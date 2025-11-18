ETV Bharat / technology

भारत सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी स्वस्त दरात GPU उपलब्ध करणार – जितिन प्रसाद

भारत सरकार विद्यार्थी-संशोधकांना स्वस्त GPU देणार आहे. इंडिया AI मिशननं आतापर्यंत 38,000 GPU उपलब्ध केले आहेत, अशी महिती केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद यांनी दिलीय.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (प्रातिनिधिक छायाचित्र) (Canva)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 18, 2025 at 4:23 PM IST

नवी दिल्ली : भारत सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी स्वस्त दरात GPU उपलब्ध करणार आहे. भारत सरकार विद्यार्थी, संशोधक आणि नवोन्मेषकांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मॉडेल्स प्रशिक्षित करण्यासाठी आणि भविष्यातील नाविन्यपूर्ण उपाय विकसित करण्यासाठी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग युनिट्स (GPU) अत्यंत स्वस्त दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे, असं केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद यांनी सांगितलं.

एआय इम्पॅक्ट फेस्टिव्हल
राजधानीत मंगळवारी आयोजित ‘एआय इम्पॅक्ट फेस्टिव्हल’च्या निमित्तानं प्रसाद म्हणाले, “जगात सर्वोत्तम कौशल्य आणि प्रतिभा भारताकडं आहे. AI फॉर ऑल हे सरकारचं ध्येय आहे. आपल्याला तंत्रज्ञानाचं लोकशाहीकरण करायचं आहे. विद्यार्थ्यांना भविष्यातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी कौशल्य आणि प्रशिक्षण द्यायचं आहे.”

AI संसाधनांचा स्वस्त दरात लाभ
2024 मध्ये सुरू झालेल्या ‘इंडिया एआय मिशन’नं देशातील कम्प्युटिंग पायाभूत सुविधा विस्तारण्यात मोठी प्रगती केली आहे. सुरुवातीला 10,000 GPU चं लक्ष्य ठेवलं होतं, ते आता 38,000 GPU पर्यंत पोहोचलं आहे. यामुळं जगातील उच्च दर्जाच्या AI संसाधनांचा स्वस्त दरात लाभ मिळत आहे.

GPU म्हणजे काय
GPU म्हणजे एक शक्तिशाली संगणक चिप ज्यामुळं यंत्रांना वेगानं विचार करता येतो, प्रतिमा प्रक्रिया करता येते, AI प्रोग्राम चालवता येतात आणि जटिल कामे सामान्य प्रोसेसरपेक्षा खूप जलद पार पाडता येतात.

AI मिशनला मंजुरी
“मेकिंग AI इन इंडिया अँड मेकिंग AI वर्क फॉर इंडिया” या दृष्टिकोनाला अनुसरून मार्च 2024 मध्ये केंद्र सरकारनं 10,371.92 कोटींच्या पाच वर्षांच्या बजेटसह इंडिया AI मिशनला मंजुरी दिली होती.

प्रसाद पुढं म्हणाले, “आम्ही GPU कम्प्युटिंग अजूनही स्वस्त करतो आहोत; तरी काहींना ते महाग वाटतं. धोरणात्मक सूचना देऊन सर्वांनीच यात उतरावं, योगदान द्यावं. AI वर जास्त नियंत्रण आणायचं नाही, तर त्याला मुक्तपणे वाढू द्यायचं आहे. नवोन्मेषक आणि संशोधकांना नियमांच्या बेड्यांत अडकवायचं नाही.” या उपक्रमामुळं भारत AI च्या नव्या युगाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे, जिथं तंत्रज्ञान लोकांच्या जीवनात बदल घडवत आहे, आणि देशाच्या प्रगतीला आकार देत आहे.

