Infinix Hot 70 Pro 5G भारतात लॉंच, किंमत आणि उपलब्धता
Infinix Hot 70 Pro 5G भारतात 6,000mAh बॅटरी आणि Dimensity 7100 5G चिपसेटसह लाँच झालाय. जाणून घ्या, किंमत आणि वैशिष्ट्ये....
Published : September 4, 2026 at 3:30 PM IST
मुंबई : Infinix Hot 70 Pro 5G हा फोन कंपनीच्या 'Hot' मालिकेतील नवीन मॉडेल म्हणून शुक्रवारी भारतात लाँच करण्यात आला. या हँडसेटच्या मागील पॅनेलवर 'Active Matrix Cube' हे नवीन वैशिष्ट्य देण्यात आलं आहे, जे नोटिफिकेशन्स दाखवण्यासोबतच इंटरॅक्टिव्ह फीचर्सनाही सपोर्ट करतं. यात 120Hz रिफ्रेश रेट असलेला 6.76-इंचाचा डिस्प्ले आहे. Infinix Hot 70 Pro 5G मध्ये Dimensity 7100 5G चिपसेटचा वापर करण्यात आला आहे. तसंच, यात 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह 6,000mAh ची बॅटरी देण्यात आली आहे.
Infinix Hot 70 Pro किंमत आणि उपलब्धता : भारतात Infinix Hot 70 Pro 5G च्या 6GB रॅम आणि 128GB स्टोरेज असलेल्या बेस व्हेरिएंटची किंमत 22,999 रुपयांपासून सुरू होते. तथापि, ही केवळ हँडसेटची सुरुवातीची किंमत (इंट्रोडक्टरी प्राईस) आहे आणि यात बँक ऑफर्सचाही समावेश आहे. हा फोन 8GB रॅम + 128GB स्टोरेज अशा कॉन्फिगरेशनमध्येही उपलब्ध असेल. हा हँडसेट चार रंगांच्या सिल्क ग्लो पर्पल (Silk Glow Purple), डाईव्ह ब्लू (Dive Blue), थर्मो ऑरेंज (Thermo Orange) आणि मिराज ग्रीन (Mirage Green) पर्यायांमध्ये येतो. Infinix Hot 70 Pro 5G फ्लिपकार्ट (Flipkart) आणि देशभरातील रिटेल स्टोअर्सवर खरेदीसाठी उपलब्ध असेल; तसंच यावर नऊ महिन्यांपर्यंतची 'नो-कॉस्ट ईएमआय' (no-cost EMI) ऑफरही दिली जात आहे.
Infinix Hot 70 Pro 5G वैशिष्ट्ये आणि स्पेसिफिकेशन्स : ड्युअल-सिम (नॅनो + नॅनो) सपोर्ट असलेला Infinix Hot 70 Pro 5G हा फोन Android 16 वर आधारित XOS 16 वर चालतो. या फोनसाठी तीन मोठे OS अपग्रेड्स आणि पाच वर्षांचे सुरक्षा अपडेट्स (security updates) मिळण्याचं आश्वासन देण्यात आलं आहे. या हँडसेटमध्ये 6.76 -इंचाचा फुल एचडी+ (Full HD+) पंच-होल डिस्प्ले आहे, ज्यामध्ये 144Hz रिफ्रेश रेट, 240Hz टच सॅम्पलिंग रेट आणि 910निट्सपर्यंतची HBM ब्राइटनेस मिळते. इन्फिनिक्सचा दावा आहे की याचा स्क्रीन-टू-बॉडी रेशो 91.83 टक्क्यांपर्यंत आहे. डिस्प्लेमध्ये 'आय-केअर' (eye-care) आणि 'मोशन सिकनेस रिलीफ' (Motion Sickness Relief) यांसारखी वैशिष्ट्येही समाविष्ट आहेत.
Dimensity 7100 5G चिपसेट : हा फोन MediaTek Dimensity 7100 5G चिपसेटवर चालतो आणि त्याला Mali-G57 GPU ची जोड देण्यात आली आहे. Infinix चा दावा आहे की हा फोन लोकप्रिय गेम्समध्ये 90fps पर्यंत गेमिंगला सपोर्ट करतो आणि याचा AnTuTu स्कोअर 7,80,000 पेक्षा जास्त आहे. या हँडसेटमध्ये UFS 2.2 ऑनबोर्ड स्टोरेज देण्यात आलं आहे.
50-मेगापिक्सेलचा Sony IMX882 प्रायमरी कॅमेरा : कॅमेराच्या बाबतीत बोलायचं झाल्यास, Infinix Hot 70 Pro 5G मध्ये f/1.8 अपर्चरसह 50-मेगापिक्सेलचा Sony IMX882 प्रायमरी कॅमेरा आहे. हा कॅमेरा 2X लॉसलेस झूम, AI Live Photo, AI Eraser, AI Extender आणि वन-टॅप व्लॉग मोड (Vlog Mode) ला सपोर्ट करतो. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी यात 8-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला आहे.
ॲक्टिव्ह मॅट्रिक्स क्यूब : Infinix Hot 70 Pro 5G चं मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे याच्या मागील पॅनेलवर असलेले 'ॲक्टिव्ह मॅट्रिक्स क्यूब' (AMC). हे वैशिष्ट्य येणारे कॉल्स, मेसेजेस, चार्जिंग, कमी बॅटरी, कॅमेरा, व्हिडिओ, काउंटडाऊन आणि हवामानाचे अलर्ट्स यांसाठी व्हिज्युअल इफेक्ट्स दाखवू शकते; विशेष म्हणजे फोन पालथा (स्क्रीन खालच्या बाजूला) ठेवलेला असतानाही हे इफेक्ट्स दिसतात. तसेच, फोन सुरू होताना (स्टार्टअप), संगीत वाजवताना (म्युझिक प्लेबॅक) आणि गेमिंग दरम्यान हे वैशिष्ट्य 'अँम्बियंट लाइटिंग इफेक्ट्स' देखील दर्शवू शकते.
6,000mAh ची बॅटरी : Infinix Hot 70 Pro 5G मध्ये 6,000mAh ची बॅटरी आहे, जी 45W फास्ट चार्जिंग आणि 10W रिव्हर्स चार्जिंगला सपोर्ट करते. कंपनीचा दावा आहे की ही बॅटरी साधारण 25 मिनिटांत 50 टक्के आणि सुमारे 63 मिनिटांत पूर्णपणे (100टक्के) चार्ज होऊ शकते.
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