भारताचा जर्मनीसोबत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टमवर करार
भारतानं अलीकडेच जर्मनीसोबत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टमवर करार केलाय, ज्यामुळं जागतिक पुरवठा साखळीत भारताचं स्थान मजबूत होईल.
Published : January 17, 2026 at 1:01 PM IST
मुंबई : भारत आणि जर्मनी यांच्यातील संबंध आता धोरणात्मक तंत्रज्ञान सहकार्याचे (India Germany Partnership) झाले आहेत. जर्मन चांसलर फ्रिड्रिख मेर्ज़ यांच्या अलीकडच्या भारत भेटीदरम्यान दोन्ही देशांनी “भारत-जर्मनी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम भागीदारी”जाहीर (India Germany Agreement ) केलीय. ही भागीदारी सामान्य गुंतवणूक करार नसून हा एक बहुस्तरीय आराखडा आहे, जो युरोपातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेच्या औद्योगिक ताकदीला बळ देणार आहे. यामुळं भारताचं सेमीकंडक्टर उत्पादन जगभरात पोहचण्यास मदत होणार आहे. सेमीकंडक्टर आता आर्थिक स्पर्धा, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा पार्ट झाला आहेत. या पार्श्वभूमीवर ही भागीदारी महत्वाची ठरतेय.
सेमीकंडक्टरमध्ये तैवान, चीन आणि अमेरिका पुढं
जागतिक सेमीकंडक्टर उत्पादनामध्ये तैवान, चीन आणि अमेरिका पुढं आहे. “जर्मनी चिप उत्पादनात तैवान किंवा कोरियासारखी पुढं नाहीय, पण ती केंद्रस्थानी नक्की आहे. चिप उत्पादन उपकरणे, रसायने आणि अचूक अभियांत्रिकी यात जर्मनी मजबूत आहे.” मात्र, भारत आता हळूहळू संपूर्ण परिसंस्था उभी करत आहे, असं प्रिमस पार्टनर्सचे सह-संस्थापक आणि सीईओ देवरूप धर म्हणाले.
फॅब नव्हे, तर मूलभूत गोष्टी
जर्मनीत इन्फिनियन टेक्नॉलॉजीज सारखी जगातील आघाडीची सेमीकंडक्टर कंपनी आहे. तरीही भारत-जर्मनी भागीदारीत आतापर्यंत मोठ्या गुंतवणुकी किंवा फॅबच्या घोषणा झालेल्या नाहीत. देवरूप धर सांगतात, “एका फॅबसाठी 10-20 अब्ज डॉलर खर्च येऊ शकतो, आणि तो पूर्ण क्षमतेनं चालू होण्यास अनेक वर्षे लागतात. पण फॅब असूनही वरच्या-खालच्या प्रक्रिया, डिझाइन, पॅकेजिंग, चाचणी, उपकरणे आणि साहित्य याचं ज्ञान नसेल, तर खरी सेमीकंडक्टर परिसंस्था तयार होत नाही.” तज्ज्ञांच्या मते या भागीदारीचं खरं मूल्य जर्मनीच्या औद्योगिक सेमीकंडक्टर, पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव्ह चिप्स आणि अचूक उत्पादन यंत्रणांच्या ज्ञानात आहे.
सेमीकंडक्टरची 20% डिझाइन भारतात
“आतापर्यंत मंजूर झालेल्या 10 पैकी सर्व सेमीकंडक्टर प्रकल्पांना उत्पादन दर्जाच्या तंत्रज्ञान भागीदारी मिळवण्यात अडचणी आल्या आहेत. त्यांना जुनी तंत्रज्ञानं देणाऱ्या आशियाई भागीदारांवर अवलंबून राहावं लागतंय. भारत-जर्मनी सेमीकंडक्टर करारामुळं पुढच्या पिढीच्या लॉजिक, मेमरी आणि डिस्प्ले तंत्रज्ञानासाठी जर्मनीकडून अशा भागीदारीचं दरवाजे उघडू शकतात.” सध्या भारताची सर्वात मोठी ताकद चिप डिझाइन आहे. जागतिक सेमीकंडक्टर डिझाइन कर्मचाऱ्यांपैकी जवळपास 20% डिझाइन भारतात होत आहे. पण उत्पादनातील कौशल्य ही मोठी कमतरता आहे.
भारत सेमीकंडक्टर उत्पादनाचं केंद्र
भारत-अमेरिका व्यापारी संबंधांवर अनिश्चितता असताना भारताचा जर्मनीशी वाढत्या सहकार्याला विशेष धोरणात्मक महत्त्व प्राप्त झालं आहे. भारत राजकीय पाठिंबा आणि जलद अंमलबजावणीच्या जोरावर जागतिक सेमीकंडक्टर उत्पादन केंद्र बनण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. युरोपातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेशी अधिक खोल सहकार्य दीर्घकालीन परिसंस्थेची भागीदारी बनू शकते. G7 देश (कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, ब्रिटन आणि अमेरिका) चिप उत्पादन आणि पॅकेजिंगसाठी G7 बाहेरील देशांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत. बहुतेक देशांत देशांतर्गत मागणीच्या 50% पेक्षा जास्त भाग बाहेरून येतो.
हे वाचलंत का :