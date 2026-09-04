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खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाशिवाय भारताची अंतराळ अर्थव्यवस्था वाढणार नाही - इस्रोचे अध्यक्ष व्ही. नारायणन

श्रीहरिकोटा येथून GSLV F17 चं यशस्वी प्रक्षेपण झाल्यानंतर, इस्रोचे अध्यक्ष व्ही. नारायणन यांनी खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाद्वारे अंतराळ अर्थव्यवस्थेचा विस्तार करण्याच्या गरजेवर भर दिला.

ISRO Chairman V. Narayanan
इस्रोचे अध्यक्ष व्ही. नारायणन (IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 4, 2026 at 10:35 AM IST

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श्रीहरिकोटा: शुक्रवारी सतीश धवन अंतराळ केंद्रावरून इस्रोच्या GSLV F17 रॉकेटचं यशस्वी प्रक्षेपण झाल्यानंतर, इस्रोचे अध्यक्ष व्ही. नारायणन यांनी देशाच्या अंतराळ क्षेत्रात खाजगी कंपन्यांच्या वाढत्या भूमिकेबाबत भाष्य केलं. त्यांनी स्पष्ट केलं की, देशाच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी केवळ इस्रो सक्षम नाही; संपूर्ण अंतराळ परिसंस्थेचा (ecosystem) विस्तार होणे आवश्यक आहे. या मोहिमेत, 'अर्थ ऑब्झर्व्हेशन सॅटेलाइट' (EOS 05) यशस्वीपणे भूस्थिर कक्षेत (geostationary orbit) स्थापित करण्यात आला आहे.

इस्रोचे अध्यक्ष व्ही. नारायणन (PTI)

शेकडो उपग्रहांची गरज: 'आयएएनएस' (IANS) शी बोलताना नारायणन म्हणाले, "सध्या आपल्याकडे 56 उपग्रह आहेत, परंतु शेकडो उपग्रहांची गरज आहे. देशाची अंतराळ अर्थव्यवस्था आणि परिसंस्था वाढली पाहिजे, कारण केवळ इस्रो देशाच्या गरजा पूर्ण करू शकत नाही." सरकारी सुधारणांचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितलं की, खाजगी सहभाग वाढवण्यासाठी इस्रो मिळून-मिसळून काम करत आहे. या उपक्रमामुळं रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, आर्थिक वाढीला चालना मिळेल आणि अधिक उपग्रहांची निर्मिती होईल.

GSLV मार्क-2 ची क्षमता 40 टक्क्यांनी वाढली: EOS-05 च्या प्रक्षेपणानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना नारायणन यांनी या मोहिमेचे वर्णन महत्त्वपूर्ण आणि प्रत्येक भारतीयासाठी अभिमानास्पद अशी मोहीम म्हणून केले. "ही मोहीम अत्यंत महत्त्वाची आहे. GSLV मार्क-2 रॉकेटनं आतापर्यंतचा सर्वात जड उपग्रह प्रक्षेपित केला आहे. सुरुवातीला या रॉकेटची क्षमता 1,536 किलोग्रॅम होती; ती आता जवळपास 40 टक्क्यांनी वाढली आहे," असं त्यांनी नमूद केलं. हा उपग्रह यशस्वीपणे भूस्थिर कक्षेत पोहोचला असून देशाच्या निरीक्षण क्षमतेमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देईल.

कुलसेकरपट्टिनम येथील अंतराळ केंद्राची प्रगती: नारायणन यांनी कुलसेकरपट्टिनम येथील नवीन अंतराळ केंद्राच्या प्रकल्पाबाबत माहिती दिली. बांधकामाचे काम नियोजित वेळेनुसार सुरू असून ते मार्चपर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. या सुविधेमुळं दक्षिण भारतातून अधिक प्रक्षेपणे करणे शक्य होईल आणि देशाची अंतराळ पायाभूत सुविधा बळकट होईल. हे अंतराळ केंद्र खाजगी कंपन्यांसाठीही फायदेशीर ठरेल, असे संकेत त्यांनी दिलं.

गगनयान मोहीम योग्य मार्गावर: गगनयान कार्यक्रमाबाबत बोलताना नारायणन यांनी सांगितलं की, हा कार्यक्रम नियोजित वेळापत्रकानुसार पुढं सरकत आहे. यावर्षी पहिली मानवरहित मोहीम यशस्वीपणे राबवणे, हे याचं उद्दिष्ट आहे आणि त्यानंतरच मानवासह मोहिमेच्या (क्रू मिशन) तयारीला सुरुवात होईल. या एकत्रित प्रयत्नांमुळं जागतिक अंतराळ क्षेत्रात भारताचं स्थान अधिक बळकट होईल.

रोजगार आणि विकास: सरकारी सुधारणांमुळं खाजगी क्षेत्रासाठी संधी निर्माण होत आहेत आणि यात इस्रो (ISRO) आवश्यक ते सहकार्य पुरवत आहे. यामुळं केवळ उपग्रह निर्मितीमध्येच नव्हे, तर संपूर्ण मूल्य साखळीमध्ये (व्हॅल्यू चेन) रोजगाराला चालना मिळेल. देशाच्या अंतराळ अर्थव्यवस्थेचा लक्षणीय विस्तार होईल आणि राष्ट्रीय गरजांची पूर्तता होईल. श्रीहरिकोटा येथून झालेले यशस्वी प्रक्षेपण हे या दिशेनं टाकलेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे, असं ते म्हणाले.

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TAGGED:

INDIA SPACE ECONOMY
GSLV F17
EOS 05
GAGANYAAN
ISRO CHAIRMAN V NARAYANAN

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