IndianOil One LPG बुकिंग ॲपनं ChatGPT टालकलं मागे, भारतात नंबर वन अॅप
Published : March 16, 2026 at 3:26 PM IST
हैदराबाद: भारतीय तेल निगमनं (आयओसीएल) विकसित केलेलं ‘इंडियनऑइल वन’ एलपीजी सिलिंडर बुकिंग अॅपनं (IndianOil One LPG booking app) ओपनएआयच्या प्रसिद्ध चॅटजीपीटी अॅपला मागं टाकून गुगल प्ले स्टोअर आणि अॅपल अॅप स्टोअरवर भारतातील नंबर एक स्थान मिळवलंय. रविवार, 15 मार्च 2026 रोजी हे अॅप दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर टॉपवर होतं. पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या युद्धामुळं देशभरातील ऊर्जा पुरवठा साखळी पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. यामुळं स्वयंपाकाच्या गॅसची (एलपीजी) मागणी प्रचंड वाढली.
हॉर्मुज सामुद्रधुनी बंदीमुळं एलपीजी पुरवठ्याला फटका
पश्चिम आशियातील युद्धामुळं जगातील सर्वात महत्त्वाचा ऊर्जा चोकपॉइंट ‘स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज’ बंद झाला आहे. त्यामुळं भारताची गॅस पुरवठा साखळी यामुळं मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झाली. देशभरातील एलपीजी वितरण केंद्रांवर गेल्या एक आठवड्यापासून प्रचंड रांगा लागल्या आहेत. अनेक रेस्टॉरंट्स आणि खानावळींना मेनू कमी करावा लागला किंवा पूर्णपणे बंद करावा लागतोय. गॅसच्या किंमतीही प्रचंड वाढल्या आहे. काळाबाजार आणि साठेबाजीचे प्रमाण वाढले असून, अनेक नागरिकांनी अमेझॉन आणि फ्लिपकार्टसारख्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर इंडक्शन कुकर आणि इतर विद्युत स्वयंपाक उपकरणे शोधण्यास सुरुवात केली आहे.
भारत स्वयंपाकासाठी मुख्यतः दोन प्रकारचे इंधन वापरतो. एक एलपीजी आणि पाइप्ड नॅचरल गॅस (पीएनजी). सध्या देशात 33.4 कोटी घरांमध्ये एलपीजी कनेक्शन आहे, तर फक्त 1.5 कोटी घरांमध्ये पीएनजी उपलब्ध आहे. पीएनजीसाठी निश्चित पाईपलाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर लागतं, तर एलपीजी पोर्टेबल सिलिंडर स्वरूपात पुरवली जातं. त्यामुळं आंतरराष्ट्रीय पुरवठा व्यत्ययात एलपीजी अधिक प्रभावित होतं.
55.7 लाख सिलिंडर प्रतिदिन बुकिंग
पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चालू आर्थिक वर्षातील एप्रिल-फेब्रुवारी कालावधीत सरासरी 55.7 लाख सिलिंडर प्रतिदिन बुकिंग होताय. पण गुरुवार, 12 मार्च 2026 रोजी ही संख्या 35 टक्क्यांहून अधिक वाढून 75.7 लाख झाली.
इंडियनऑइल वन अॅप
इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आयओसीएल) द्वारे विकसित करण्यात आलेलं ‘इंडियनऑइल वन’ हे पूर्णपणे मोफत अॅप आहे. यात एलपीजी सिलिंडर बुकिंग, डिलिव्हरी ट्रॅकिंग, नवीन कनेक्शन अर्ज, डिस्ट्रीब्युटर बदलणे, जवळचे पेट्रोल पंप किंवा एलपीजी डिस्ट्रीब्युटर शोधणे यासारख्या सर्व सुविधा उपलब्ध आहेत. अॅपमध्ये डायनॅमिक सर्च फीचरही आहे. अॅप अॅनालिटिक्स प्लॅटफॉर्म सेन्सरटॉवरनुसार, गेल्या 30 दिवसांत ‘इंडियनऑइल वन’ अॅप 40 लाखांहून अधिक वेळा डाउनलोड्स झालं. याच कालावधीत आयओसीएलचे इतर अॅप्स, विशेषतः ‘इंडियनऑइल पीएनजी’ अॅपचं 1 लाखांहून अधिक डाउनलोड्स झालं.
स्वयंपाकाचं संकट
हे संकट केवळ घरगुती वापरापुरतं मर्यादित नाही. छोट्या उद्योग, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि रस्त्यावरील खानावळी यांच्याही व्यवसायावर थेट परिणाम झाला आहे. अनेक ठिकाणी विद्युत उपकरणाची मागणी वाढली, यामुळं विजेची मागणीदेखील वाढू शकते.
