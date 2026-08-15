जागतिक अंतराळ बाजारपेठेतील भारताचा हिस्सा पाचपटीनं वाढण्याची शक्यता
पुढील 7 वर्षांत जागतिक अंतराळ बाजारपेठेतील भारताचा हिस्सा पाचपटीनं वाढण्याची अपेक्षा आहे, असं अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागानं म्हटलं आहे.
Published : August 15, 2026 at 8:44 AM IST
वॉशिंग्टन: धोरणात्मक सुधारणा आणि अमेरिकेशी असलेले घनिष्ठ संबंध यामुळं भारतातील खाजगी अंतराळ उद्योगाच्या विकासाला गती मिळत आहे. परिणामी, पुढील सात वर्षांत जागतिक अंतराळ बाजारपेठेतील भारताचा वाटा पाच पटीनं वाढू शकतो, असं अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागानं म्हटलं आहे. सध्या जागतिक अंतराळ बाजारपेठेत भारताचा वाटा 2 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. मात्र, पुढील पाच ते सात वर्षांत हा वाटा 10 टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, असं या विभागाच्या 'इंटरनॅशनल ट्रेड ॲडमिनिस्ट्रेशन'नं त्यांच्या ऑगस्ट महिन्यातील 'एरोस्पेस अँड डिफेन्स एक्सपोर्टर अलर्ट'मध्ये नमूद केलं आहे.
खाजगी अंतराळ क्षेत्राचा विकास : "भारतातील खाजगी क्षेत्रातील अंतराळ परिसंस्था (ecosystem) वेगानं विकसित होत आहे, आणि भारत सरकारच्या खाजगीकरणाच्या दिशेनं उचललेल्या पावलांमुळं आंतरराष्ट्रीय अंतराळ कंपन्यांसाठीही संधी निर्माण होतील," असं त्यात म्हटलं आहे. या 'अलर्ट'मध्ये भारताच्या अंतराळ क्षेत्राला 'मार्केट ऑफ द मंथ' (महिन्यातील प्रमुख बाजारपेठ) म्हणून घोषित करण्यात आली. यात उपग्रह प्रणाली, प्रगत अंतराळ उड्डाण, कनेक्टिव्हिटी, उत्पादन आणि संबंधित तंत्रज्ञान या क्षेत्रांत अमेरिकन कंपन्यांसाठी असलेल्या गुंतवणुकीच्या संधींवर प्रकाश टाकण्यात आला.
अमेरिका आणि भारत अंतराळ क्षेत्रात सहकार्य : 1963 मध्ये भारतानं पहिलं रॉकेट प्रक्षेपित केल्यापासून अमेरिका आणि भारत अंतराळ क्षेत्रात सहकार्य करत आहेत. ते रॉकेट अमेरिकेत बनवलेलं 'नाईक-अपाचे' (Nike-Apache) होतं. तेव्हापासून वैज्ञानिक देवाणघेवाण, संयुक्त कार्यगट आणि सहयोगात्मक प्रकल्पांच्या माध्यमातून ही भागीदारी विस्तारली आहे. नासा (NASA) आणि अमेरिकन कंपन्यांनी 'इस्रो'ला (ISRO) तंत्रज्ञान आणि विविध सुटे भाग पुरवले आहेत. त्याच वेळी, भारतातील उदयोन्मुख अंतराळ स्टार्टअप्स अमेरिकेत आपला व्यवसाय आणि उत्पादन क्षमता वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असंही विभागानं नमूद केलं. फेब्रुवारी 2026 मध्ये, 'बिझनेस कौन्सिल फॉर इंटरनॅशनल अंडरस्टँडिंग'च्या नेतृत्वाखाली अमेरिकेच्या व्यावसायिक अंतराळ मोहिमेनं (जी 'इंटरनॅशनल ट्रेड ॲडमिनिस्ट्रेशन'द्वारे प्रमाणित होती) बेंगळुरूला भेट दिली. या मोहिमेचे वर्णन 'यशस्वी' असं करण्यात आलं. "अंतराळ हे अमेरिका-भारत सहकार्याचं एक प्रमुख क्षेत्र आहे; व्यापार, तंत्रज्ञान आणि संयुक्त धोरणात्मक प्रयत्नांद्वारे दोन्ही देशांना याचा लाभ होत आहे," असं विभागानं म्हटलंय.
थेट परकीय गुंतवणूक : 'अमेरिका-भारत नागरी अंतराळ संयुक्त कार्यगटा'च्या (US-India Civil Space Joint Working Group) माध्यमातून हे व्यावसायिक संबंध विकसित केले जात आहे. या 'अलर्ट'नुसार, 2025 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या 'TRUST' उपक्रमामुळंही या सहकार्याला अधिक बळकटी मिळाली आहे. 'व्यावसायिक अंतराळ उप-कार्यगटा'चे (Commercial Space sub-working group) नेतृत्व अमेरिकेचा वाणिज्य विभाग आणि भारताचा अंतराळ विभाग संयुक्तपणे करतात. दोन्ही देशांतील कंपन्यांना भेडसावणारे अडथळे दूर करणे हे याचं उद्दिष्ट आहे. या गटाच्या कामात बाजारपेठेतील प्रवेश, खरेदी प्रक्रिया, थेट परकीय गुंतवणूक आणि निर्यात नियंत्रणे या बाबींचा समावेश होतो. फेब्रुवारी 2025 मध्ये दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनात अंतराळ संशोधन, सुरक्षा आणि व्यावसायिक देवाणघेवाण या क्षेत्रांत अधिक सहकार्याचे आवाहनही करण्यात आलं होतं. भारतात प्रवेश करू इच्छिणाऱ्या अमेरिकन कंपन्यांना विभागाने 7 ते 9 सप्टेंबर दरम्यान होणाऱ्या 'बेंगळुरू स्पेस एक्सपो'मध्ये सहभागी होण्याचं आवाहन केलंय. या कार्यक्रमात उद्योग क्षेत्रातील दिग्गज आणि धोरणकर्ते एकत्र येतील, तसंच भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना आपली क्षमता प्रदर्शित करण्याची संधी मिळेल.
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