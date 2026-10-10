Motorola Signature 27: इंडिया मोबाइल काँग्रेसमध्ये एका अल्ट्रा-प्रीमियम फोनची शानदार झलक!
मोटोरोलानं नवी दिल्ली येथे आयोजित 'इंडिया मोबाइल काँग्रेस 2026' मध्ये आपल्या पुढील पिढीतील, अल्ट्रा-प्रीमियम 'Signature 27' स्मार्टफोनची एक प्रभावी झलक सादर केली आहे.
Published : October 10, 2026 at 10:03 AM IST
नवी दिल्ली: मोटोरोलानं इंडिया मोबाइल काँग्रेस 2026 मध्ये आपल्या पुढील पिढीतील फ्लॅगशिप स्मार्टफोनची आकर्षक झलक जगासमोर आणली आहे. कंपनी प्रीमियम हार्डवेअर, प्रगत इमेजिंग सिस्टम आणि दीर्घकालीन सॉफ्टवेअर सपोर्टवर विशेष भर देत आहे. आगामी 'Signature 27' हे मोटोरोलाच्या अल्ट्रा-प्रीमियम श्रेणीतील एक महत्त्वाचं उपकरण ठरणार असून, भारतीय बाजारपेठेतील प्रीमियम स्मार्टफोनच्या स्पर्धेचे स्वरूप बदलण्याची क्षमता यात आहे. डिझाइन, कामगिरी (performance) आणि कॅमेरा क्षमतांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून, कंपनी ग्राहकांना सर्वोत्तम दर्जाचा अनुभव देण्याचं आश्वासन देत आहे.
Motorola Signature 27 was showcased at IMC 2026. Officially confirmed specs: - Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 - ArcticMesh Cooling System and a six-antenna system - 50MP Sony LYTIA 910 main sensor and 200MP periscope telephoto lens with 3.5-axis OIS and Qualcomm EIS - Audio by Bang & Olufsen. - Android 17, plus 7 years of OS and SMR updates. - Pantone colors: Coal Smoke and PANTONE Capulet Olive. - India launch confirmed, but no timeframe yet. #Motorola #MotorolaSignature27— Anvin (@ZionsAnvin) October 9, 2026
Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 चिपसेट: Qualcomm च्या Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 चिपसेटसह लाँच होणाऱ्या पहिल्या काही स्मार्टफोनपैकी 'Motorola Signature 27' एक असेल. हा शक्तिशाली प्रोसेसर विविध प्रकारची कामे (workloads), गेमिंग आणि मल्टीटास्किंग दरम्यान उत्कृष्ट कामगिरीची खात्री देतो. या डिव्हाइसमध्ये 'ArcticMesh' कूलिंग सिस्टम आणि सहा-अँटेना (six-antenna) सेटअप देण्यात आला आहे, ज्यामुळं कनेक्टिव्हिटी आणि नेटवर्कची स्थिरता सुधारते. यामुळं फोन जास्त गरम न होता दीर्घकाळ गेमिंग किंवा व्हिडिओ एडिटिंग करणे शक्य होतं. सहा-अँटेना कॉन्फिगरेशनमुळं मजबूत 5G आणि Wi-Fi सिग्नल मिळतात, ज्यामुळं ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भागांत विश्वसनीय कनेक्टिव्हिटी मिळते, ही वैशिष्ट्ये प्रीमियम वापरकर्त्यांना आकर्षित करण्यासाठी खास तयार करण्यात आली आहेत.
