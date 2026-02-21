ETV Bharat / technology

भारतीय वंशाच्या 'आशा शर्मा' मायक्रोसॉफ्ट गेमिंगच्या नव्या सीईओ

फिल स्पेंसर यांच्या निवृत्तीनंतर भारतीय मूळच्या आशा शर्मा मायक्रोसॉफ्ट गेमिंगच्या नव्या सीईओ बनल्या आहेत.

Asha Sharma is new CEO of Microsoft Gaming.
मायक्रोसॉफ्ट गेमिंगच्या नव्या सीईओ आशा शर्मा (Microsoft)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 21, 2026 at 1:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली : टेक दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्टनं आपल्या गेमिंग विभागात मोठा फेरबदल जाहीर केला आहे. तब्बल 38 वर्षे कंपनीत काम केलेले फिल स्पेंसर निवृत्त होत असून, त्यांच्या जागी भारतीय मूळच्या आशा शर्मा यांना माइक्रोसॉफ्ट गेमिंगच्या सीईओ आणि एक्झिक्युटिव्ह व्हाइस प्रेसिडेंटपदी नियुक्त (new CEO of Microsoft Gaming) करण्यात आलं आहे. हा बदल 20 फेब्रुवारी 2026 रोजी जाहीर झाला आहे. कंपनीला नवीन दिशा देण्याच्या उद्देशानं हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आशा शर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली कंपनी एआय, क्लाउड आणि कन्सोलवर अधिक भर देणार आहे.

फिल स्पेंसर यांचा दीर्घकाळीन योगदान
फिल स्पेंसर यांनी 1988 मध्ये इंटर्न म्हणून माइक्रोसॉफ्टमध्ये प्रवेश केला होता. त्यांनी एक्सबॉक्स ब्रँडला जागतिक स्तरावर पोहोचवलंय. 2014 पासून एक्सबॉक्सचं नेतृत्व करणाऱ्या स्पेंसर यांनी कंपनीच्या गेमिंग विभागाला नवीन उंचीवर नेलं होतं. एक्टिव्हिजन ब्लिजार्डचा 69 अब्ज डॉलरचा करार, गेम पास सेवा आणि क्रॉस-प्लॅटफॉर्म स्ट्रॅटेजी यात त्यांचा मोठा वाटा आहे. निवृत्तीनंतर ते जूनपर्यंत सल्लागार म्हणून राहतील.

आशा शर्मा (Who is Asha Sharma?)
आशा शर्मा यांना ग्लोबल टेक इंडस्ट्रीतील मोठा अनुभव आहेत. माइक्रोसॉफ्टमध्ये त्या कोरएआय विभागाच्या प्रोडक्ट डेव्हलपमेंटच्या प्रमुख होत्या. यापूर्वी इंस्टाकार्टमध्ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) आणि मेटा (फेसबुक) मध्ये व्हाइस प्रेसिडेंट म्हणून त्यांनी काम केलं आहे. त्यांनी युनिव्हर्सिटी ऑफ मिनेसोटा येथून बिझनेसमध्ये शिक्षण घेतलं आहे. आशा शर्मा म्हणाल्या, "आम्ही 25 वर्षांपासून आमच्यासोबत असलेल्या कोर एक्सबॉक्स फॅन्स आणि प्लेयर्सप्रती वचनबद्ध आहोत. गेमिंग आता एका हार्डवेअरपुरतं मर्यादित नाही; पीसी, मोबाइल आणि क्लाउडवर ते सर्वत्र पोहोचलं पाहिजे." त्या एआयचा वापर करून गेम सर्च, यूजर एंगेजमेंट आणि डेव्हलपर टूल्स मजबूत करण्यावर भर देणार आहेत.

माइक्रोसॉफ्ट गेमिंगसमोरील आव्हाने
हा बदल अशा वेळी झाला आहे, जेव्हा एक्सबॉक्स व्यवसायावर खर्च वाढ, स्पर्धा आणि रेव्हेन्यू घसरण यांचा दबाव आहे. डिसेंबर तिमाहीत गेमिंग रेव्हेन्यू 9.5 टक्क्यांनी घसरला होता. एक्सबॉक्स हार्डवेअरच्या किंमती टॅरिफमुळं वाढल्या. एक्टिव्हिजन ब्लिजार्डच्या अधिग्रहणानंतर इंटिग्रेशन सुरू आहे. सोनीच्या प्लेस्टेशनशी स्पर्धा कठीण आहे. याशिवाय एक्सबॉक्स प्रेसिडेंट सारा बॉन्ड याही कंपनी सोडत आहेत. मात्र, माइक्रोसॉफ्टने मॅट बूटी यांना चीफ कंटेंट ऑफिसर बनवलं आहे. ते आशा शर्मा यांना रिपोर्ट करतील. 40 स्टुडिओजसह हेलो, कॉल ऑफ ड्यूटी, वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट यांसारख्या फ्रँचायझी कंपनीकडं आहेत.

काय म्हणाले सत्या नडेला
माइक्रोसॉफ्टचे सीईओ सत्या नडेला म्हणाले, "आशा शर्मा यांनी अरबों लोकांपर्यंत पोहोचणाऱ्या सर्व्हिसेस स्केल केल्या आहेत. गेमिंग आमच्या कन्झ्युमर अॅम्बिशनच्या केंद्रस्थानी आहे. एक्सबॉक्सचं 25 वं वर्ष सुरू असताना नवीन संधी आहेत." हा बदल माइक्रोसॉफ्ट गेमिंगसाठी नवीन अध्याय ठरेल, ज्यात एआय आणि प्लॅटफॉर्म एक्सपीरियन्स महत्त्वाची भूमिका बजावतील.

हे वाचलंत का :

  1. गूगल क्रोम ब्राउजरमध्ये उत्पादकता वाढवणारी तीन नवीन वैशिष्ट्ये
  2. 30,000 पेक्षा कमी किमतीत फ्लॅगशिप फीचर्स देणारे टॉप 5 स्मार्टफोन
  3. भारतात फ्लिपकार्टवर मोटोरोला एज 70 फ्यूजनचा लाँच टीझर रिलीज, किती असेल बॅटरी?

TAGGED:

MICROSOFT GAMING
आशा शर्मा
ASHA SHARMA
NEW CEO OF MICROSOFT GAMING
WHO IS ASHA SHARMA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.