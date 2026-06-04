भारतातील पहिली फ्लेक्स फ्युएल कार वॅगनआर सादर
मारुती सुझुकीनं भारतातील पहिली फ्लेक्स फ्युएल कार वॅगनआर सादर केलीय. ही E20 ते E100 इथेनॉलवर चालणारी देशातील पहिली कार आहे.
Published : June 4, 2026 at 3:13 PM IST
नवी दिल्ली : देशातील सर्वात मोठी कार उत्पादक कंपनीनं आज भारतात पहिली फ्लेक्स फ्युएल पॅसेंजर कार सादर केली आहे. मारुती सुझुकी इंडियानं ही कामगिरी (WagonR Flex Fuel) केलीय.वॅगनआर फ्लेक्स-फ्युएल ही कार E20 ते E85 पर्यंतच्या इथेनॉल-पेट्रोल ब्लेंड्सवर चालू शकते, तसंच शुद्ध 100% इथेनॉल (E100) वरही चालते. यामुळं देशाच्या स्वच्छ आणि विविध इंधन धोरणाला महत्त्वपूर्ण चालना मिळणार आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी काही दिवसांपूर्वी याची माहिती दिली होती.
India Goes Flex!— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) June 4, 2026
माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में भारत की आत्मनिर्भरता और हरित ऊर्जा की यात्रा में एक और ऐतिहासिक क़दम!
India’s energy sector rolls into the future!
आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री @nitin_gadkari जी के साथ E20 से E100 तक… pic.twitter.com/Yp56isPyqh
फ्लेक्स-फ्युएल कार म्हणजे काय?: फ्लेक्स-फ्युएल (Flex Fuel) वाहन (FFV) हे अत्यंत व्यावहारिक तंत्रज्ञान आहे. यात असलेल्या इंटरनल कॉम्बस्शन इंजिनला विविध प्रमाणात पेट्रोल आणि इथेनॉल ब्लेंड्सवर चालवता येते. सध्या भारतीय रस्त्यांवर धावणाऱ्या वाहनांना E20 (20% इथेनॉल आणि 80% पेट्रोल) ब्लेंडसाठी ट्यून केलं आहे. मात्र मारुतीची नवी वॅगनआर E20 ते E85 आणि पूर्णपणे शुद्ध इथेनॉलवरही सहज चालू शकते. या तंत्रज्ञानासाठी कंपनीनं वाहनाच्या अंतर्गत प्रणाली पूर्णपणे बदल केला आहे. इथेनॉल पेट्रोलपेक्षा अधिक corrosive (संक्षारक) आहे आणि ते ओलावा शोषून घेतं. त्यामुळं सामान्य फ्युएल टँक खराब होऊ शकतं. यासाठी नव्या प्रोटोटाइपमध्ये विशेष डिझाइन केलेलं इंजेक्टर्स, मजबूत फ्युएल लाईन्स, टिकाऊ सील्स आणि इथेनॉलच्या गुणधर्मांना अनुरूप कॅलिब्रेटेड इंजिन मॅनेजमेंट सिस्टम बसवण्यात आली आहे.
सरकारचा पाठिंबा आणि धोरण : या लॉंचच्या लगतच केंद्र सरकारनं इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रमाला नवं बळ मिळालं आहे. मे महिन्यात E22, E25, E27 आणि E30 सारख्या उच्च ब्लेंड्ससाठी स्पेसिफिकेशन्स जारी करण्यात आल्या. लॉन्चिंग सोहळ्यात नितीन गडकरी आणि पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस मंत्री हरदीप सिंह पुरी उपस्थित होते.
आर्थिक आणि पर्यावरणीय फायदे :फ्लेक्स-फ्युएल कार करून मारुती सुझुकीनं ऑटोमोबाईल क्षेत्रात मोठा बदल घडवला आहे. पूर्वी पर्यावरणस्नेही वाहनांबाबत चर्चा मुख्यतः इलेक्ट्रिक वाहनांवर केंद्रित होती. मात्र, गडकरी यांनी वारंवार सांगितलं आहे की, भारताला एकच 'जादूची काठी'वापरून पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्थेच्या आव्हानांचं निराकरण करता येणार नाही.
ऊर्जा सुरक्षा:स्थानिक कृषी उत्पादनावर आधारित इंधनामुळं जागतिक तेल पुरवठ्यातील अस्थिरता आणि भू-राजकीय संकटांचा परिणाम कमी होतो.
शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन: इथेनॉल साखर, मका, तुटलेला तांदूळ आणि कृषी कचऱ्यापासून तयार होतो. यामुळं इंधनावरील खर्च ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत राहतो, परदेशी तेल कंपन्यांकडं जात नाही.
कार्बन उत्सर्जन कमी : इथेनॉल पेट्रोलपेक्षा स्वच्छ जळतो. यामुळं दिल्लीसह महानगरांतील प्रदूषणात लक्षणीय घट होईल.
भविष्यातील दिशा: ही लॉंच केवळ एक कार नाही,तर भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा धोरणातील महत्त्वाचा टप्पा आहे.भविष्यात अधिक कंपन्या फ्लेक्स-फ्युएल मॉडेल्स आणतील, इथेनॉल उत्पादन वाढेल आणि आयात तेलावरील अवलंबित्व कमी होईल. मारुती सुझुकीनं देशाच्या 'मेक इन इंडिया' आणि 'आत्मनिर्भर भारत' अभियानाला बळकटी दिली आहे.
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