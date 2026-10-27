Infinix GT 50 Pro भारतात लॉंच: विझिबल लिक्विड-कूलिंग आणि गेमिंग ॲक्सेसरीजसह मोबाईल गेमिंगचं रूप बदलणार!
Infinix GT 50 Pro भारतात लॉंच झाला असून, विझिबल लिक्विड-कूलिंग आणि शक्तिशाली गेमिंग ॲक्सेसरीजसह हा स्मार्टफोन 70,000 रुपयांत कन्सोल सारखा गेमिंग अनुभव देतो.
Published : October 27, 2026 at 12:50 PM IST
मुंबई : मोबाईल गेमिंग प्रेमींसाठी एक मोठी आणि आनंदाची बातमी आहे. Infinix नं अखेर आपला बहुप्रतिक्षित आणि क्रांतिकारी स्मार्टफोन Infinix GT 50 Pro अधिकृतपणे भारतात लॉंच केला आहे. हा फोन केवळ एक स्मार्टफोन नसून, मोबाईलला थेट गेमिंग कन्सोलमध्ये रूपांतरित करणारी एक संपूर्ण इकोसिस्टम आहे. विझिबल लिक्विड-कूलिंग चॅनेल्स, पॉवरफुल प्रोसेसर आणि गेमिंग ॲक्सेसरीजचा पूर्ण बंडल ही या फोनची मुख्य वैशिष्ट्ये आहेत.
GT50PRO Ecosystem Price Revealed ✅ Pre-Book Now: https://t.co/06RxxRqgOI #Gt50pro #infinixgt50pro #gametogether https://t.co/H0BrksvdRV— Infinix India (@InfinixIndia) October 27, 2026
Infinix GT 50 Pro ची भारतातील किंमत आणि उपलब्धता : हा प्रिमियम गेमिंग स्मार्टफोन भारतात केवळ एकाच स्टोरेज व्हेरियंटमध्ये लॉंच करण्यात आला आहे. 12GB RAM + 256GB स्टोरेज असलेल्या या मॉडेलची किंमत 69,999 रुपये आहे. विशेष म्हणजे, या किमतीमध्ये ग्राहकांना फोनसोबत संपूर्ण गेमिंग ॲक्सेसरीजचा बंडल मोफत मिळणार आहे. हा फोन 'अबिस ब्लॅक' (Abyss Black) आणि 'मेचा रेड' (Mecha Red) अशा दोन आकर्षक रंगांमध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध होईल.
दमदार स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स : Infinix GT 50 Pro मध्ये परफॉर्मन्ससाठी MediaTek Dimensity 8400 Ultimate हा शक्तिशाली चिपसेट देण्यात आला आहे. यात गतीसाठी 12GB LPDDR5X RAM आणि डेटा सुरक्षिततेसाठी UFS 4.1 स्टोरेज मिळतं. डिस्प्लेबद्दल बोलायचं झालं तर, यात 6.78 इंचाचा 1.5K AMOLED डिस्प्ले आहे, जो 144Hz रिफ्रेश रेट आणि तब्बल 4,500 निट्स पीक ब्राइटनेसला सपोर्ट करतो. त्यामुळं आउटडोअरमध्ये किंवा प्रखर सूर्यप्रकाशातही गेमिंग करताना स्क्रीन अगदी स्पष्ट दिसेल. गेमर्सना अतिरिक्त कंट्रोल देण्यासाठी फोनच्या कडेला प्रेशर-सेन्सेटिव्ह 'GT Trigger 2.0' शोल्डर बटन्स देण्यात आलं आहेत.
भारतातील पहिला 'हायड्रोफ्लो लिक्विड कूलिंग' स्मार्टफोन : या फोनचं सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे याचं HydroFlow Liquid Cooling तंत्रज्ञान. फोनच्या मागील पॅनलवर विझिबल कूलिंग चॅनेल्स (दिसणाऱ्या नळ्या) देण्यात आल्या आहेत, ज्या 7,700 मिमी² व्हेपर चेंबर (VC) कूलिंग सिस्टमसोबत काम करतात. सध्या भारतात लिक्विड कूलिंग सिस्टम असलेला हा एकमेव स्मार्टफोन आहे. कंपनीचा दावा आहे की, या तंत्रज्ञानामुळं जड गेम्स खेळतानाही फोन गरम होणार नाही आणि ग्राहक 144fps पर्यंत स्मूथ गेमप्लेचा आनंद घेऊ शकतील. फोनमध्ये 6,500mAh ची प्रचंड बॅटरी असून ती 45W वायर्ड आणि 30W वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करते.
उत्तम फोटोग्राफीसाठी कॅमेरा सेटअप : गेमिंगसोबतच फोटोग्राफीसाठीही हा फोन उत्तम आहे. याच्या मागील बाजूस OIS (ऑप्टिकल इमेज स्टॅबिलायझेशन) आणि EIS सपोर्ट असलेला 50MP चा मुख्य कॅमेरा आणि 8MP चा अल्ट्रा-वाईड कॅमेरा दिला आहे. तर सेल्फीसाठी समोर 13MP चा फ्रंट कॅमेरा मिळतो. हा फोन लेटेस्ट XOS 16 वर चालतो. कंपनीनं या फोनसाठी 3 वर्षांचे अँड्रॉइड ओएस अपडेट्स आणि 5 वर्षांचे सिक्युरिटी पॅचेस देण्याचे आश्वासन दिलं आहे.
तीन खास गॅजेट्ससह 'Infinix गेमिंग इकोसिस्टम': या फोनसोबत मिळणाऱ्या गेमिंग ॲक्सेसरीज गेमिंगचा अनुभव दुप्पट करणार आहेत.
GT NX Controller: हा कंट्रोलर फोनला जोडला की फोनला निन्तेन्दो स्विच (Nintendo Switch) सारखा कन्सोल लूक मिळतो. हा स्प्लिट होऊन दोन वेगळे ब्ल्यूटूथ कंट्रोलर बनू शकतो, ज्यामुळं दोन खेळाडू एकत्र गेम खेळू शकतात.
NX Station: याद्वारे तुम्ही फोन थेट टीव्ही किंवा मॉनिटरला जोडून 4K@60Hz स्क्रीन आउटपुट मिळवू शकता. यामध्ये HDMI आणि इथरनेटसह 9 प्रकारचं कनेक्टिव्हिटी पोर्ट्स आहेत.
GT MagCharge Cooler 2.0: हा एक मॅग्नेटिक कुलर आहे जो 12W थर्मोइलेक्ट्रिक कूलिंग आणि 15W वायरलेस चार्जिंग देतो. याद्वारे बॅटरीवर ताण न पडता थेट मदरबोर्डला वीज पुरवठा (बायपास चार्जिंग) केला जातो.
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