं नोट 60 प्रो ची किंमत सुमारे 20,000 ते 30,000 रुपये दरम्यान असण्याची शक्यता आहे (भारतीय बाजारानुसार). इनफिनिक्सनं मिडरेंज सेगमेंटमध्ये सातत्यानं चांगले परफॉर्म करणारे फोन लॉंच केले आहेत. नोट 60 प्रो दमदार बॅटरी, जलद चार्जिंग आणि आकर्षक डिझाइन यामुळं हा फोन रेडमी, रियलमी आणि सॅमसंगच्या मिडरेंज मॉडेल्सना कडवी टक्कर देईल अशी अपेक्षा आहे.