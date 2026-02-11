AI आणि डीपफेक रोखण्यासाठी सरकारचे नवीन कडक नियम, आक्षेपार्ह कंटेंट काढण्यासाठी आता फक्त 3 तासांची मुदत
भारत सरकारनं एआय जनरेटेड आणि डीपफेक कंटेंट नियंत्रित करण्यासाठी कठोर नियम लागू केले आहेत.
Published : February 11, 2026 at 9:47 AM IST
नवी दिल्ली : कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि डीपफेकचा (deepfake content) गैरवापर वाढत चालला आहे. यामुळं नागरिकांच्या फसवणुकीचे प्रकार समोर येताय. अशा फसवणुकीमुळं समाजात गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं केंद्र सरकानं कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) (AI generated content) आणि डीपफेकचा गैरवापर (deepfake Use) रोखण्यासाठी आता मोठं पाऊल उचललं आहे. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयानं (MeitY) नवीन नियम जारी केले आहेत. हे नियम 10 फेब्रुवारी 2026 रोजी अधिसूचित झाले असून, 20 फेब्रुवारीपासून देशभर लागू होतील. या नियमांमुळं AI नं तयार केलेला सर्व कंटेंट आता स्पष्टपणे लेबल करणे बंधनकारक असेल.
‘सिंथेटिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन’ (SGI) म्हणजे नेमके काय?
सरकारनं याची सोपी व्याख्या दिली आहे. जेव्हा AI किंवा अल्गोरिदमच्या मदतीनं असे फोटो, व्हिडिओ किंवा ऑडिओ तयार केले जातात, जे खऱ्या व्यक्ती, घटना किंवा जागेसारखा हुबेहुब दिसतो, तेव्हा त्याला SGI म्हणतात. म्हणजे डीपफेक याचं प्रकारचं आहे. पण साधे बदल, जसं की फोटोचा रंग सुधारणे, आवाजातील आवाज कमी करणे, भाषांतर करणे किंवा फाइल कॉम्प्रेस करणे, याला SGI मानलं जाणार नाही. थोडक्यात, एखादा कंटेंट खरा वाटण्यासाठी डीपफेकचा उपयोग केला जातो, त्यावर आता सरकाची नजर असणार आहे.
वापरकर्त्याकडून प्रतिज्ञापत्र घ्यावं लागणार
सोशल मीडिया कंपन्यांची जबाबदारी आता खूप वाढली आहे. फेसबुक, इंस्टाग्राम, X (पूर्वीचे ट्विटर) यांसारख्या प्लॅटफॉर्मना आता काही नवीन नियम पाळावं लागतील. कोणताही AI नं बनवलेला कंटेंट अपलोड करण्यापूर्वी वापरकर्त्याकडून त्याचं प्रतिज्ञापत्र घ्याव लागणार आहे. म्हणजे वापरकर्त्यानं सांगावं लागेल की हा कंटेंट AI नं तयार केला आहे. तक्रार आल्यानंतर आक्षेपार्ह कंटेंट काढण्यासाठी आता फक्त 3 तासांची मुदत असेल (पूर्वी 36 तास होती). सामान्य तक्रारीला उत्तर देण्याची मुदत 15 दिवसांवरून 7 दिवसांवर आणि आणीबाणीच्या वेळी 24 तासांवरून 12 तासांवर आणली आहे.
प्लॅटफॉर्मना हेही तपासावं लागेल की वापरकर्त्याची घोषणा खरी आहे की नाही. यासाठी त्यांना स्वयंचलित तंत्रज्ञान वापरावं लागेल. लेबल आणि मेटाडेटा काढता येणार नाहीत, जेणेकरून कंटेंटचा मूळ स्रोत कळत राहील. हे नियम न पाळ्यास प्लॅटफॉर्मना ‘सेफ हार्बर’ संरक्षण गमवावं लागण्याची शक्यता आहे. या नवीन नियमामुळं नागरिकांची फसवणुकीपासून काही प्रमाणत सुटका होईल.सोशल मीडियावर खरा-खोटा कटेंट ओळखणं देखील सोपं होईल.
हे वाचलंत का :