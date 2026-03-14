एलन मस्क यांच्या xAI मध्ये भारतीय AI तज्ज्ञ देवेंद्र चॅप्लोट यांची नियुक्ती
एलन मस्क यांच्या xAI मध्ये भारतीय AI तज्ज्ञ देवेंद्र चॅप्लोट यांची नियुक्ती करण्यात आलीय. चला जाणून घेऊया, कोण आहेत देवेंद्र चॅप्लोट?
Published : March 14, 2026 at 3:30 PM IST
मुंबई : एलन मस्क यांनी भारतीय रोबोटिक्स आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) संशोधक देवेंद्र चॅप्लोट यांचं आपल्या एअरोस्पेस कंपनी SpaceX आणि AI स्टार्टअप xAI मध्ये हार्दिक स्वागत केलंय. चॅप्लोट यांनी X (पूर्वीचे ट्विटर) वर मस्क यांच्यासोबतचा फोटो शेअर करून “सुपरइंटेलिजन्ससाठी” मस्क यांच्या टीममध्ये सामील होत असल्याचं जाहीर केलं. मस्क यांनी या पोस्टला उत्तर देत चॅप्लोट यांचे xAI मध्ये स्वागत केलं.
Welcome to @xAI! https://t.co/5tAdHPJmfx— Elon Musk (@elonmusk) March 13, 2026
कोण आहेत देवेंद्र चॅप्लोट?
देवेंद्र चॅप्लोट हे IIT-बॉम्बेचे 2014 चे पदवीधर आहेत. त्यांनी कॉम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंगमध्ये B.Tech आणि Applied Statistics मायनर केलंय. त्यानंतर त्यांनी Carnegie Mellon University च्या Machine Learning Department मधून PhD पूर्ण केली. त्यांचा संशोधन विषय होता “Building Intelligent Autonomous Navigation Agents”. चॅप्लोट यांनी दक्षिण कोरियातील Samsung Electronics मध्ये जवळपास एक वर्ष काम केलं. नंतर Facebook AI Research मध्ये AI Research Scientist म्हणून Computer Vision आणि Robotics च्या क्षेत्रात काम केलं. 2020 मध्ये Mistral AI मध्ये सामील झाल्यानंतर त्यांनी Multimodal Research Team चं नेतृत्व केलं. त्यांनी Pixtral Large, Pixtral 12B, Mistral 7B, Mixtral 8x7B आणि Mistral Large या मॉडेल्सला प्रशिक्षण दिलं. त्यानंतर ते Thinking Machine Labs या AI रिसर्च आणि प्रॉडक्ट कंपनीच्या फाउंडिंग टीममध्ये सामील झाले.
चॅप्लोट पुरस्कार विविध पुरस्कारेच मानकरी
चॅप्लोट यांना अनेक पुरस्कार मिळालं आहेत. 2020 चा Facebook Fellowship, CVPR 2020 AI Habitat Object Navigation Challenge विजेता आणि 2018 चा CVPR Deep Learning for Visual SLAM Workshop चा Best Paper Award यांचा त्यात समावेश आहे. त्यांच्या LinkedIn प्रोफाइलनुसार ते xAI मध्ये Technical Staff सदस्य म्हणून रुजू झाले आहेत.
काय म्हणाले चॅप्लोट
“रोबोटिक्स संशोधनापासून Mistral आणि Thinking Machine Labs च्या फाउंडिंग टीममध्ये AI मॉडेल्स तयार करण्यापर्यंत मी वर्षानुवर्षे या क्षेत्राशी एकनिष्ठ राहिलो आहे. ही सर्व असाधारण प्रवास असाधारण लोकांसोबत केला.ज्यामुळं मी आज इथं आहे, त्याबद्दल मी कृतज्ञ आहे,” असं चॅप्लोट यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
