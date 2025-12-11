ETV Bharat / technology

भारताकडून K-4 SLBM चाचणीचे संकेत: बंगालच्या खाडीत 2,520 किमीचा नो फ्लाय जोन

भारत सरकारनं बंगालच्या खाडीत 17-20 डिसेंबर 2025 दरम्यान K 4 SLBM चाचणीसाठी 2,520 किमीचा नो-फ्लाय जोन जाहीर केला आहे.

India K 4 SLBM test, What is NOTAM
प्रातिनिधिक छायाचित्र (Canva)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 11, 2025 at 1:13 PM IST

2 Min Read
मुंबई : भारत सरकारनं बंगालच्या खाडीत संभावित मिसाइल चाचणीसाठी नोटिस टू एअरमेन (NOTAM) जारी केला आहे. हा नो-फ्लाय जोन सुमारे 2,520 किलोमीटरपर्यंत पसरलेला आहे, जो विमान आणि समुद्री यातायातासाठी बंद असेल. चाचणीची तारीख 17 ते 20 डिसेंबर 2025 असून, सकाळी 6 ते संध्याकाळी 6 पर्यंत हा जोन सक्रिय राहणार आहे. रक्षा संशोधन आणि विकास संघटना (DRDO) द्वारे आयोजित ही चाचणी भारताच्या रणनीतिक क्षमतांना मजबूत करण्याचा भाग आहे. विशेषतः K-4 सबमरीन बॅलिस्टिक मिसाइल (SLBM) (K 4 SLBM test ) ची चाचणी होण्याची शक्यता आहे.

K-4 मिसाइलची वैशिष्ट्ये
K-4 ही भारताची दुसऱ्या पिढीची सबमरीन लॉंच बॅलिस्टिक मिसाइल आहे, जी अग्नी मिसाइल सिरीजवर आधारित आहे. तिची रेंज 3,500 किलोमीटर आहे, वजन 17 टन, लांबी 12 मीटर असून ती परमाणु हत्यार घेऊन जाऊ शकते. ही ठोस इंधनावर चालते आणि 20-30 मीटर खोलीतून सबमरीनमधून तिला लॉंच करता येते. ती MIRV (मल्टिपल इंडिपेंडंटली टार्गेटेबल री-एंट्री व्हेईकल) तंत्रज्ञानानं सुसज्ज असू शकते, म्हणजेच एका मिसाइलने अनेक लक्ष्ये भेदता येतात. INS अरिहंत आणि त्यानंतरच्या परमाणु सबमरीनवरून ही मिसाइल लॉंच होते.

क्षेत्र आणि महत्त्व
हा जोन विशाखापत्तनम किनाऱ्याजवळ बंगालच्या खाडीत आहे, जिथं भारताच्या परमाणु सबमरीन तैनात आहेत. हा जोन आधीच्या अक्टूबर 2025 च्या चाचणीपेक्षा (1,480 किमी) दुप्पट मोठा आहे. इतकं मोठं क्षेत्र मिसाइलच्या डेब्री (मलबा) आणि प्रभाव क्षेत्रासाठी आवश्यक आहे. K-4 ची रेंज 3000-3500 किमी असल्यानं ती चीनच्या नौदलाविरुद्ध मजबूत हत्यार ठरण्याची शक्यता आहे.

क्षेत्रीय संदर्भ
हिंद महासागरात चिनी संशोधन जहाजांच्या हालचाल वाढल्या आहे, त्यामुळं जासुसी होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतानं अमेरिका आणि फ्रान्ससारख्या मित्रदेशांना याबाबत सूचित केलं आहे.

सुरक्षा आणि फायदे
NOTAM मुळं सर्वांना पूर्वसूचना मिळते, त्यामुळं अपघाताचा धोका कमी होतो. पर्यावरणासाठी DRDO चे नियम कडक आहेत. यशस्वी चाचणी भारताच्या रक्षा आत्मनिर्भरतेला चालना देईल आणि निर्यातीचे दरवाजे उघडतील. यामुळं भारत वैश्विक मिसाइल क्लबमध्ये अधिक मजबूत होईल. पुढील वर्षी K-5 (5000 किमी रेंज) ची चाचणी अपेक्षित आहे.

NOTAM म्हणजे काय?
NOTAM म्हणजे 'नोटिस टू एअरमेन' किंवा 'नोटिस टू एअर मिशन'. ही एक अधिकृत सूचना आहे, जी वैमानिक, हवाई वाहतूक नियंत्रक (ATC) आणि इतर संबंधित कर्मचाऱ्यांना उड्डाण मार्गावरील तात्पुरत्या बदलांविषयी किंवा संभाव्य धोक्यांविषयी माहिती देण्यासाठी जारी केली जाते.

संपादकांची शिफारस

