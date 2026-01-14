ETV Bharat / technology

नेटफ्लिक्ससह सरकारची अनोखी भागीदारी, नव्या भारताची नवी ओळख हा कौशल्य विकास कार्यक्रम सुरू

भारत सरकारच्या PSA कार्यालय आणि माहिती प्रसारण मंत्रालयानं नेटफ्लिक्ससोबत "प्रेरणादायी नवोदित – नव्या भारताची नवी ओळख" हा कौशल्य विकास कार्यक्रम सुरू केलाय.

Netflix
Netflix (Etv Bharat File Photo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 14, 2026 at 5:15 PM IST

2 Min Read
नवी दिल्ली : भारत सरकारच्या प्रधान वैज्ञानिक सल्लागार कार्यालय (PSA) आणि माहिती प्रसारण मंत्रालयानं नेटफ्लिक्ससोबत भागीदारी जाहीर केली आहे. या भागीदारीअंतर्गत "प्रेरणादायी नवोदित – नव्या भारताची नवी ओळख" (Naye Bharat Ki Nayi Pehchaaan) नावाचा कौशल्य विकास कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे. हा कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारताच्या दृष्टीकोनाशी सुसंगत असून, कथाकथन, कौशल्य आणि स्टार्टअप्सच्या माध्यमातून भारताच्या नवोन्मेषा बळकटी देणार आहे.

हा उपक्रम नेटफ्लिक्स फंड फॉर क्रिएटिव्ह इक्विटी अंतर्गत विकसित करण्यात आला असून, ग्राफिटी स्टुडिओजच्या सहकार्यानं तो राबवला जात आहे. यात प्रधान वैज्ञानिक सल्लागार कार्यालयानं निवडलेल्या आठ सामाजिक प्रभाव निर्माण करणाऱ्या भारतीय स्टार्टअप्सची कामगिरी दाखवली जाणार आहे. हे स्टार्टअप्स भारतातील आठ नामांकित विद्यापीठांतील विद्यार्थ्यांनी तयार केलेल्या आठ छोट्या अॅनिमेटेड चित्रपटांद्वारे सादर केले जातील.

कार्यक्रमाची वैशिष्ट्ये
या चित्रपटांमध्ये नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझाइन (NID), चित्करा युनिव्हर्सिटी, सत्यजित रे फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूटसह इतर विद्यापीठांचे विद्यार्थी सहभागी झाले आहेत. चित्रपटांच्या व्हॉईसओव्हरचे काम नेटफ्लिक्स आणि राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळाच्या (NFDC) संयुक्त उपक्रम असलेल्या 'व्हॉईसबॉक्स' कार्यक्रमातील सहभागींनी केलं आहे.

या कार्यक्रमात एकूण 26 विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष सर्जनशील अनुभव मिळाला. यात 50 टक्के विद्यार्थिनी होत्या, तर अनेक विद्यार्थी टियर-2 शहरांतील होते. विद्यार्थ्यांना अहमदाबादच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझाइन आणि ग्राफिटी स्टुडिओजच्या तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन लाभलं, ज्यामुळं त्यांना उद्योगातील वास्तविक प्रक्रियांचा अनुभव मिळाला.

प्रा. अजय कुमार सूद, प्रधान वैज्ञानिक सल्लागार म्हणाले, “हा कार्यक्रम सामाजिकदृष्ट्या प्रासंगिक नवोन्मेषांना प्रकाशात आणण्यासाठी आणि कौशल्य, ज्ञानाच्या मार्गांना बळकटी देण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. स्टार्टअप्स आणि विद्यार्थ्यांना सर्जनशील प्रक्रियेद्वारे एकत्र आणून, नेटफ्लिक्स फंड फॉर क्रिएटिव्ह इक्विटी आणि उद्योग मार्गदर्शनाच्या मदतीनं हा कार्यक्रम भारताच्या नवोन्मेषी पर्यावरणाला सर्वांगीण बळ देतोय.”

नेटफ्लिक्स इंडियाच्या ग्लोबल अफेअर्स संचालिका महिमा कौल यांनी सांगितलं, “हा उपक्रम खरं सामाजिक मूल्य निर्माण करणाऱ्या नवोन्मेषांना नवी ओळख देण्याचा प्रयत्न आहे. आम्ही कथाकथन आणि प्रत्यक्ष कौशल्य विकास एकत्र करून सरकार, उद्योग आणि तरुण सर्जकांना एकत्र आणलं आहे.”

माहिती, प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन म्हणाले, “कथाकथन नव्या युगात सर्जक आणि उदयोन्मेष तंत्रज्ञानानं आकार घेत आहे. असे उपक्रम सर्जनशीलता समाजसेवेसाठी कशी वापरता येतं हे दाखवतात.” हा कार्यक्रम भारतातील तरुण प्रतिभांना प्रोत्साहन देऊन नवोन्मेष आणि सर्जनशीलतेचे नवे मानदंड प्रस्थापित करेल.