अत्याधुनिक कॅमेरा सिस्टम: फोटोग्राफी आणि व्हिडिओग्राफीसाठी, 'Signature 27' मध्ये 50 MP चा Sony LYTIA 910 प्रायमरी कॅमेरा आणि 200MP ची पेरिस्कोप टेलिफोटो लेन्स देण्यात आली आहे. या कॅमेरा सिस्टममध्ये 3.5-अक्ष (3.5-axis) ऑप्टिकल इमेज स्टॅबिलायझेशन, Qualcomm इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टॅबिलायझेशन आणि मोटोरोलाचे व्हिडिओ एन्हांसमेंट इंजिन यांचा समावेश आहे. ही वैशिष्ट्ये इमेज क्वालिटी, झूम फोटोग्राफी आणि व्हिडिओची स्थिरता लक्षणीयरीत्या सुधारतील. विविध प्रकाश परिस्थितींमध्ये स्पष्ट आणि तेजस्वी फोटो काढता येतील, तसंच रात्रीच्या वेळी किंवा कमी प्रकाशातही उत्कृष्ट परिणाम मिळण्याची अपेक्षा आहे. पेरिस्कोप लेन्समुळं उच्च-स्तरीय झूम क्षमतेसह दूरचे विषय स्पष्ट दिसतात. हे वैशिष्ट्य विशेषतः प्रवासी आणि कंटेंट क्रिएटर्ससाठी उपयुक्त आहे.
Motorola Signature 2027 going to launch in India with Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 soon 🔥 https://t.co/SUuMBirCkd— Anir Chakraborty (@encoword) October 9, 2026
Bang & Olufsen सोबत भागीदारी, इमर्सिव्ह ऑडिओ अनुभव: ऑडिओ क्षमतेसाठी मोटोरोलानं Bang & Olufsen सोबत भागीदारी केली आहे. विशेष म्हणजे, Bang & Olufsen नं एखाद्या स्मार्टफोनसाठी ऑडिओ ट्यून करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. संगीत, गेमिंग आणि व्हिडिओ प्लेबॅकसाठी उत्कृष्ट आणि तल्लीन करणारा (इमर्सिव्ह) आवाज देण्यासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या या भागीदारीमुळं प्रीमियम ऑडिओ अनुभव मिळतो. संगीतप्रेमी आणि गेमर्सना स्टिरिओ स्पीकर्सद्वारे खोल आणि स्पष्ट आवाजाचा आनंद घेता येईल, ज्यामुळं हा फोन कॉलिंग आणि मनोरंजन या दोन्ही गोष्टींसाठी आदर्श ठरतो.
Android 17, Gemini AI : Signature 27 हा फोन Android 17 वर चालतो आणि यात गुगल जेमिनी (Google Gemini) AI-सक्षम असिस्टंट समाविष्ट आहे. मोटोरोला सात वर्षांचे ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड्स आणि सात वर्षांचे सुरक्षा देखभाल अपडेट्स प्रदान करेल. यामुळं हे डिव्हाइस दीर्घकाळासाठी सुरक्षित आणि अद्ययावत राहील, जी प्रीमियम ग्राहकांसाठी एक महत्त्वाची बाब आहे. AI वैशिष्ट्ये दैनंदिन कामे सुलभ करतील आणि वैयक्तिक सहाय्यकाची भूमिका बजावतील.
Revealing our most advanced smartphone yet at #SnapdragonSummit, motorola signature 27. Here’s what to look forward to: - Our best camera system yet. - The only smartphone in the market to feature audio by Bang & Olufsen. - Unprecedented speeds with @Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 mobile processor, breakthrough AI, premium craftsmanship, and more. #SignatureStatement #MotorolaSignature Learn more: https://t.co/TubDHWcSli— motorola (@Moto) September 22, 2026
रंगांचे पर्याय आणि आगामी उपलब्धता: Signature 27 स्मार्टफोन आकर्षक रंगांच्या पर्यायांमध्ये लाँच केला जाईल: Pantone Coal Smoke आणि Pantone Capulet Olive. मोटोरोलानं अद्याप फोनची किंमत, संपूर्ण वैशिष्ट्ये किंवा इतर तपशीलांची अधिकृत घोषणा केलेली नाही. कंपनी लवकरच हा फोन विक्रीसाठी उपलब्ध करून देईल, अशी अपेक्षा आहे. कंपनीचे म्हणणे आहे की भारतीय ग्राहकांना उच्च-गुणवत्तेचा, अल्ट्रा-प्रीमियम अनुभव मिळेल. हा फोन प्रीमियम श्रेणीमध्ये मोटोरोलाचे स्थान अधिक बळकट करेल.
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