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Infinix NOTE 60 Pro Pininfarina Limited Edition भारतात लाँच; सुपरकार डिझाइनसह प्रीमियम अनुभव

Infinix ने भारतात Pininfarina Limited Edition NOTE 60 Pro स्मार्टफोन लाँच केला आहे. हा लिमिटेड-एडिशन फोन सुपरकारपासून प्रेरित डिझाइनसह प्रीमियम अनुभव देतो.

Infinix NOTE 60 Pro Pininfarina Limited Edition
Infinix NOTE 60 Pro Pininfarina Limited Edition (Flipkart/Infinix)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 24, 2026 at 4:41 PM IST

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मुंबई: Infinix नं कंपनीनं भारतात NOTE 60 Pro Pininfarina Limited Edition लॉंच केली आहे. जगप्रसिद्ध इटालियन ऑटोमोटिव्ह डिझाइन हाऊस 'Pininfarina' सोबतच्या सहकार्यामुळं, हा फोन प्रीमियम मिड-रेंज श्रेणीमध्ये एक आकर्षक डिझाइन घेऊन आला आहे.

Infinix NOTE 60 Pro Pininfarina Limited Edition
Infinix NOTE 60 Pro Pininfarina Limited Edition (Infinix)

Pininfarina डिझाइन: अनेक दशकांपासून, Pininfarina ही कंपनी फेरारी (Ferrari) आणि लॅम्बोर्गिनी (Lamborghini) सारख्या प्रतिष्ठित आणि उच्च-कार्यक्षमता असलेल्या कार्सच्या डिझाइनसाठी प्रसिद्ध आहे. NOTE 60 Pro Pininfarina Edition ची रचना अशा डिझाइन वारशावर आधारित आहे, ज्यामध्ये 20व्या शतकातील ऑटोमोटिव्हपासून ते आधुनिक सुपरकार्सच्या हायपर-एरोडायनॅमिक्सपर्यंतच्या घटकांचा समावेश आहे. हा फोन कार्यात्मक सौंदर्य, अचूक वक्र (precision curves) आणि भावनिक आकर्षण यांचा मेळ साधण्याचा प्रयत्न करतो. याचं सर्वात आकर्षक वैशिष्ट्य म्हणजे मोटरस्पोर्ट-प्रेरित रचना; यामध्ये कार्बन-फायबर फिनिश असलेला मागील पॅनेल, 360-डिग्री एरोस्पेस-ग्रेड ॲल्युमिनियम फ्रेम, सिग्नेचर लाल रंगाच्या रेषा (red accent lines) आणि कॅमेरा हाउसिंगभोवती लाल रंगाची किनार (red trim) यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, कॅमेरा मॉड्यूलजवळ एक 'ॲक्टिव्ह मॅट्रिक्स रिअर डिस्प्ले' आहे, जो वेळ, नोटिफिकेशन्स आणि बॅटरीची पातळी दर्शवतो.

एक "उत्कृष्ट" अनबॉक्सिंग अनुभव: Infinix नं केवळ फोनच नाही, तर संपूर्ण अनबॉक्सिंग अनुभव एका लक्झरी सोहळ्यासारखा बनवला आहे. या फोनसोबत 'स्टेल्थ-ब्लॅक' कस्टम ट्रे, अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग ब्रिक, टाइप-सी ब्रेडेड केबल, MagPad वायरलेस चार्जिंग पॅड, मॅग्नेटिक रिंग असलेला प्रोटेक्टिव्ह केस आणि रेसट्रॅकच्या वक्रासारखा आकार असलेले सिम इजेक्टर टूल मिळते. या सर्व गोष्टी एका प्रीमियम प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये व्यवस्थितपणे मांडल्या आहेत.

Infinix NOTE 60 Pro Pininfarina Limited Edition
Infinix NOTE 60 Pro Pininfarina Limited Edition (Infinix)

हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर वैशिष्ट्ये: या फोनमध्ये 6.78-इंचाचा 1.5K AMOLED डिस्प्ले आहे, ज्यामध्ये 144Hz रिफ्रेश रेट, 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस, 2004Hz PWM डिमिंग आणि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i चे संरक्षण दिलं आहे. हा फोन Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर, 8GB LPDDR5X रॅम (RAM) आणि 256GB UFS 2.2 स्टोरेजसह दमदार कामगिरी देतो.

कॅमेरा : कॅमेरा सेटअपमध्ये 50MP OIS प्रायमरी सेन्सर, 8MP अल्ट्रा-वाइड लेन्स आणि 13MP फ्रंट कॅमेरा यांचा समावेश आहे. याची 6500mAh बॅटरी 90W फास्ट चार्जिंग आणि 30W वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करते. XOS 16 (Android 16) वर चालणाऱ्या या फोनमध्ये लाल-काळ्या रंगाची थीम, AI क्षमता, 'वन-टॅप इन्फिनिक्स एआय' (One-Tap Infinix AI), JBL साऊंड आणि स्टिरिओ स्पीकर्स यांसारखी वैशिष्ट्ये आहेत. तसंच, यात IP64 रेटिंग, इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर आणि NFC यांसारख्या सुविधाही देण्यात आल्या आहेत.

Infinix NOTE 60 Pro Pininfarina Limited Edition
Infinix NOTE 60 Pro Pininfarina Limited Edition (Infinix)

किंमत आणि उपलब्धता : Infinix NOTE 60 Pro Pininfarina Limited Edition च्या 8GB + 256GB व्हेरिएंटची किंमत 37,999 आहे. हा फोन 29 जून रोजी दुपारी 12 वाजल्यापासून Flipkart आणि Infinix India च्या ऑनलाइन स्टोअरवर उपलब्ध होईल.

लाँच ऑफर्स : ग्राहक HDFC, Axis, ICICI आणि SBI क्रेडिट कार्ड्सवर 2,000 ची सूट किंवा एक्सचेंजवर अतिरिक्त 2,000 ची सूट मिळवू शकतात.

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