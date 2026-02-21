भारत सरकारनं गुगल क्रोम वापरकर्त्यांना दिला इशारा, वापरकर्त्यांसाठी सुरक्षा इशारा जारी
भारताच्या सायबरसुरक्षा एजन्सीनं गुगल क्रोम डेस्कटॉप वापरकर्त्यांसाठी सुरक्षा इशारा जारी केला आहे.
Published : February 21, 2026 at 12:27 PM IST
हैदराबाद : भारताच्या सायबरसुरक्षा एजन्सीनं देशातील इंटरनेट वापरकर्त्यांसाठी आणखी एक इशारा जारी केला आहे. हा इशारा इंडियन कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) नं जारी केला आहे. देशातील गुगल क्रोम डेस्कटॉप वापरकर्त्यांना सायबर सुरक्षेचा धोका निर्माण झाला आहे. 20 फेब्रुवारी 2026 रोजी CIVN-2026-0096 या सल्लागाराअंतर्गत हा इशारा प्रकाशित करण्यात आला. त्यामुळं वापरकर्त्यांनी काळजी घेणं गरजेचं आहे. तुम्ही चुकीचं वेबपेज उघडल्यानं तुमचं संगणक धोक्यात येऊ शकतं. CERT-In असं म्हणते की सायबर गुन्हेगार कोड कार्यान्वित करू तुमचा संगणक ताब्यात घेऊ शकतात. त्यामुळं तुम्हाला आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता असते.
कोणाला आहे लक्ष देण्याची गरज?
या अॅडव्हायझरीमध्ये म्हटलं आहे की 145.0.7332.109/110 पेक्षा जुने गुगल क्रोम वापरणारे विंडोज आणि मॅकओएस वापरकर्ते असुरक्षित असून 144.0.7559.109 पेक्षा जुने लिनक्स वापरणाऱ्या वापरकर्त्यांना देखील याचा धोका आहे. सोप्या भाषेत सांगायचं तर, हे केवळ टेक प्रोफेशनल्स किंवा एंटरप्राइझ वातावरणापुरतं मर्यादित नाही. अपडेट्स इन्स्टॉल न करता डेस्कटॉप किंवा लॅपटॉपवर वेब ब्राउझ करण्यासाठी गुगल क्रोम वापरणारे कोणीही या या समस्येला सामोरं जाऊ शकतं. यामध्ये विद्यार्थी, ऑफिस वापरकर्ते, फ्रीलांसर आणि त्यांच्या दैनंदिन कामासाठी क्रोमवर अवलंबून असलेल्या संस्थांचा समावेश आहे.
काय आहे धोका?
सुरक्षा विश्लेषकांनी गुगल क्रोमच्या अंतर्गत आर्किटेक्चरमध्ये ही समस्या शोधली. CERT-In नं PDF आणि मीडिया सामग्री हाताळणाऱ्या घटकांमध्ये हीप बफर ओव्हरफ्लोचा शोध घेतलाय. गुगलच्या V8 जावास्क्रिप्ट इंजिनमध्ये एक पूर्णांक ओव्हरफ्लो समस्या देखील आढळूण आलीय. त्यामुळं कोणत्याही वापरकर्त्याला याचा धोका होऊ शकतो. वापरकर्त्यांनी कोणतेही संशयास्पद फाइल्स डाऊनलोड करू नये. चुकीच्या पेजला भेट दिल्यानं हल्लेखोरांना वापरकर्त्याच्या सिस्टमवर परवानगीशिवाय कमांड कार्यान्वित करण्याची, सिस्टम मेमरीला नुकसान पोहोचवण्याची आणि ती क्रॅश करण्याची परवानगी मिळते. त्यामुळं अधिक काळजी घेणं गरजेचं आहे.
समस्येवर काय आहे उपाय?
चांगली बातमी अशी आहे की यावर आधीच उपाय आहे. गुगल क्रोमनं त्याच्या नवीनतम क्रोम स्टेबल अपडेटद्वारे पॅचेस जारी केले आहेत, ज्यामुळं सुरक्षा प्रभावीपणे कमी होते. सीईआरटी-इन गुगल क्रोम वापरकर्त्यांना केवळ पार्श्वभूमी अपडेटवर अवलंबून राहू नये असा सल्ला देतं. तुम्ही गुगल क्रोमच्या सेटिंग्जमध्ये अपडेट्स मॅन्युअली तपासणं गरजेचं आहे.
