भारताचा पहिला एआय स्मार्ट चष्मा, 'सर्वम काझे' : पंतप्रधान मोदींनी केली पहिली चाचणी

भारताच्या पहिल्या AI स्मार्ट ग्लासेस ‘सर्वम काझे’सादर करण्यात आला आहे. पंतप्रधान मोदींनी भारत AI समिटमध्ये याची पहिली चाचणी घेतली.

Sarvam Kaze AI smart glasses
सर्वम काझे एआय स्मार्ट चष्म्याची चाचणी करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Pratyush Kumar X Account)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 18, 2026 at 11:02 AM IST

नवी दिल्ली: भारताच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) क्षेत्रात एक ऐतिहासिक पाऊल टाकत, भारतीय स्टार्टअप सर्वम एआयनं देशातील पहिला एआय-चालित स्मार्ट चष्मा, सर्वम काझे, सादर केला आहे. भारत एआय इम्पॅक्ट समिट 2026 मध्ये या अत्याधुनिक उपकरणाचा वापर करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे पहिले व्यक्ती ठरले आहेत. नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे झालेल्या शिखर परिषदेत, पंतप्रधानांनी या चष्म्यांची प्रत्यक्ष चाचणी करून स्वदेशी एआय तंत्रज्ञानाची शक्ती दाखवली. हे चष्मे सामान्य चष्म्यासारखे दिसतात, परंतु त्यामध्ये स्वदेशी एआय तंत्रज्ञान एकत्रित केलं आहे. सर्वम एआयनं हे उपकरण पूर्णपणे भारतात डिझाइन, विकसित आणि तयार केलं आहे. मेटा रे-बॅन आणि ओकले मेटा व्हॅनगार्ड सारख्या जागतिक ब्रँडचे वर्चस्व असलेल्या बाजारपेठेत, सर्वम काझे हे भारतातील पहिले 'मेड इन इंडिया' एआय चष्मे आहेत.

सर्वम काझेची अपेक्षित वैशिष्ट्ये
सर्वम काझेचे उद्दिष्ट पारंपारिक स्क्रीनवरून थेट वास्तविक जगात एआय आणणे आहे. यामुळं एआय परस्परसंवाद अधिक नैसर्गिक आणि अखंड होतील. हा चष्मा ऑडिओ-व्हिज्युअल कॅप्चर प्रतिसाद देऊ आणि कॅप्चर करू शकतो. प्रमुख वैशिष्ट्यांमध्ये ऑडिओ-व्हिज्युअल कॅप्चर, व्हॉइस-सक्षम एआय सहाय्य आणि सर्वम प्लॅटफॉर्मद्वारे कस्टम अनुभव तयार करण्याची क्षमता समाविष्ट आहे. कंपनी केवळ ग्राहक उत्पादनच नाही तर एक डेव्हलपर इकोसिस्टम तयार करण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं आहे. सर्वम एआय भारतीय भाषांसाठी मोठं भाषा मॉडेल (एलएलएम) आणि स्पीच मॉडेल विकसित करत आहे. यामुळं व्हॉइस इंटरफेस, दस्तऐवज प्रक्रिया आणि नागरिक सेवांमध्ये चष्मा वापरता येतील.

सर्वम एज एआय मॉडेल
सर्वम काझेच्या लाँचपूर्वी, कंपनीनं 'सर्वम एज एआय मॉडेल' सादर केलं. हे मॉडेल क्लाउड सर्व्हरची आवश्यकता नसताना स्मार्टफोन, लॅपटॉप किंवा चष्मा सारख्या डिव्हाइसवर थेट चालतं. यामुळं जलद प्रतिसाद मिळतो, गोपनीयता राखली जाते आणि इंटरनेट नसतानाही एआय वैशिष्ट्ये उपलब्ध राहतात.

लाँच टाइमलाइन
कंपनीनं सूचित केलं आहे की सर्वम काझेचं अधिकृत लाँच मे 2026 मध्ये अपेक्षित आहे. तथापि, किंमत आणि तपशीलवार तंत्रज्ञानाची घोषणा अद्याप व्हायची आहे. कंपनी भविष्यात स्मार्ट रिंग्जसारखे इतर वेअरेबल्स देखील लाँच करण्याची योजना आखत आहे. सर्वम एआय ही केंद्र सरकारनं भारतीय डेटासेटवर प्रशिक्षित एआय मॉडेल विकसित करण्यासाठी निवडलेल्या 12 संस्थांमध्यील एक आहे. शिखर परिषदेत, केंद्रीय आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी स्वदेशी आणि मुख्य प्रवाहातील एआय मॉडेल तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज अधोरेखित केलीय. सर्वम काझे हे भारताच्या एआय स्वावलंबनाच्या दिशेनं एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. जागतिक स्पर्धेत भारताला स्वतःचं तंत्रज्ञान आणि हार्डवेअर देणारे हे उपकरण स्वदेशी नवोपक्रमाचं प्रतीक असणार आहे.

