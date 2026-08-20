भारताचा महाकाय डोळा: लडाखमध्ये उभारणार 13.7 मीटरचा नॅशनल लार्ज ऑप्टिकल-इन्फ्रारेड टेलिस्कोप (NLOT)
भारत लडाखच्या हॅन्ले येथे 13.7 मीटरचा नॅशनल लार्ज ऑप्टिकल इन्फ्रारेड टेलिस्कोप (NLOT) उभारणार आहे. हा देशाचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा ऑप्टिकल टेलिस्कोप ठरेल.
Published : August 20, 2026 at 4:07 PM IST
बेंगळुरू : भारत आपल्या आतापर्यंतच्या सर्वात महत्वाकांक्षी ग्राउंड-बेस्ड खगोलशास्त्रीय सुविधेची तयारी करत आहे. लडाखमधील हॅन्ले येथे 13.7 मीटर व्यासाचा नॅशनल लार्ज ऑप्टिकल-इन्फ्रारेड टेलिस्कोप (NLOT) उभारला जाणार आहे. हा टेलिस्कोप सध्याच्या 4 मीटर वर्गातील टेलिस्कोपंपेक्षा जवळपास 15 पट जास्त प्रकाश गोळा करेल. त्यामुळे खगोलशास्त्रज्ञ फिकट आणि दूरच्या वस्तू अधिक स्पष्टपणे पाहू शकतील. हा प्रकल्प भारतातील विद्यमान 3-4 मीटर टेलिस्कोप आणि जागतिक Extremely Large Telescopes (ELTs) मधील अंतर कमी करेल.
व्हीबीटीपासून NLOT पर्यंतचा प्रवास : भारतनं 1980 च्या दशकात स्वदेशी 2.3 मीटरचा वैनू बाप्पू टेलिस्कोप (VBT) तयार केला होता. आज देशात चार 2 मीटर वर्गाचे आणि एक 3.6 मीटरचा देवस्थळ येथील टेलिस्कोप आहे. मात्र VBTपेक्षा मोठा ऑप्टिकल टेलिस्कोप अद्याप तयार झालेला नाही, कारण आवश्यक तंत्रज्ञान पूर्वी उपलब्ध नव्हतं. भारत Thirty Meter Telescope (TMT) प्रकल्पाचा भागीदार आहे. यामुळं मोठ्या टेलिस्कोपसाठी लागणारे (National Large Optical-Infrared Telescope) तंत्रज्ञान, अनुभव आणि कौशल्य विकसित झालं आहे.
स्वदेशी तंत्रज्ञानाची उभारणी : भारतीय खगोलभौतिकी संस्थेच्या संचालिका प्रा. अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम म्हणतात, “भारतातील सर्वात मोठा ऑप्टिकल-इन्फ्रारेड टेलिस्कोप फक्त 3.6 मीटरचा आहे. जगात 10-12 मीटर वर्गाचे टेलिस्कोप असताना भारत त्यात कुठं आहे? हा प्रश्न आम्ही सोडवत आहोत.” TMTमध्ये सुमारे 10 टक्के भागीदारीमुळं भारतने सेगमेंटेड मिरर तंत्रज्ञान आत्मसात केलं आहे. IIAनं होस्कोटे येथे सुविधा उभारली असून आरसे पॉलिशिंग सुरू आहे. L&T सारख्या कंपन्यांनी सपोर्ट सिस्टीम तयार केल्या आहेत.
हॅन्ले का निवडले? : हॅन्ले हे जगातील सर्वोच्च खगोलशास्त्रीय ठिकाणांपैकी एक आहे (सुमारे 4,500 मीटर उंची). येथे वर्षभर निरीक्षणे शक्य आहेत. पावसाचं प्रमाण अत्यल्प असल्यानं इन्फ्रारेड निरीक्षणांसाठी आदर्श आहे. हिमालयन चंद्रा टेलिस्कोप (HCT) 2000 पासून येथे यशस्वीरित्या चालू आहे. पातळ वातावरण, कमी बाष्प आणि थंड तापमानामुळं आकाशाची गुणवत्ता उत्कृष्ट आहे.
तंत्रज्ञानाची चाचणी आणि आव्हाने : सेगमेंटेड मिरर एकत्रित करणे हे मुख्य आव्हान आहे. त्यासाठी 3.7 मीटरचा अपग्रेडेड टेलिस्कोप पाथफाइंडर म्हणून वापरला जाईल. यामुळं अलाइनमेंट आणि फेजिंग तंत्रज्ञान विकसित होईल. NLOT सुमारे एक दशक लागेल. कॅबिनेटच्या अंतिम मंजुरीनंतर डिझाईन आणि तांत्रिक समीक्षा पूर्ण केली जाईल. टेलिस्कोप रिमोट ऑपरेशनसाठी तयार केला जाईल, जेणेकरून शास्त्रज्ञ बेंगळुरूमधून नियंत्रण करू शकतील.
जागतिक स्तरावर भारताची नवीन ओळख : NLOT कार्यान्वित झाल्यावर भारत जागतिक दुसरा सर्वात मोठ्या ऑप्टिकल-इन्फ्रारेड टेलिस्कोप देशांच्या यादीत सामील होईल. यामुळं तारकीय रसायनशास्त्र, तारा निर्माण, सक्रिय गॅलेक्टिक न्यूक्ली यांसारख्या अभ्यासांना चालना मिळेल. त्याचबरोबर भारतीय उद्योगांना अचूक घटकांचं कौशल्य मिळून जागतिक प्रकल्पांमध्ये योगदान देण्याची संधीही खुली होईल.
हे वाचलंत का :