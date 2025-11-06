इंडिया एआय मिशन अंतर्गत भारताकडून एआय गव्हर्नन्स मार्गदर्शक तत्त्वे जारी
Published : November 6, 2025 at 2:57 PM IST
हैदराबाद : भारत सरकारनं भारत AI मिशन अंतर्गत भारत AI शासन मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली. ही मार्गदर्शक तत्त्वे सीमावर्ती तंत्रज्ञानाच्या सुरक्षित, समावेशक आणि जबाबदार अंमलबजावणीसाठी तयार करण्यात आलीय. भारत-AI इम्पॅक्ट समिट 2026 मध्ये सरकार AI साठी मोठी पावलं उचलंत आहे, असं इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयानं (MeitY) सांगितलं.
भारत सरकारनं AI तंत्रज्ञानाच्या वेगवान वाढीमुळं उद्भवणाऱ्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी एक सर्वसमावेशक धोरण आखले आहे. बुधवारी जाहीर झालेल्या भारत AI शासन मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सात नैतिक तत्त्वांचा समावेश आहे, ज्यात मानवी हक्कांचं संरक्षण, पारदर्शकता, जबाबदारी आणि समावेशकता यांचा समावेश आहे. ही तत्त्वे AI च्या विकास आणि अंमलबजावणीत 'कोणताही हानी होणार नाही' या मूलभूत धोरणावर आधारित आहेत.
मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सहा शिफारसी दिल्या आहेत: धोरण आणि कायदेशीर चौकट, जोखीम व्यवस्थापन, पारदर्शकता आणि जबाबदारी, समावेशकता आणि समानता, कौशल्य विकास आणि क्षमता बांधणी, तसंच आंतरराष्ट्रीय सहकार्य. याशिवाय, अल्पकालीन, मध्यमकालीन आणि दीर्घकालीन कालावधींसह एक कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
MeitY चे सचिव एस. कृष्णन यांनी सांगितलं की, ही चौकट मानवी केंद्रित आहे आणि शक्य तेव्हा विद्यमान कायद्यांचा वापर करण्यावर भर देतं. "AI च्या विकासात मानवी मूल्ये आणि हक्क प्राधान्य असतील," असं त्यांनी नमूद केलं. सरकारचे मुख्य वैज्ञानिक सल्लागार अजय कुमार सुद यांनी मार्गदर्शक तत्त्वांच्या मूलभूत संरचनेला अधोरेखित केलं. "भारताच्या AI दृष्टिकोनाचे मार्गदर्शक तत्त्व 'Do No Harm' आहे. ही तत्वं नवीनता सॅन्डबॉक्सेस आणि जोखीम कमी करण्याच्या यंत्रणांचा एकत्रित वापर करेल, ज्यामुळं लवचिक आणि अनुकूल नियामक वातावरण तयार होईल," असं सुद म्हणाले.
त्यांनी पुढं सांगितलं की, भारतAI मिशन ही इकोसिस्टम सक्षम करेल. MeitY चे अतिरिक्त सचिव अभिषेक सिंग यांनी सांगितलं की, मसुदा व्यापक जनसहभाग आणि काळजीपूर्वक आढावा प्रक्रियेद्वारे अंतिम केला गेलाय. "सरकार AI ला प्रवेशयोग्य, परवडणारे आणि समावेशक बनवण्यावर भर देईल, ज्यामुळं सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि जबाबदार इकोसिस्टम तयार होईल. यामुळं नवीनता प्रेरित होईल आणि AI अर्थव्यवस्था मजबूत होईल," असं ते म्हणाले.
या कार्यक्रमात भारतAI हॅकॅथॉन फॉर मिनरल टार्गेटिंगचे विजेते जाहीर करण्यात आले. भारतAI, MeitY ची एक विभागीय युनिट, भारतAI मिशनची अंमलबजावणी करणारी संस्था आहे. हे मिशन AI च्या फायद्यांचा लोकशाहीकरण, भारताचं AI क्षेत्रातील नेतृत्व वाढवणे, तांत्रिक स्वावलंबन आणि नैतिक AI वापर सुनिश्चित करणे यावर केंद्रित आहे.
ही मार्गदर्शक तत्त्वे विविध क्षेत्रांत AI च्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक ठरतील. आरोग्य, शिक्षण, कृषी आणि वित्तीय सेवांमध्ये AI चा वापर वाढत असताना, डेटा गोपनीयता, पूर्वग्रह कमी करणे आणि सामाजिक न्याय सुनिश्चित यामुळं होईल. उद्योगांना नवीन संधी मिळतील, तर विकासकर्त्यांना नैतिक कोडिंगसाठी मार्गदर्शन मिळेल.
अल्पकालीन कृती आराखड्यात जनजागृती मोहिमा आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमांचा समावेश आहे. मध्यमकालीन टप्प्यात कायद्यांमध्ये सुधारणा आणि पायलट प्रकल्प येतील. दीर्घकालीन योजनेत आंतरराष्ट्रीय भागीदारी आणि AI इन्फ्रास्ट्रक्चर विस्तार होईल. यामुळं भारत जागतिक स्तरावर AI हब म्हणून उदयास येईल. या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळं AI च्या धोका कमी होऊन फायदे वाढतील. जागतिक दक्षिणेकडील देशांसाठी हे एक आदर्श ठरेल, ज्यामुळं तंत्रज्ञान समानतेनं वितरित होईल. भारतAI मिशनच्या यशामुळं लाखो नोकऱ्या निर्माण होतील आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
