भारताचा ‘पॅक्स सिलिका’मध्ये औपचारिक प्रवेश: AI, सेमीकंडक्टर आणि पुरवठा साखळी क्षेत्रात अमेरिकेसोबत नवं सहकार्य

भारतानं शुक्रवारी अमेरिका नेतृत्वाखालील ‘पॅक्स सिलिका’ उपक्रमात औपचारिक प्रवेश केला. इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिटदरम्यान घोषणापत्रावर स्वाक्षऱ्या होऊन AI, सेमीकंडक्टर, पुरवठा साखळीतील सहकार्याला मजबुती मिळाली.

US Ambassador Sergio Gore
अमेरिकेचे राजदूत सर्जिओ गोर (DD News)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 20, 2026 at 11:06 AM IST

नवी दिल्ली : शुक्रवारी भारतानं अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील ‘पॅक्स सिलिका’ उपक्रमात औपचारिकरित्या सामील होत ऐतिहासिक पाऊल (India and US sign Pax Silica ) टाकलंय. इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिटच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांनी ‘पॅक्स सिलिका घोषणापत्रावर’ स्वाक्षऱ्या केल्या. हे घोषणापत्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सेमीकंडक्टर आणि महत्त्वाच्या पुरवठा साखळ्यांवरील द्विपक्षीय सहकार्याला ठोस आकार देणारे ठरलं आहे. घोषणापत्रात आर्थिक सुरक्षा आणि राष्ट्रीय हितांसाठी लवचिक, विश्वासार्ह पुरवठ्याचं महत्त्व अधोरेखित करण्यात आलं आहे. तसंच कृत्रिम बुद्धिमत्तेला दीर्घकालीन जागतिक समृद्धीचा परिवर्तनकारी शक्ती म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे.

‘पॅक्स सिलिका’ उपक्रम काय आहे?
‘पॅक्स सिलिका’ हा (Pax Silica) अमेरिकेच्या स्टेट डिपार्टमेंटचा प्रमुख धोरणात्मक फ्रेमवर्क आहे. याचा मुख्य उद्देश तंत्रज्ञान, सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स आणि औद्योगिक परिसंस्थेतील विश्वासू भागीदारांचं जागतिक नेटवर्क निर्माण करणे आहे. हा उपक्रम चीनच्या वर्चस्वाला संतुलित करण्यासाठी आणि मित्रदेशांमध्ये सुरक्षित तंत्रज्ञान पुरवठा साखळी उभी करण्यासाठी डिझाइन करण्यात आला आहे.

तंत्रज्ञान व्यवस्थेतील महत्त्वाचा टप्पा
समिटमध्ये (India AI Impact Summit) अमेरिकेचे राजदूत सर्जिओ गोर यांनी भारताच्या प्रवेशाला जागतिक तंत्रज्ञान व्यवस्थेतील महत्त्वाचा टप्पा म्हटलं. ते म्हणाले, “आज तुम्हा सर्वांसमोर नवी दिल्लीत उभे राहून हा ऐतिहासिक क्षण साजरा करताना मला अतिशय अभिमान वाटतो, कारण आम्ही भारताचे पॅक्स सिलिका परिवारात स्वागत करत आहोत. फक्त एक महिन्यापूर्वी मी या असामान्य देशात अमेरिकेचा राजदूत म्हणून आलो. माझ्या पहिल्या काही आठवड्यात मी साउथ ब्लॉकच्या कॉरिडॉरमध्ये फिरलो, बेंगळुरूमधील नवोन्मेषकांना भेटलो आणि भविष्य घडवणाऱ्या उद्योजकांसोबत जेवण केले. मला सर्वात जास्त प्रभावित करणारी गोष्ट खरंच विस्मयकारक आहे. भारताची दृढ इच्छाशक्ती आणि स्वतःचा मार्ग ठरवण्याची निर्धारिता आहे.” राजदूत गोर यांनी पुढं सांगितलं की, हा करार केवळ तंत्रज्ञानापुरता मर्यादित नाही तर व्यापार, संरक्षण आणि धोरणात्मक क्षेत्रातील व्यापक संरेखनाचं प्रतीक आहे. भारताच्या प्रवेशामुळं पॅक्स सिलिका अधिक मजबूत आणि समावेशक होईल, असं त्यांनी सांगितलं. हा उपक्रम जागतिक सेमीकंडक्टर उत्पादनात भारताच्या वाढत्या भूमिकेला मान्यता देतोय. यामुळं दोन्ही देशांना चीनच्या निर्भरतेपासून मुक्त होण्यास मदत होणार आहे. भारताच्या डिझाइन क्षमता, कुशल मनुष्यबळ आणि अमेरिकेच्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा संगम भविष्यातील AI-संचालित अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा ठरेल.

