काय आहे भारत ऑस्ट्रेलिया PACTS भागीदारी? सायबर सुरक्षा होणार बळकट
भारत आणि ऑस्ट्रेलियानं गुरुवारी PACTS भागीदारीची सुरुवात केली. यामुळं सायबर सुरक्षा, महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञान आणि पुरवठा साखळी बळकट होईल.
Published : July 9, 2026 at 3:23 PM IST
मेलबर्न (ऑस्ट्रेलिया): भारत आणि ऑस्ट्रेलियानं गुरुवारी 'भारत-ऑस्ट्रेलिया सायबर, महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञान (India Australia PACTS Partnership) आणि पुरवठा साखळी भागीदारी (PACTS)' सुरु केलीय. या भागीदारीचा उद्देश इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात सायबर सुरक्षा, महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञान, डिजिटल लवचिकता (digital resilience), संरक्षण संशोधन आणि सक्षम पुरवठा साखळी यांसारख्या क्षेत्रांत सहकार्य वाढवणे हा आहे. ही नवीन भागीदारी 2020 मधील 'सायबर आणि सायबर-आधारित महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञान सहकार्यावरील फ्रेमवर्क करारा'ची पुढची पायरी आहे. ही भागीदारी दोन्ही देशांमधील 'सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारी' आणि गेल्या दोन दशकांतील संशोधन, कार्यात्मक समन्वय, धोरणात्मक सहकार्यावर आधारित आहे.
India and Australia launched the Partnership on Cyber, Critical Technologies and Supply Chains (PACTS) at the Third Annual Summit in Melbourne.— India in Australia (@HCICanberra) July 9, 2026
PACTS will advance cooperation across supply chain resilience, critical technologies, cybersecurity, digital resilience and defence… pic.twitter.com/WnJ3yGBa8D
PACTS ची उद्दिष्टे आणि मार्गदर्शक तत्त्वे: PACTS च्या घोषणेत म्हटलं आहे की, "पुरवठा साखळी, महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञान आणि सायबर सुरक्षा या गोष्टी आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि जागतिक मूल्ये, निकष निश्चित करतात. विद्यमान पाया अधिक दृढ करत, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत 'ऑस्ट्रेलिया-भारत सायबर, महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञान आणि पुरवठा साखळी भागीदारी (PACTS)' अंतर्गत आपली द्विपक्षीय उद्दिष्टे अधिक उंचावतील." ही भागीदारी राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक सुरक्षा सुनिश्चित करणे, भागीदारांना अधिक डिजिटल पर्याय उपलब्ध करून देणे, महत्त्वपूर्ण पुरवठा साखळी बळकट करणे आणि जागतिक सायबर लवचिकता वाढवणे यांसारख्या उद्दिष्टांसाठी काम करेल. सुरक्षा, लवचिकता, सर्वसमावेशकता आणि लोकशाही मूल्ये ही मार्गदर्शक तत्त्वे प्रत्येक टप्प्यावर समाविष्ट केली जातील.
- PACTS च्या पाच स्तंभांवर आधारित सहकार्य:
1. पुरवठा साखळीची लवचिकता आणि विविधता: दोन्ही देश 'विश्वसनीय विक्रेत्यांची द्विपक्षीय चौकट' (trusted vendor framework) विकसित करतील. 'केबल कनेक्टिव्हिटी आणि लवचिकतेसाठीच्या क्वाड (Quad) भागीदारी' अंतर्गत, ते सुरक्षित समुद्रतळाशी असलेल्या केबल कनेक्टिव्हिटी (undersea cable connectivity), सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळी संशोधन, महत्त्वपूर्ण खनिजांची सुरक्षित पुरवठा साखळी आणि व्यावसायिक तंत्रज्ञान व्यापार यांना चालना देतील.
Australia-India Partnership on Cyber, Critical Technologies and Supply Chains (PACTS)— PIB India (@PIB_India) July 9, 2026
🔰The two countries will build on their pre-existing foundations and elevate their bilateral ambition under an ‘Australia-India Partnership on Cyber, Critical Technologies and Supply Chains…
2. महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञान: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), अंतराळ तंत्रज्ञान, दूरसंचार, जैवतंत्रज्ञान आणि प्रगत सामग्री (advanced materials) या क्षेत्रांवर मुख्य लक्ष केंद्रित केलं जाईल. लोकशाही मूल्यांवर आधारित बहुपक्षीय चौकटींद्वारे AI साठी आंतरराष्ट्रीय मानके विकसित केली जातील. संशोधन भागीदारी बळकट करण्यावर आणि संयुक्त अंतराळ उपक्रम राबवण्यावर भर दिला जाईल.
3. सायबर सुरक्षा: सायबर आणि ICT (माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञान) क्षेत्रात एक सुव्यवस्थित द्विपक्षीय यंत्रणा स्थापन केली जाईल. या सहकार्याचा विस्तार संयुक्त राष्ट्रांमधील सायबर-विषयक प्रक्रिया, डेटा गव्हर्नन्सबाबतचे संवाद, सायबर तंत्रज्ञानातील व्यापार व गुंतवणूक, संयुक्त कार्यशाळा आणि 'सायबर टेक स्किल इनक्युबेटर हब'ची निर्मिती या क्षेत्रांपर्यंत असेल.
Held wide-ranging discussions with Prime Minister Albanese in Melbourne this afternoon. The India-Australia Comprehensive Strategic Partnership of 2022 has continuously expanded the scope of our cooperation. We have now decided to accelerate work on the Comprehensive Economic… pic.twitter.com/484H9hi6Pf— Narendra Modi (@narendramodi) July 9, 2026
4. डिजिटल लवचिकता (Digital Resilience): भारताच्या 'डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर' (DPI) तत्त्वांवर आधारित नवीन भागीदारीला चालना देणे. यामध्ये स्वच्छ ऊर्जा, आरोग्य, शिक्षण आणि सामाजिक सुरक्षा यांसारख्या क्षेत्रांत इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात किफायतशीर DPI उपाययोजनांचा विस्तार करणे, तसेच स्थानिक गरजांनुसार प्रायोगिक प्रकल्प राबवणे यांचा समावेश आहे.
5. संरक्षण संशोधन सहकार्य: ऑस्ट्रेलियाचा 'डिफेन्स सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी ग्रुप' आणि भारताची 'DRDO' यांच्यातील सहकार्य अधिक दृढ करणे. यामध्ये संरक्षण क्षेत्रातील नवोपक्रम परिसंस्था (innovation ecosystems) आणि स्टार्टअप्स यांच्यात दुवा साधणे, तसेच सागरी पाळत ठेवणे (maritime surveillance) आणि संरक्षणासाठी उपयुक्त प्रगत सामग्री (advanced materials) यांवर संयुक्त संशोधन करणे यांसारख्या प्रमुख बाबींचा समावेश आहे.
देखरेख आणि अंमलबजावणी: ही भागीदारी ऑस्ट्रेलियाच्या 'पंतप्रधान आणि कॅबिनेट विभागा'तील 'आंतरराष्ट्रीय आणि सुरक्षा गटा'चे उप-सचिव आणि भारताचे 'उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार' यांच्या संयुक्त अध्यक्षतेखाली कार्यरत राहील. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची वार्षिक बैठक प्रगतीचा आढावा घेईल, उद्भवणाऱ्या धोक्यांची ओळख पटवेल आणि प्रत्येक स्तंभांतर्गत विशिष्ट प्रकल्प निश्चित करेल.
हे वाचलंत का :