भारतीय महिला डोक्याला स्मार्टफोन बांधून देताय एआय रोबोट्सना प्रशिक्षण
डोक्यावर स्मार्टफोन बांधून नागिरेड्डी श्रीरामयचंद्रा घरगुती कामे रेकॉर्ड करून एआय रोबोट्सना प्रशिक्षण देताय.
Published : June 13, 2026 at 9:28 AM IST
चेन्नई: डोक्यावर स्मार्टफोन बांधून मँगो कापणारी 25 वर्षीय नागिरेड्डी श्रीरामयचंद्रा ही भविष्यातील एआय रोबोट्सची ‘शिक्षिका’ बनली आहे. ती तासाला केवळ 250 रुपये कमावते, पण तिचे साधे घरगुती व्हिडिओ जगभरातील टेक कंपन्यांना रोबोट्सना मानवी हालचाली शिकवण्यासाठी अमूल्य ठरत आहेत.
भारतात हजारो ‘एआय ट्रेनर्स’ सक्रिय : मे 2026 मध्ये तामिळनाडूच्या चेन्नई आणि करूर जिल्ह्यातील घरांमध्ये आणि कारखान्यांमध्ये ही नवी क्रांती दिसत आहे. ऑब्जेक्टवेज (Objectways) या एआय डेटा कंपनीनं भारतात मोठ्या प्रमाणात लोकांना कामावर घेतलं आहे. काम फक्त एवढंच फक्त डोक्यावर गोप्रो किंवा स्मार्टफोन लावून आपलं दैनंदिन काम रेकॉर्ड करायचं आहे. स्वयंपाक, भांडी धुणे, कपडे घडी करणे, फॅक्टरीमध्ये लेबल लावणे असे विविध काम करायची आहे.
नागिरेड्डी श्रीरामयचंद्रा यांनी सांगितलं की, “दुसऱ्या कामासाठी कोण तासाला 250 रुपये फक्त घरकाम करून देईल? भविष्यात मलाही रोबोट मिळेलच!” ती स्पेशल अॅपद्वारे व्हिडिओ पाठवते. जेव्हा रेकॉर्डिंग बरोबर होत नाही, तेव्हा अॅप ‘हँड्स नॉट डिटेक्टेड’ असा इशारा देतं.ऑब्जेक्टवेज कंपनीचे प्रमुख रवी शंकर यांच्या मते, “फोल्डिंग क्लॉथ्स, कॉफी बनवणे, सँडविच बनवणे अशा कामांसाठी क्लायंट्स व्हिडिओ मागतात. काही कामे रोबोट्स करतील, जेणेकरून माणसे अधिक चांगल्या गोष्टी करू शकतील.”
एआय डेटा आणि स्पेशल व्हिडिओ : एआय चॅटबॉट्स आणि इमेज जनरेटर्ससाठी डेटा उपलब्ध आहे, पण खऱ्या जगात फिरणाऱ्या रोबोट्ससाठी ‘एगोसेंट्रिक डेटा’ (पहिल्या व्यक्तीचे व्हिडिओ) गरजेचा आहे. यासाठी घरांमध्ये, फॅक्टरींमध्ये आणि स्टुडिओमध्ये हजारो लोक काम करत आहेत. करूरच्या एका टेक्स्टाइल फॅक्टरीत आठ कामगार स्मार्ट ग्लासेस आणि हेड कॅमेरासह काम करताना दिसले आहेत. फॉर्च्युन कंपनी 500 कंपन्यांना सेवा देते आणि अमेजॉन सेजमेकरसारख्या प्लॅटफॉर्मशी जोडलेली आहे. आंध्र प्रदेशातील क्वानत कन्सल्टिंग सारख्या सबकॉन्ट्रॅक्टर्सद्वारे 2000 हून अधिक योगदानकर्ते काम करतात. काही ठिकाणी हात-पायांवर मोशन सेन्सर्स लावले आहेत.
नोकरी आणि चिंता : भारतात स्पेशल एआय (Spatial AI) क्षेत्र नवीन रोजगार देत आहे. 21 वर्षीय अभियंत्री रानी एन. दिवसाला 90 छोटे व्हिडिओ रेकॉर्ड करते. यात टॉवेल घडी करणे, पेन्सिल शार्पनर्स व्यवस्थित लावणे इत्यादी कामाचा सहभाग आहे. स्टुडिओमध्ये भिंतींचा रंग बदलून विविधता आणली जाते. दुसरीकडं, बेंगळुरूतील फुलमाळा विक्रेती 55 वर्षीय पोननीही कॅमेरा डोक्यावर लावून काम केलं. ती म्हणते, “पुढची पिढी माझ्यासारखे काम करेल तेव्हा समस्या येईल.” नीती आयोगानं सांगितलं की, भारतातील 490 मिलियन अनौपचारिक कामगारांसाठी एआय कसं उपयोगी पडेल याकडं लक्ष देणं गरजेचं आहे. काही तज्ज्ञांचं म्हणणे आहे की, रोबोट्स नोकऱ्या घेतील, तर काही म्हणतात माणूस-रोबोट एकत्र काम करतील.
भविष्य : मॉर्गन स्टॅनलेनुसार 2050 पर्यंत अब्जावधी ह्युमनॉइड रोबोट्स असतील. भारत एआय डेटा क्रिएशन, प्रोसेसिंग आणि अॅनोटेशनमध्ये जागतिक हब बनला आहे. ऑब्जेक्टवेजसारख्या कंपन्या तामिळनाडूसारख्या भागातून कामगार घेतात. या नव्या क्षेत्रानं घरगुती महिलांना आर्थिक स्वावलंबन दिलं आहे, पण भविष्यात रोबोटिक्समुळं नोकऱ्यांवर काय परिणाम होईल, याची चिंता व्यक्त होत आहे.
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