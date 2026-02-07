ETV Bharat / technology

भारताची अग्नी 3 क्षेपणास्त्राची चाचणी यशस्वी

भारतानं ओडिशातील चांदीपूर येथून अग्नी 3 अण्वस्त्रक्षम क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी केली.

Agni 3 nuclear capable missile
अग्नी 3 क्षेपणास्त्र (PIB)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 7, 2026 at 9:54 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : भारतानं 6 फेब्रुवारी 2026 रोजी ओडिशातील एकात्मिक चाचणी केंद्र (इंटिग्रेटेड टेस्ट रेंज), चांदीपूर येथून अग्नी-3 मध्यम पल्ल्याच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी घेतली. रणनीतिक दल कमांड (स्ट्रॅटेजिक फोर्सेस कमांड - SFC) च्या जवानांनी मोबाईल लाँचरद्वारे हे प्रक्षेपण केलं. हे प्रक्षेपण नियमित प्रशिक्षण सरावाचा भाग होतं. संरक्षण अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, चाचणीनं सर्व उद्दिष्टे पूर्ण केली असून सर्व तांत्रिक, ऑपरेशनल पॅरामीटर्स यशस्वीरीत्या पूर्ण झालेय.

चाचणीचं तपशील
चाचणी दरम्यान, ऑटो-लाँच कमांड दिल्यानंतर दोन टप्प्यांच्या घन इंधनावर चालणाऱ्या या क्षेपणास्त्रानं नियोजित मार्गावर उड्डाण केलं. त्यानंतर त्यानं बंगालच्या उपसागरातील पूर्वनियोजित लक्ष्यावर अचूकतेनं धडक दिली. पूर्व किनारपट्टीवरील रडार, टेलिमेट्री आणि इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल प्रणालींद्वारे क्षेपणास्त्राच्या मार्गाचे, विविध पॅरामीटर्सचे रिअल-टाइम निरीक्षण करण्यात आलं. प्रभाव बिंदूजवळील दोन डाउन-रेंज जहाजांनी अंतिम टप्प्यातील घटनेची नोंद केली. संरक्षण संशोधन, विकास संस्थेच्या (DRDO) सूत्रांनी सांगितलं की, चाचणीत सर्व उद्दिष्टे पूर्ण झाली आहेत.

अग्नी 3 ची वैशिष्ट्ये
भारतानं ओडिशातील एकात्मिक चाचणी केंद्रातून अग्नी-3 या मध्यम पल्ल्याच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी केली. अग्नी 3 हे 17 मीटर लांब क्षेपणास्त्र असून, त्याची मारक क्षमता 3,000 किलोमीटरपेक्षा अधिक आहे. हे पारंपरिक तसंच अण्वस्त्र वाहून नेण्याची क्षमता असलेलं अत्यंत अचूक आणि प्रगत क्षेपणास्त्र आहे. हे क्षेपणास्त्र 2011 पासून सशस्त्र दलांमध्ये समाविष्ट करण्यात आलं आहे. भारताच्या विश्वसनीय किमान प्रतिरोधक धोरणाचा (credible minimum deterrence) महत्त्वाचा भाग असलेल्या अग्नी-3 च्या यशस्वी चाचणीमुळं देशाची रणनीतिक संरक्षण क्षमता आणि ऑपरेशनल तयारी आणखी बळकट झाली आहे.

हे वाचलंत का :

  1. सूर्याचा रौद्रावतार : भारताला इस्रोचा रेडिओ-पॉवर ब्लॅकआऊटचा इशारा
  2. DRDO एसएफडीआर तंत्रज्ञानाची चाचणी यशस्वी : भारत दूरपल्ल्याच्या हवाई मिसाइलांसाठी निवडक देशांमध्ये सामील
  3. नासाच्या आर्टेमिस II चंद्र मोहिमेला इंधन गळतीमुळे धक्का, मोहिमेच्या वेळापत्रकावर परिणाम?

TAGGED:

AGNI 3 MISSILE
AGNI 3 NUCLEAR CAPABLE MISSILE
TEST FIRED AGNI 3
अग्नी 3
AGNI 3 NUCLEAR MISSILE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.