इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो भारतात लाँच; 6500mAh बॅटरीसह शक्तिशाली फोन
इन्फिनिक्सनं भारतात नोट 60 सिरीजचा पहिला फोन नोट 60 प्रो लाँच केला. यात अनोखा Active Matrix रियर डिस्प्ले, 144Hz AMOLED स्क्रीन आणि 6500mAh बॅटरी आहे.
Published : April 14, 2026 at 10:04 AM IST
मुंबई: टेक कंपनी इन्फिनिक्सनं भारतात आपल्या नोट 60 सिरीजचं पहिलं मॉडेल इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो सोमवारी लाँच केला. हा स्मार्टफोन अनोख्या डिझाइनसह आला असून, त्याच्या मागील पॅनलवर Active Matrix Display आहे. या डिस्प्लेमध्ये अनेक LEDs आहेत ज्यामुळं सूचना, कॉल आणि इतर माहिती दाखवता येते. हा फोन 20 एप्रिलपासून फ्लिपकार्ट आणि इन्फिनिक्सच्या अधिकृत ऑनलाइन स्टोअरवर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल.
किंमत आणि उपलब्धता : इन्फिनिक्स नोट 60 प्रोची भारतातील सुरुवातीची किंमत 8 जीबी रॅम + 128 जीबी स्टोरेजसाठी 31,999 रुपये आहे. तर 8 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेज व्हेरिएंटची किंमत 34,999 रुपये आहे. SBI, ICICI, Yes Bank, Bank of Baroda आणि IDFC Bank कार्ड्सवर त्वरित 3,000 रुपयांचा डिस्काउंट मिळेल. याशिवाय 12 महिन्यांचे बिनव्याज EMI पर्याय उपलब्ध आहेत. फोन तीन आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध असेल: Deep Ocean Blue,Mocha Brown आणि Solar Orange.
मुख्य वैशिष्ट्ये : इन्फिनिक्स नोट 60 प्रोमध्ये 6.78 इंच 1.5K (1208 x 2644पिक्सेल) LTPS AMOLED डिस्प्ले आहे. यात 144Hz रिफ्रेश रेट, 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस, 100% DCI-P3 कलर गॅमट, 2800Hz टच सॅम्पलिंग रेट आणि Corning Gorilla Glass 7i संरक्षण आहे. फोन IP64 डस्ट आणि स्प्लॅश रेसिस्टंट आहे.
ऑक्टा-कोर प्रोसेसर : क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 7s Gen 4 (4nm) ऑक्टा-कोर प्रोसेसर फोनला पॉवर देतो. यात Adreno A810GPU, 8 जीबी LPDDR5 रॅम आणि 256 जीबी UFS 2.2 स्टोरेज आहे. ऑपरेटिंग सिस्टम Android 16-आधारित XOS 16 आहे.
ड्युअल रियर सेटअप : यात ड्युअल रियर सेटअप कॅमेरा आहे. 50MP (f/1.59) OIS प्रायमरी+ 8MP अल्ट्रावाइड(111.40° FOV). सेल्फीसाठी 13MP फ्रंट कॅमेरा आहे. व्हिडिओ रेकॉर्डिंग 4K/30fps पर्यंत शक्य आहे.
6500mAh मोठी बॅटरी : 6500mAh मोठी बॅटरी 90W वायर्ड आणि 30W वायरलेस फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. रिव्हर्स चार्जिंगसाठी 7.5W वायर्ड आणि 5W वायरलेस पर्याय उपलब्ध आहेत. कनेक्टिव्हिटीमध्ये 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, IR ब्लास्टर आणि इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर आहे. याशिवाय साइड-माउंटेड हार्ट रेट सेन्सर आहे.फोनचं माप 162.37 x 77.17 x 7.45mm आणि वजन सुमारे 200 ग्रॅम आहे. गेमिंग, मल्टीमीडिया आणि दैनंदिन वापरासाठी हा मिड-रेंज फोन आकर्षक पर्याय ठरेल.
