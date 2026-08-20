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विद्यार्थ्यांसाठी गुगल जेमिनी एआय प्लॅनचं सबस्क्रिप्शन पूर्णपणे मोफत

विद्यार्थ्यांसाठी गुगलनं (Google) एक वर्षाचा मोफत 'जेमिनी एआय' (Gemini AI) प्लॅन सुरू केलाय.

Gemini AI for free
गुगल जेमिनी एआय (Google)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 20, 2026 at 5:15 PM IST

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मुंबई: जगभरातील विद्यार्थी अभ्यासासाठी 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' (AI) कडं वळत आहेत. याला पाठिंबा देण्यासाठी, गुगलनं विद्यार्थ्यांसाठी एक विशेष प्लॅन जाहीर (Free Gemini AI subscription for students) केला आहे. या प्लॅनमध्ये 'जेमिनी एआय असिस्टंट' आणि गुगल सर्चद्वारे उपलब्ध असलेल्या एआय टूल्सचा (साधनांचा) समावेश आहे. गुगलनं सांगितलं आहे की, पात्र महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना गुगल एआय प्लॅनचे एक वर्षाचं सबस्क्रिप्शन पूर्णपणे मोफत मिळेल. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवासात एआयचा वापर अधिक सोपा आणि प्रभावी करण्याच्या दिशेनं हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.

भारत आणि इतर देशांतील विद्यार्थ्यांसाठी 'एआय प्लस' (AI Plus): अमेरिकेबाहेरील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी, गुगल 'गुगल एआय प्लस' (Google AI Plus) प्लॅन एक वर्षासाठी मोफत देत आहे. यामध्ये 'जेमिनी ओम्नी' (Gemini Omni), जेमिनीसाठी वापराच्या मर्यादेत दुप्पट वाढ आणि 400 जीबी (GB) स्टोरेजचा समावेश आहे. इतर वैशिष्ट्यांमध्ये जेमिनी ॲप, जीमेलमधील जेमिनी, 'गुगल फ्लो' (Google Flow) आणि 'जेमिनी नोटबुक' (Gemini Notebook) यांचा समावेश आहे. भारतात, 'गुगल एआय प्लस'चे नियमित शुल्क दरमहा ₹399 (वार्षिक अंदाजे 4,788 ) आहे. या नवीन ऑफरअंतर्गत, पात्र भारतीय विद्यार्थ्यांना हा प्लॅन एक वर्षासाठी मोफत मिळेल, ज्यामुळं त्यांना उच्च-गुणवत्तेच्या एआय टूल्सचा वापर करणं सोपं होईल.

अमेरिकेतील विद्यार्थ्यांसाठी प्रीमियम वैशिष्ट्ये: गुगल अमेरिकेतील विद्यार्थ्यांना 'गुगल एआय प्रो' (Google AI Pro) प्लॅन एक वर्षासाठी मोफत देत आहे. या प्लॅनची ​​नियमित किंमत दरमहा $19.99 इतकी आहे. या मोफत ऑफरमध्ये जेमिनीसाठी वापराच्या मर्यादेत (usage limits) चारपट वाढ, 'जेमिनी स्पार्क'चा (Gemini Spark) ॲक्सेस, जीमेल (Gmail) आणि गुगल डॉक्स (Google Docs) सारख्या ॲप्समध्ये जेमिनीचे एकत्रीकरण, तसंच 5 टीबी (TB) स्टोरेज आणि 'गुगल हेल्थ' (Google Health) सारख्या अतिरिक्त वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे. या सुधारित क्षमतांमुळं, विद्यार्थी असाइनमेंट्स, संशोधन आणि सर्जनशील प्रकल्पांसाठी एआयची मदत घेऊ शकतात.

नवीन एआय स्टडी टूल्स : केवळ मोफत सदस्यत्वाच्या पलीकडे जाऊन, गुगल एआय-आधारित नवीन अभ्यास साधनं (study tools) सादर करत आहे. ही साधने विद्यार्थ्यांना नोट्स तयार करण्यास, संकल्पना समजून घेण्यास, प्रश्न-उत्तरांचे संच तयार करण्यास आणि अधिक प्रभावीपणे संशोधन करण्यास सक्षम करतील. जेमिनी (Gemini) एआय (AI) असिस्टंट वैयक्तिकृत मदत पुरवेल, तर गुगल सर्चमध्ये समाविष्ट केलेली एआय वैशिष्ट्ये माहिती शोधण्याची प्रक्रिया अधिक स्मार्ट बनवतील. ही वैशिष्ट्ये एकत्रितपणे विद्यार्थ्यांची कार्यक्षमता वाढवतील आणि शिकण्याची प्रक्रिया अधिक रंजक व प्रभावी करतील.

पात्रता: ही ऑफर पात्र महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध आहे. ऑफरचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी संबंधित निकष पूर्ण करणे आणि गुगलच्या अधिकृत प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. मोफत वर्ष संपल्यानंतर नियमित शुल्क लागू होऊ शकतं, त्यामुळं विद्यार्थ्यांनी अटी, शर्ती काळजीपूर्वक वाचून घ्याव्यात. एकंदरीत, ही घोषणा शिक्षण क्षेत्रात एआयचं लोकशाहीकरण करण्याच्या दिशेनं टाकलेलं एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. आता विद्यार्थी अत्यंत कमी खर्चात किंवा मोफत उच्च-गुणवत्तेची एआय साधनं वापरून इतरांच्या तुलनेत आघाडीवर राहू शकतात. गुगलचा हा उपक्रम जगभरातील लाखो विद्यार्थ्यांसाठी एका नवीन पर्वाची सुरुवात करेल.

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