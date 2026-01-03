इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनंट्स मॅन्युफॅक्चरिंग स्कीमअंतर्गत 22 नवीन प्रस्तावांना मंजुरी: 41,863 कोटी गुंतवणूक, 33,791 रोजगार
सरकारनं ईसीएमएस (ECMS scheme) अंतर्गत 22 नवीन प्रस्तावांना मंजुरी दिलीय. यात 41,833 कोटी गुंतवणूक, 2,58,152 कोटीचं उत्पादन आणि 33,791 नवीन रोजगार निर्माण होतील.
नवी दिल्ली: सरकारनं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनंट्स मॅन्युफॅक्चरिंग स्कीम (ECMS scheme) अंतर्गत 22 नवीन प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पांमधून 41,863 कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून, त्याद्वारे 2,58,152 कोटी रुपयांचं उत्पादन होईल. फॉक्सकॉन, डिक्सन (Dixon), टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स (Tata ) आणि सॅमसंग (Samsung) यांसारख्या प्रमुख कंपन्यांच्या नेतृत्वाखालील हे प्रकल्प आठ राज्यांमध्ये पसरले असून, 33,791 नवीन रोजगार निर्माण करतील. यामुळं देशातील महत्त्वाच्या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनंट्सवरील आयात अवलंबित्व कमी होईल आणि उच्च मूल्याच्या उत्पादन क्षमतेचा विस्तार होणार आहे.
मोठ्या गुंतवणुकीसह रोजगार वाढ
केंद्रीय आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या मंजुरी पत्रांचं वितरण केलंय. ईसीएमएसच्या तिसऱ्या तुकडीतील हे प्रस्ताव असून, यापूर्वी नोव्हेंबर 2025 मध्ये 17 प्रस्ताव (7,72 कोटी गुंतवणूक) आणि ऑक्टोबरमध्ये 7 प्रस्ताव (5,532 कोटी गुंतवणूक) मंजूर झाले होते. या नवीन मंजुरीमुळं एकूण 46 प्रस्तावांना मान्यता मिळाली असून, एकूण गुंतवणूक 54,567 कोटींवर पोहोचली आहे. या प्रकल्पांपैकी मोठा वाटा ॲपलच्या पुरवठादार कंपन्यांचा आहे. मॉथरसन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनंट्स, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, एटीएल बॅटरी टेक्नॉलॉजी इंडिया, फॉक्सकॉन (युझान टेक इंडिया) आणि हिंदाल्को इंडस्ट्रीज या ॲपलच्या इकोसिस्टममधील कंपन्या आहेत. यातील काही उत्पादनं ॲपलच्या आंतरराष्ट्रीय ठिकाणी निर्यात केली जाणार आहेत.
रोजगार निर्मिती
सर्वाधिक गुंतवणूक मोबाईल एनक्लोजर (स्मार्टफोनचे संरक्षक कव्हर) श्रेणीत येत आहे. तीन प्रकल्पांसाठी 27,166 कोटी रुपये गुंतवणूक अपेक्षित आहे. फॉक्सकॉनच्या तमिळनाडूतील प्रकल्पातून 16,200 हून अधिक रोजगार निर्माण होतील, तर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्सच्या प्रकल्पातून 1,500 रोजगार मिळतील. पीसीबी (प्रिंटेड सर्किट बोर्ड) साठी 9 प्रकल्प (7,377 कोटी गुंतवणूक) आणि लिथियम-आयन सेलसाठी एक प्रकल्प (2,922 कोटी गुंतवणूक) मंजूर झाली आहेत. हे कंपोनंट्स मोबाईल, दूरसंचार, ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव्ह आणि आयटी हार्डवेअर क्षेत्रात वापरले जाणार आहेत. मंजूर कंपन्यांमध्ये एपिटोम कंपोनंट्स, डेकी इलेक्ट्रॉनिक्स, टीडीके इंडिया, सिग्नम इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडिया सर्किट्स, बीपीएल लिमिटेड, विप्रो हायड्रॉलिक्स, विटाल इलेक्ट्रॉनिक्स, अॅम्फेनॉल हाय स्पीड टेक्नॉलॉजी, सिप्सा टेक इंडिया आणि शोगिनी टेक्नोआर्ट्स यांचा समावेश आहे.
राज्यनिहाय विस्तार
हे प्रकल्प आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान या आठ राज्यांमध्ये पसरले आहेत. सरकारचा भौगोलिकदृष्ट्या संतुलित औद्योगिक विकासावर भर आहे.मंत्री वैष्णव यांनी उद्योगांना डिझाइन टीम्स स्थापन करण्याचे आणि सिक्स सिग्मा मानकांचा अवलंब करण्याचे आवाहन केलंय, जेणेकरून जागतिक स्पर्धेत टिकता येईल. ईसीएमएसमुळं भारत जागतिक इलेक्ट्रॉनिक्स पुरवठा साखळीत प्रमुख केंद्र बनेल आणि आयात कमी होऊन स्वावलंबन वाढेल, अशी अपेक्षा आहे.
