एआय (AI), 5G आणि डेटा सेंटर्सच्या जोरावर भारताची प्रगती; विविध क्षेत्रांत व्यवसायाच्या नवीन संधी.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), 5G चा विस्तार आणि डेटा सेंटर्समधील वाढती गुंतवणूक भारताच्या डिजिटल विकासाला गती देतेय, ज्यामुळं विविध क्षेत्रांत व्यवसायाच्या महत्त्वपूर्ण संधी निर्माण होत आहेत.
Published : November 23, 2026 at 10:53 AM IST
नवी दिल्ली: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), विस्तारणारे 5G नेटवर्क आणि डेटा सेंटर्समधील वाढती गुंतवणूक यामुळं भारताच्या डिजिटल वाढीचा पुढचा टप्पा अधिक वेगवान होणार आहे. 'बिझनेस न्यूज दिस वीक' (Business News This Week) च्या अहवालानुसार, या बदलामुळं दूरसंचार, बँकिंग, उत्पादन (मॅन्युफॅक्चरिंग), आरोग्यसेवा आणि तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधांसारख्या क्षेत्रांत व्यवसायाच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होतील.
पायाभूत सुविधांवर भर: गेल्या दशकात देशात मोबाइल इंटरनेटचा वापर, डिजिटल पेमेंट आणि ऑनलाइन सेवांचा वेगानं विस्तार झाला आहे. आता उद्योगांना आधार देण्यासाठी प्रगत तांत्रिक पायाभूत सुविधा उभारण्यावर भर दिला जात आहे. हे स्थित्यंतर उत्पादकता वाढवण्यास आणि नाविन्यपूर्णतेला (इनोव्हेशन) चालना देण्यास मदत करेल. दूरसंचार, माहिती तंत्रज्ञान (IT), बँकिंग, उत्पादन, आरोग्यसेवा, किरकोळ विक्री (रिटेल) आणि लॉजिस्टिक यांसारख्या विविध क्षेत्रांत नवीन संधी निर्माण होत आहेत. कंपन्या आपल्या कामकाजात एआयचा (AI) वापर वाढवत असल्यानं, क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेटा सेंटर्समधील गुंतवणुकीलाही वेग आला आहे.
'इंडिया एआय मिशन': या डिजिटल परिवर्तनाच्या केंद्रस्थानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) असेल. केंद्र सरकारनं 'इंडिया एआय मिशन' सुरू केलं असून, त्यासाठी पाच वर्षांच्या कालावधीत 10,300 कोटी रुपयांहून अधिक तरतूद करण्यात आली आहे. या मिशनचा मुख्य उद्देश संगणकीय पायाभूत सुविधा, संशोधन, नाविन्यपूर्ण उपक्रम आणि स्टार्टअप्सना पाठिंबा देऊन देशातील एआय परिसंस्थेला (AI ecosystem) बळकट करणे हा आहे.
5G नेटवर्कचा विस्तार: सरकारी आकडेवारीनुसार, 2026 च्या सुरुवातीपर्यंत 5G कनेक्टिव्हिटी देशातील 99.9% जिल्ह्यांपर्यंत पोहोचली असून, 5.23 लाखांहून अधिक बेस स्टेशन्स उभारण्यात आली आहेत. आता नेटवर्क विस्ताराकडून या सेवेच्या व्यावसायिक वापराकडं (monetization) लक्ष वळवण्यात आलं आहे.
डेटा सेंटर उद्योगाची जलद वाढ: एआय (AI), क्लाउड कम्प्युटिंग आणि डिजिटल सेवांचा वाढता वापर यामुळं उच्च-क्षमतेच्या कम्प्युटिंग आणि डेटा स्टोरेज सुविधांची मागणी वाढली आहे. उद्योग क्षेत्रातील अंदाजानुसार, 2026 मध्ये भारताची कार्यान्वित डेटा सेंटर क्षमता सुमारे 1.5 ते 1.6 गिगावॅट (GW) इतकी आहे, जी 2029-2030 पर्यंत वाढून 6 ते 8 गिगावॅट (GW) होण्याचा अंदाज आहे.
सायबर सुरक्षा: पायाभूत सुविधांच्या विकासासोबतच, डेटा सुरक्षा आणि नियामक नियमांचं पालन करणे व्यवसायांसाठी अत्यंत महत्त्वाचं ठरलं आहे. आर्थिक नोंदी आणि ग्राहकांची माहिती मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल स्वरूपात हाताळली जात असल्यानं, भक्कम सायबर सुरक्षा आणि सुरक्षित क्लाउड स्टोरेजची मागणी वाढत आहे. भारताचा 'डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण' (DPDP) कायदा वैयक्तिक डेटाच्या जबाबदार हाताळणीवर अधिक भर देतो.
कृषी आणि किरकोळ विक्री क्षेत्रात एआय : कृषी क्षेत्रात, प्रादेशिक भाषांमधील एआय (AI) ॲप्लिकेशन्स आणि डिजिटल सल्लागार प्लॅटफॉर्मच्या वापरामुळं शेतकऱ्यांपर्यंत आवश्यक माहिती आणि सेवा अधिक सहजपणे पोहोचू शकतील. दुसरीकडं, किरकोळ विक्री (रिटेल) आणि ई-कॉमर्स क्षेत्रात, अचूक मागणीचा अंदाज वर्तवण्यासाठी, ग्राहकांना वैयक्तिक अनुभव देण्यासाठी आणि पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (सप्लाय चेन मॅनेजमेंट) अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी एआय (AI) चा वापर व्यवसायांची कार्यक्षमता वाढवेल.
सायबर धोक्यांचे आव्हान: तांत्रिक प्रगतीचा लाभ लघु उद्योजकांपर्यंत आणि ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचवणे, आणि त्याच वेळी वाढत्या सायबर धोक्यांवर नियंत्रण मिळवणे, हे एक मोठं आव्हान आहे. या अडथळ्यांवर मात करणे, पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीचे रूपांतर शाश्वत आर्थिक विकासामध्ये करण्यासाठी अत्यंत आवश्यक ठरेल.
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